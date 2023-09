USB-C na iPhoneu 15 - ipak se moglo...

Kako smo došli od gušenja inovativnosti do toga da sad istim kabelom možete puniti i iPhone i druge Appleove uređaje, te kroz kabel prenositi podatke velikom brzinom?

Prije nešto više od godinu dana, kad je donesena nova EU regulativa koja propisuje USB-C port za punjenje kod mobitela i nekih drugih vrsta uređaja, dio Appleovih obožavatelja stao je u obranu Applea. To je pomalo iznenađujuće, jer je Apple strašno bogata i velika firma, koja može sama braniti svoje stavove. Tj. mogla bi, da je imala dobre argumente.

Apple će vam s novim iPhoneom rado u kutiju zapakirati USB-C - USB-C kabel, no s novim iPhoneima nećete dobiti punjač - niti vam ne treba novi punjač, jer doma vrlo vjerojatno već imate USB-C punjač, čak i ako koristite iPhone, jer su se iPhonei s Lightning konektorom ionako spajali na USB-C punjač

Nije da nisu pokušali - glavni argument bio im je da će propisivanje USB-C porta gušiti inovativnost, što bi možda bio dobar argument da su u planu imali neki inovativni konektor, koji je trebao omogućavati nešto što USB-C ne omogućava. No to, gotovo sigurno, nije bio slučaj.

Naše pobijanje tog i drugih argumenata možete pročitati u prošlogodišnjem komentaru "Katastrofiziranje oko USB-C-a - Kad se u rješenju traže problemi...".

Naravno, glavni razlog zbog kojeg se Apple borio protiv USB-C-a na iPhoneu je novac. I kontrola, odnosno zadržavanje mogućnosti Applea da certificira uređaje, odnosno onemogućavanje žičnog spajanja uređaja na iPhone za uređaje za koje Apple ne želi da ih spajate na iPhone.

Posljedica te kontrole u konačnici je - zamislite - novac. Jer su proizvođači periferije trebali licencirati Appleovu tehnologiju (Lightning konektor), a to nije besplatno.

Vjetar promijenio smjer

Reakcije nekih Appleovih obožavatelja išle su toliko daleko da su "predviđali" da će Apple posve izbaciti konektor za žično punjenje, samo zato da napakosti zločestoj Europskoj Komisiji, koja ih prisiljava da počnu koristiti USB-C port (kojeg ionako općenito koriste za svoje druge prijenosne uređaje). Pritom su veliku nadu polagali u MagSafe (u izvedbi za bežično punjenje).

Ako ste gledali prijenos ili pratili na portalima Appleov event na kojem su predstavili nove iPhoneove, USB-C konektor (o njemu se detaljnije priča od 52:30) sad odjednom predstavljen je kao nešto dobro, pozitivno, inovativno. Predstavljen je kao nešto što je postalo univerzalno prihvaćen standard. Zanimljivo kako to za Apple nije bio slučaj sve dok EK nije odlučila donijeti regulativu kojom na taj "univerzalno prihvaćen" standard prisiljava i Apple (a praktički svi drugi proizvođači su ga usvojili puno prije donošenja regulative).

Prije je postojao neki "problem" s USB-C-om na iPhoneu, a sad odjednom isti se može koristiti za punjenje drugih uređaja spojenih na iPhone, a, eto, i slušalice dobile USB-C rep

Ne samo da se iPhone može puniti preko USB-C porta, ne samo da se može koristiti za prijenos zvuka i videa, nego se u Appleove proizvode već godinama ugrađuje - barem tako Apple kaže. Sad ne samo da istim kabelom možete puniti MacBook, iPad, iPhone i AirPods Pro 2. generacije, nego čak USB-C kabelom Appleove slušalice ili sat možete spojiti na novi iPhone i napuniti im baterije iz iPhonea. Inovativno?

Nekad bio Lightning, a sad eto USB-C konektora na "dnu" iPhonea

Tu ipak treba spomenuti da Apple, barem kako se čini prema specifikacijama, ni dalje ne želi koristiti brže punjenje baterije u iPhoneovima - u specifikacijama je navedeno samo to da će se mobitel do 50% napuniti kroz 30 minuta korištenjem 20-vatnog punjača. USB-C PD omogućava daleko veću snagu.

Također, što se tiče bežičnog punjenja, preko bežičnog MagSafe punjenja novi iPhonei mogu se puniti snagom od 15 W, dok se preko Qi-a mogu puniti tek upola manjom snagom - 7,5 W. Nije jasno zašto. Zar EK mora donositi propis i za bežično punjenje, kako bi Apple koristio općeprihvaćenu tehnologiju u punom opsegu, odnosno kako ne bi favorizirao svoju? Ovo se čini kao umjetno ograničenje, isto kao špekulacije da bi kod novog iPhonea brzina prijenosa podataka i brzina punjenja mogli biti ograničeni, ako se neće koristiti originalni Appleov USB-C kabel.

Brzina prijenosa doista i jest ograničena kod običnih iPhonea 15 - oni imaju USB 2.0 sučelje, odnosno ostvaruju brzinu prijenosa do 480 Mbit/s, kao kod prethodnika. iPhone 15 Pro ima USB 3.x, i to do 10 Gbit/s, dakle duplo brže od običnog USB 3.0.

Tu nije kraj priče o dobrobitima uvođenja USB-C porta. Apple je u najavi eksplicitno naglasio mogućnosti mnogo bržeg prijenosa ProRAW fotografija i ProRes videa na Mac (skočite na 1:18:13 u najavnom videu) kod Pro izvedbi iPhonea, te pritom istaknuo kako s programom Capture One možete koristiti iPhone za fotografiranje i trenutačno prebacivanje 48-megapikselnih ProRAW fotografija izravno na Mac, čime ste si stvorili profesionalni foto studio - prema Appleovom viđenju, naravno.

USB-C RAW foto tethering?! Zahvaljujući USB-C konektoru, koji je, prema Appleu, gušio inovacije, iPhone Pro postao je po nekim funkcionalnostima moćniji od brojnih mirroless i DSLR fotoaparata!

Također, iPhone 15 Pro može snimati ProRes video izravno na vanjski USB storage uređaj (nismo uočili da je bilo rečeno odnosi li se to samo na USB memorijski stick i SSD, ili i na HDD) - tad umjesto 4K@30 može snimati ProRes 4K@60.

Ispada da bi Apple trebao zahvaliti Europskoj Komisiji što ih je konačno natjerala na ugradnju USB-C porta u iPhone! Nešto što je donedavno proglašavano kao loše i kontra inovativnosti, sad odjednom je jedan od selling pointova nove generacije iPhonea i predstavljeno je kao inovativnost! The irony...