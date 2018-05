Nokijin povratak među prvoligaše je krvav i spor, ali ga HMD odrađuje besprijekorno

Ovog sam tjedna boravio u Moskvi gdje je HMD Global - kompanija koja stoji iza mobitela s Noikijim brandingom - predstavljala tri svoja ovogodišnja entry-level modela. Od samih telefona zanimljivije je, a i važnije, bilo vidjeti kako se ova tvrtka, nakon manje od dvije godine postojanja, penje ka, nadaju se, vršnim visinama industrije smartfona, nošena ponajviše vjetrom kojeg joj u leđa upuhuje i danas respektabilno tržišno ime finskog porijekla.

U Rusiji, primjerice, jednom od najvećih tržišta na svijetu, Nokijini mobiteli s Android OS-om među pet su najzastupljenijih brandova, a u top 5 se HMD Global uspio plasirati u još 17 drugih zemalja diljem svijeta. Svoju su prodajnu mrežu raširili na čak 80 zemalja, a u dvostruko više njih do danas je aktiviran makar jedan Nokijin mobitel "nove" generacije. Istina, i dalje su dobar dio Nokia koje se prodaju, zapravo, takozvani featurephonei (poput hipsterskih reinkarnacija modela 3310 i "banane"), no činjenica je da je HMD Global u prošloj kalendarskoj godini prodao više od 80 milijuna uređaja diljem svijeta, a ove godine planiraju debelo premašiti i troznamenkastu količinu milijuna.

HMD Global priprema teren za predstavljanje svojeg prvog pravog flagshipa u zadnjem kvartalu ove godine

Uz sve to, ma koliko se tvrtka rado samopromovira kao "startup", iako imaju oko 500 zaposlenih, uboli su neposredno pred događanje u Moskvi investiciju od 100 milijuna dolara i evaluaciju od milijardu dolara, nagovjestivši time da ne planiraju tako lako odustati od svoje nakane da se vrate među prvoligaše i da su "tu da ostanu". Štoviše, šef marketinga za EMEA-u - koji je igrom slučaja iz Hrvatske - Tomislav Himbele, lani nam je u intervjuu za Bug TV rekao kako je HMD Globalu krajnji cilj s Nokijama biti jedan od top 3 globalnih proizvođača telefona.

Da bi u tome uspjeli neće im, dakako, biti dovoljno samo čuveno ime. Današnji moguli industrije smartfona, kakvi su Apple, Samsung i Huawei, vrlo su agresivni u čuvanju svojih pozicija, a i u prikupljanju preostalih mrvica koje se tu i tamo pojave na tržištu. Slično tome, među izazivačima više nego solidne uređaje nude kako brojni kineski brendovi bliski tvornicama i opskrbnim lancima (Xiaomi, Vivo, Oppo...), tako i B-brendovi premium proizvođača (kakav je, recimo, fantastičan Honor).

Proslavljeno ime, drugim riječima, danas na tržištu mobitela nije neka osobito cijenjena valuta, što dokazuju i sve tiši HTC, Sony, LG i mnogi drugi, pa je put Nokije ka zvijezdama tim trnovitiji, ma koliko HMD Global volio naglašavati kako je tržište smartfona uvelike determinirano upravo brendingom.

Tri karakteristike zajedničke su svim Nokijama: vrhunski finiš pretpostavljen hardveru, čisti Android OS i razumna cijena...

Srećom, bišvi "originalni" Nokijaši koji osnivačko-suvlasnički stoje iza HMD Globala taj krvavi put odrađuju, za sada, besprijekorno. Pripremajući teren za predstavljanje svojeg prvog pravog flagshipa u posljednjem kvartalu ove godine, stepenicu po stepenicu tržišne su top-ljestvice odlučili osvajati volumenom, dakle uređajima srednje i osnovne klase.

Svim do sada predstavljenim modelima zajedničke su tri karakteristike: pretpostavljanje izuzetnog, robusnog i prepoznatljivog finiša hardveru (koji je redovito "taman ispod" najboljeg u klasi), korištenje čistog Android OS-a bez ikakvih modifikacija korisničkog sučelje, ili naprosto Android One ili Android Go platforme, te - ne najmanje bitno - atraktivna cijena koja prkosi svim ostalim maloprije spomenutim izazivačima.

Sva ta svojstva krase i nove modele, predstavljene u Rusiji. Nova 5,5-inčna Nokia 5.1 nasljeđuje staru Nokiju 5 i donosi ekran omjera 18:9 s FullHD+ rezolucijom, aluminijsko kućište, MediaTekov Helio P18 i čisti Android OS 8.1 (Oreo). Verzija s 2 GB RAM-a i 16 GB pohrambene memorije koštat će 189 eura, a verzija s 3 GB RAM-a i 32 GB memorije za pohranu 219 eura.

Nokia 3.1 nova je verzija Nokije 3 i također dolazi s 18:9 ekranom, ali samo 5,2 inčnim, u HD+ rezoluciji. Kućište je plastično, no ekran je i dalje - u skladu s imageom jedne od najizržljivijih marki - prekrive Gorilla Glassom, a tu je također najnoviji Android s podrškom za updateanje od najmanje dvije godine i sigurnosne zakrpe od najmanje 3 godine. Cijena za model s 2 GB RAM-a i 16 GB memorije za pohranu je 139 eura, a za model s 3 GB RAM-a i 32 GB mororije za pohranu 169 eura.

Konačno, najosnovniji model, nova Nokia 2.1, nasljednik je modela Nokia 2 te na 5,5-inčnoj dijagonali donosi ipak stariji format ekrana s omjerom stranica 16:9 i HD rezolucijom, plasično kućište, Snapdragon 425 i bateriju s izdržljivih 4.000 mAh opremljenu s mogućnošću 10W brzog punjenja. Plaforma je Android Go. Model sa skromnih 8 GB memorije za pohranu koštat će samo 99 eura, a memorijski duplo jači uređaj 115 eura.

Kako rekoh, dosta dobri temelji za "nabijanje" tržišnih brojki, reetabliranje brenda i pripremu terena za top-model. Lukav, umjeren i srtpljiv nastup HMD Globala doista bi mogao biti najbolje što se Nokiji dogodilo od onog trena kada su stvari bile krenule nizbrdo.

