Prigrlite budućnost

Otkako se Bugovoj redakciji pridružio kolega Vedran Vukašinović, čije maestralne recenzije čitate sad već više od dvije godine, gotovo sam posve rasterećen od testiranja pojačala, mrežnih streamera i druge hi-fi elektronike. Vedran je u tom svijetu tehnički izvanredno potkovan, ne samo kao hi-fi entuzijast s nekoliko desetljeća dugačkim stažem, već i profesionalno; radio je, među ostalim, kao producent The Voicea, objektivno najkvalitetnijeg glazbenog natjecanja u državi. Nema baš nikakve šanse da vam o nekom integriranom pojačalu ili DAC-u mogu ispričati sve što i on, pa to više ni ne pokušavam. Osim širokog tehničkog znanja, Vedran ima još jednu veliku kvalitetu: jako lijepo piše. To ga čini jednim od malobrojnih ljudi s tim spojem odlika. Kroz posao se redovito susrećem s računalnim znalcima koji nisu u stanju sastaviti suvislu rečenicu, kao i s relativno pismenim individuama, ali posve nedostatnog poznavanja tehnologije. U tim rijetkim prilikama kad naiđem na osobu koja je dobra (odlična!) u jednom i drugom, učinit ću sve što mogu kako bih ju uvjerio da postane suradnikom redakcije.