AI u Wyomingu mogao bi koristiti više električne energije od svih stanovnika savezne države

Prema pisanju Ars Technice Wyoming je najavio planove za AI podatkovni centar koji bi trošio više električne energije od svih domova u državi zajedno. Centar bi počeo s 1,8 gigavata potrošnje i proširio se na 10 gigavata potrošnje električne energije.

Wyoming je inače najmanje naseljena američka država sa svega nešto više od pola milijuna stanovnika na površini otprilike pet puta većoj od Hrvatske. Početna faza od 1,8 gigavata, koja troši 15,8 teravat-sati (TWh) godišnje, više je od pet puta veća od električne energije koju koriste sva kućanstva u državi zajedno. Ta brojka predstavlja 91 posto od 17,3 TWh koje trenutno troše svi stambeni, komercijalni i industrijski sektori u državi zajedno. Pri punom kapacitetu od 10 gigavata, predloženi podatkovni centar trošio bi 87,6 TWh električne energije godišnje što je dvostruko više od 43,2 TWh koje cijela država trenutno proizvodi.

Budući da je povlačenje toliko energije iz javne mreže neodrživo, projekt će se oslanjati na vlastite namjenske plinske generatore i obnovljive izvore energije.

Wyoming je za američke tvrtke od ranije primamljiva lokacija za podatkovne centre i od 2012. ima podatkovne centre Microsofta i Mete zbog svoje hladne klime, koja je u ovom slučaju poželjna i pretička energije koja se generira u ovoj saveznoj državi koja je izvozi drugim saveznim državama.

Ova američka savezna države i je treći najveći neto dobavljač energije u zemlji, proizvodeći 12 puta više ukupne energije nego što troši. Novinari nagađaju da je konačni korisnik novog AI centra OpenAI s projektom Stargate, ali ne postoji nikakva potvrda.

Iako EU također čezne za svojim AI podatkovnim centrima, iz ovoga primjera vrlo je jasno da se radi o energetski nevjerojatno zahtjevnim projektima koji s posvemašnjom energetskom neizvjesnošću koja prijeti EU nemaju nikakve šanse za implementaciju „na ovim prostorima“.

Podsjetimo se da se EU ili gotovo posve odvojila ili se namjerava uskoro posve odvojiti od ruskih nafte i plina (tu je i blago rečeno „neobičan“ dogovor EU sa SAD-om), praktičnim odustajanjem od nuklearne energije, a rezultati korištenja obnovljivih izvora u sklopu zelene agende su porazni po cijenu energije u EU (do triput viša od one u SAD-u, do 10 puta viša od cijene energije u Rusiji), ovakvi projekti jasno govore koliko su realne EU aspiracije za stvaranje vlastitih „AI centara“ i manje-više bilo čega drugoga - industrije ponajprije – u ovakvom energetskom okruženju.

Dogovor predsjednice EU Komisije s predsjednikom SAD-a stavljamo u navodnike jer EU nema predsjednika/predsjednicu, već je predsjednica EU Komisije potpisala nekakav ugovor s američkim predsjednikom Trumpom koji po svemu sudeći ništa ne znači jer niti EU Komisija ima svoje energetske kompanije koje će kupovati američke energente, niti može naložiti privatnim kompanijama u EU da kupuju bilo što od SAD-a.

Trump, s iskustvom poslovnog čovjeka i fokusiran na samopromociju i PR, je vjerojatno svjestan toga, pitanje je je li druga strana, s obzirom na prethodnu "povijest bolesti", uopće svjesna što je potpisala i misli li stvarno da to ima ikakvog stvarnog učinka.