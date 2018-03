Proizvođači mobitela s Androidom potpuno su se izbezumili nakon Appleovog trolanja s "notchem"

Posljednjih dana svjedoci smo redikuloznim, pa gotovo i bezglavim poslovnim potezima većine proizvođača mobilnih telefona koji koriste Android OS, potaknutima Appleovim uvođenjem kontroverznog "notcha" na svoj posljednji flagship, iPhone X. U tom gotovo paničnom gubljenju kompasa prednjači tobože cijenjeni kineski brend koji teži postati globalni prvoligaš ove industrije, One Plus.

Njihov je suosnivač Carl Pei jučer tvitnuo "Learn to love the notch ;-)", uz link na intervju kojeg je dao The Vergeu povodom skorog dolaska novog modela na tržište, telefona One Plus 6. Telefon će, pogađate, imati "notch".

Ekipa na Twitteru je doslovce pošizila, gađajući Paia - meteforički rečeno - paradajzima, jajem i kamenjem, razočarana više njegovim tvitom, nego samim zubcem na budućem kineskom flagshipu (s kojim također nije sretna). Ogorčenih odgovora na ovaj tvit bilo je toliko da je One Plus tražio od svojeg suovnivača da ga obriše s Twittera kako bi brže-bolje pogasio nastali PR požar.

Ne bi, doduše, suosnivač One Plusa ispao toliko jadan zbog ovog tvita da prije svega tri-četiri mjeseca, na predstavljanju modela One Plus 5T nije ismijavao Apple, upravo zbog toga što je na iPhone X dodao taj ružni, neuobičajeni, degenerativni "notch"...

Nije One Plus, kažem, jedini proizvođač koji se pogubio zbog "notcha"... Prije svega dva dana najveći je kineski proizvođač mobitela lansirao svoj ovogodišnji flagship, također sa zubcem za prednju kameru pri vrhu ekrana, ponudivši usput korisnicima opciju da "ugase notch", tj. da kroz Settingse naprosto taj dio ekrana koji je lijevo i desno od prednje kamere isključe, pa da se notifikacije spusete par redaka piksela niže...

Štoviše, pohvalili su se na prezentaciji kako je njihov "notch" manji od Appleovog, pa oko njega stane više notifikacija nego na Appleu, iako Apple niti inače ne stavlja taj tip notifikacija pri vrhu ekrana i iako ih još više stane ako se "notch" - kako su ponudili - potpuno isključi, pa za notifikacije ima mjesta koliko bi ga bilo i da "notcha" nema.

Čemu onda uopće "notch"? Očigledno, samo zato da bi novi telefon izgledom podsjećao na iPhone X... Isti motiv za uvođenje "notcha" do sada su imali apslutno svi proizvođači mobitela s Android OS-om koji su ga uveli ili najavili za svoje buduće modele. Osim nalikovanja Appleovom uređaju, notch na svim dosadašnjim i najavljenim budućim telefonima s Android OS-om nema nikakvu konkretnu hardversku ili softversku funkciju.

Oponašanje je najiskrenije laskanje - rekao je glasoviti britanski pisac Charles Caleb Colton, a s njime se, zacijelo, 200 godina kasnije, slaže i Tim Cook...

Smijala se ekipa Appleu kada je predstavio iPhone s "notchem", prognozirali su tržišni fijasko iPhonea X, smijao se i Carle Pei pred kamerama i fanovima svojeg brenda, a danas, pola godine kasnije, notchem na flagship modelima priznanje Appleu da je apsolutni, neprkosnoveni i najjači globalni trendseter i tržišni lider industrije smartfona odaju - flagshipima s "notchem" - čak i najrenomiraniji konkurenti.

Oni manje renomirani, poput kineskih B i C brendova, srama niti nemaju, pa su prošlog mjeseca doslovce preplavili Barcelonu s telefonima koji donose nefukncionalan "notch". Ti telefoni, eto, kakti nalikuju na iPhone X, pa ćete ih vi kupiti jer nemate love za iPhone X, ali imate za Asus Zenfon 5, Oukitel U 18, Ulefone T2 Pro, Wiko View 2 Pro i sličnu ekipu... Među njima je bio i hrvatski proizvođač mobitela Hangar 18- ovom neslavnom trendu pridružili su se najavom svojeg budućeg modela Noa Element N10.

Google je također pokleknuo - u novu verziju Androida uveo je podršku za "notch", pritisnut od svih tih manje ili više renomiranih igrača, pojeviši ono s čime je Apple na prezentaciji iPhonea X demonstirao još jedan izum kojeg su svi kopirali - animojije...

Čast, dakako, iznimkama koji od potpune sramote štite i Android OS i Google i tržište mobilnih telefona u globalu. To su Samsung, koji je uspješno isfurao svoj jedinstveni i prepoznatljivi industrijski dizajn s "infinity displayem", pa im ne pada napamet brukati se s "notchem", ali i Sony, Xiaomi, Nokia i neki drugi koji se, zasad, nisu izbezumili Appleovim trolanjem čitave industrije...