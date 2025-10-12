Smart Home Indoors – Bugovo besplatno digitalno listopadsko izdanje

Ovog mjeseca bavimo se opremom, uređajima i rješenjima za pretvaranje stanova i kuća u pametne domove. Na tržištu je sve više kućanskih pametnih uređaja, iznimno raznolike namjene

Danas vam otvaramo pristup našem posebnom prilogu iz Buga 395, u kojem se bavimo unutrašnjom opremom pametnih domova. U prvom dijelu je šaroliki pregled pametnih uređaja - od senzora, kuhinjske opreme, do pametnih perilica i automatskih hranilica.

Za početnike i manje upućene imamo vodič kroz svijet protokola i platformi, vrlo korisno štivo za sve koji misle opremati svoj doma pametnim uređajima i pri tome voditi računa da sve bude kompatibilno i doista upotrebljivo. U protivnom lako se može dogoditi da neki uređaj koji ste skupo platili na koncu koristite kao i bilo koji drugi slične namjene, ali bez "pametnih" mogućnosti.

Na tržištu je osobito bogata ponuda robotskih usisavača, pa smo i njima posvetili nešto više pozornosti - od osnovnih modela koji prate jednu te istu rutu, do onih naprednih, s LiDAR mapiranjem i automatskim pranjem krpa.

Naši partneri predstavili su i svoja rješenja: Ekinex - pametne sustave za automatiziranje rutinskih zadataka, od upravljanja rasvjetom, grijanjem, hlađenjem i sjenilima, do kontrole kućanskih uređaja i zaštite imovine; Govee - pametnu rasvjetu; Denon Home - fleksibilan sustav za ozvučenje životnog prostora s kojim se upravlja preko aplikacije HEOS; Audiocinema-Art - svoju ponudu vrhunskih AV uređaja za one koji žele istinski uživati u audio-vizualnim doživljajima.