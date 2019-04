Je li odzvonilo Steamovom haračenju?

Svatko tko je u posljednjih 15 godina pokušao legalno kupiti neku igru, gotovo je sigurno, htio – ne htio, koristio Steam. Valveova platforma za distribuciju igara najveći je takav entitet u egzistenciji. O koliko se golemom organizmu radi možda najbolje govore podaci da se sama trgovina i stranica s vijestima o Steamovim igrama svrstavaju među 200 najposjećenijih internetskih stranica na svijetu. Tu ne govorim o zbroju posjetitelja jedne i druge Steamove “potkategorije”, već u tih neshvatljivo uspješnih “top 200” upadaju obje, svaka za sebe. Iz perspektive korisnika, Steam ima mnogo prednosti, od kojih mnoge proizlaze iz njegove dugovječnosti. Budući da postoji od pradavne 2003. godine, u ovom se trenutku može pohvaliti sa stotinjak milijuna aktivnih korisnika. Za igrače to znači da će na Steamu gotovo sigurno pronaći sve svoje prijatelje, a to će ih motivirati da ga koriste i sami, umjesto da ih traže po Originu, Uplayu, Battle.netu ili nečem četvrtom. Naravno, ako ste baš zapeli za neku određenu igru, kupit ćete ju tamo gdje je ona dostupna, bio to Steam ili neki drugi, srodan servis. Međutim, velik broj igrača, osobito mrežnih, radije će istražiti ponudu servisa gdje im obitavaju prijatelji, kako bi mogli igrati zajedno, nego da na konkurentskom servisu završe bez društva, unatoč tome što im se neke tamošnje igre potencijalno više sviđaju.

Steam si pobire čitavih 30% zarade od svakog prodanog primjerka igara iz svojeg kataloga. Neki veterani industrije igara upozoravaju na to da je takvo stanje dugoročno neodrživo, no malo tko ih je shvaćao ozbiljno – sve do sada

Proizvođači igara toga su vrlo svjesni, stoga će za digitalnu distribuciju svojih uradaka redovito odabrati upravo Steam, unatoč tome što ih to skupo košta. Prosječan igrač ne mari za konkretne brojke, no one su prilično nemilosrdne: Steam si pobire čitavih 30% zarade od svakog prodanog primjerka igara iz svojeg kataloga. Nakon što (i ako) igra zaradi više od 10 milijuna dolara, Steam “milosrdno” smanjuje svoj udio na 25%, odnosno na 20%, u slučaju da igra zaradi više od 50 milijuna dolara. Ogroman je to porez, ili namet, kako bi ga bilo bolje nazvati, osobito za velike razvojne timove, čije igre isisavaju ogromne količine novca za visoku produkciju i brojno ljudstvo. Naravno, stradavaju i mali ili mikrotimovi, premda si oni svoje postajanje na Steamu barem mogu racionalizirati tako da za njihove uratke, izdane mimo Steamove gigantske mašinerije, nitko ne bi čuo. Neki veterani industrije igara upozoravaju na to da je takvo stanje dugoročno neodrživo, no malo tko ih shvaća ozbiljno – sve Steamove brojke jednostavno su toliko abnormalno visoke da nije jasno što bi ih moglo poremetiti.

Još jedan problem za svakoga tko pomisli na odstupanje od Steama jest to što Valveov servis ima vjernu, gotovo fanatičnu publiku. To su na vlastitoj koži osjetili ukrajinski studio 4A Games i izdavač Deep Silver, nakon što su odlučili otvoreno zauzeti stav protiv Steamova harača te svoju najnoviju igru Metro Exodus, neposredno prije izlaska, preseliti na konkurentski Epic Games Store, unatoč tome što se na Steamu već jedno vrijeme mogla prednaručiti. Ljutiti korisnici Steama to su doživjeli kao izdaju, iako je 4A Games uredno ispunio već uplaćene prednarudžbe. “Nagradili” su ih takozvanim review bombanjem – pisanjem lažnih recenzija i dijeljenjem najniže ocjene – svih prethodnih nastavaka Metroa. To je na Steamu standardna praksa i jedan od gorućih problema; revolt korisnika redovito se pretače u izmišljenu pljuvačinu, a ona rezultira padom igrine ocjene i plasmana u očima Steamova algoritma, a potom i prodaje.

Raspodjela zarade od igara prodanih putem Epic Games Storea (izvor: Forbes.com)

Istodobno, ovo je bio neobično važan trenutak za tek četiri mjeseca stari Epic Games Store, izrastao iz planine novca zarađenog na pošasti zvanoj Fortnite – ako se velik i važan naslov poput Metro Exodusa iznenada preseli u njihovu trgovinu (i prođe dobro), jasno je da će ga slijediti mnogi drugi. Privlačnost ovog poteza za 4A Games i Deep Silver očita je: Epic si od prodaje igara uzima mnogo manje gramzljivih 12%. Postojala je bojazan da se igra neće dobro prodavati, što bi bila katastrofa za sve uključene, no to se nije dogodilo. Epic je na nedavnom GDC-u istaknuo da se Metro Exodus na Epic Games Storeu prodao u 2,5 puta više primjeraka nego ijedan prethodni nastavak igre na Steamu.

Na Steamov trenutačni način poslovanja obrušio se i Valveov nekadašnji zaposlenik, Richard Geldreich. Vrlo zanimljiva bujica njegovih tweetova uslijedila u odgovorima na Tim Sweenyjevu poruku, u kojoj je rekao da mu ne smeta da igrači pljuju po (zasad) ograničenoj funkcionalnosti Epic Games Storea, ali da čitavu ovu problematiku moraju sagledati i sa mnogih drugih strana.

If it wasn’t for Epic the entire industry would still be crunching away to support Valve’s 30% revshare. Most of these profits went to a tiny handful of people who could care less about the industry or working conditions. Thank the gaming gods for Epic. — Richard Geldreich (@richgel999) April 5, 2019

Prema Geldreichovim riječima, Steam s haračem od 30% efektivno uništava igranje na PC-ju, što je u suštoj suprotnosti s javnom percepcijom Steama kao spasitelja osobnog računala kao platforme za igranje.

Steam was killing PC gaming. It was a 30% tax on an entire industry. It was unsustainable. You have no idea how profitable Steam was for Valve. It was a virtual printing press. It distorted the entire company. Epic is fixing this for all gamers. — Richard Geldreich (@richgel999) April 5, 2019

Steam se, Geldreich nastavlja, za Valve pretvorio u virtualnu tiskaru novca i nepresušan izvor prihoda koji su toliko visoki da sam Valve nema ni najmanji poriv baviti se svojom nekoć primarnom djelatnošću – razvojem igara. Čemu prolaziti kroz nevjerojatno kompleksan proces izrade jednog Half Lifea 3, kad mogu uzimati 30% od tuđe krvi, znoja i suza? O tome koliko su razvoj i održavanje distribucijske platforme jeftiniji i jednostavniji u odnosu na proizvodnju i dugoročnu podršku AAA naslova, ne treba ni govoriti.

Geldreich igračima sugerira da se opuste, jer ako će se uzbuđivati oko migracije sve većeg broja igara na Epic Games Store i druge Steamove konkurente, ljutnja će im potrajati unedogled. Steam će, zaključuje, s vremenom postati platforma gdje ćemo kupovati nezavisne, drugorazredne i crapware igre te pornografiju, a AAA naslove tražit ćemo kod Epica, Electronic Artsa i drugih, manje pohlepnih digitalnih distributera. Steam to, naravno, može spriječiti, drastičnim rezanjem svojeg harača, odnosno osiguravanjem boljih uvjeta za programere i izdavače. Pitanje, na koje zasad nitko nema odgovor, jest – hoće li Valve imati sluha i razuma doista to učiniti.

Tim Sweeny ima još koješta za reći na temu Steama, stoga ovo nije prvi, a sigurno ni posljednji put da pišemo o sve žustrijoj borbi servisa za digitalnu prodaju igara.