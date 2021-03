"Voltswagen", iliti Tesla za boomere

Volkswagen ova američka podružnica, Volkswagen of America, ovoga se tjedna povlači po medijima zbog najavljene, pa povučene, pa "službeno" najavljene, pa izbrisane – navodne promjene imena. Nepoznat netko smislio je, naime, da bi bilo urnebesno duhovito, a prigodno za prvi travnja, u legendarnom imenu "narodnog automobila" slovo K promijeniti u T i tako dobiti naziv – Voltswagen. Riječ je to koja ne znači ništa, ali podsjeća na Volkswagen uz spominjanje riječi "volt" koja ima asocirati na "struju". Genijalno.

Greške u koracima

Onda je nepoznati junak iz PR odjela nesuđenog Voltswagena natipkao tri kartice teksta za šatro službeno priopćenje u kojem se objašnjavaju svi razlozi za promjenu imena i tempirao objavu tri dana prerano. Pojavila se nakratko tako 28. ožujka "vijest" o velikom rebrandingu na VW-ovim američkim stranicama, ali datirana na 29. travnja (!?). Nedugo zatim je povučena, pa su svi već počeli komentirati kako je riječ o lošoj prvotravanjskoj šali koju javnost nikada nije trebala vidjeti.

Ali nije to pokolebalo bogove humora u Volkswagenu. Već dan nakon toga zaista su PR objavu i plasirali kao službenu – dva dana prije prvog travnja (!) – i pravili se da je sve u redu, da im je to pravo novo ime i da su sa njime ispali baš pronicljivi, vickasti i cool. Reakcija javnosti bila je još gora, pa su objavu nakon manje od jednog dana – izbrisali bez objašnjenja. Tek su na Twitteru rekli da je "glupo mijenjati ime" te iskoristili isti tvit kako bi najavili svoj novi model za američko tržište, ID.4. OK, boomer.

Trude se, trude…

Siri, definiraj mi "cringe"

Volkswagen je, da pogledamo malo širi kontekst, kompanija kojoj je do prije koju godinu najveći iskorak u smanjenju zagađenja okoliša bio lažirati ekotestove svojih dizelskih motora (vidi: Dieselgate). Repovi ovog skandala i dan-danas se vuku po sudovima, a Grupa se iz petnih žila trudi imitirati Teslu i prikazati se kao "mladenački brand", jednako sposoban stvarati moderne električne automobile. "Čekaj, sine, da tata parkira Golfa trojku pa će ti pokazati kako se vozi taj tvoj električni romobil!". Tako nekako.

Kompanija je to na čijem je čelu Herbert Diess, direktor koji se do prije koju godinu javno protivio brzoj elektrifikaciji vozila, da bi je javno počeo promovirati tek kad je ona i u javnosti počela biti doživljavana kao imperativ. Istaknimo i epizodu u kojoj je prošloga rujna u Berlinu dočekao Elona Muska, čovjeka čije rakete lete u svemir svakih desetak dana, a Tesle mu se ažuriraju preko Interneta već deset godina, i ponosno mu pokazao "električnog Golfa". Govorimo o modelu ID.3 koji je tek prošloga mjeseca dobio serijsku mogućnost over-the-air nadogradnje softvera, ali samo ako za prvu nadogradnju skoknete do – servisa.

Sjeli su njih dvojica u taj ID.3 i napravili krug po pisti aerodroma. Musk je bio pristojan i kazao kako je "ubrzanje dobro za ne-sportski model", a vjerojatno je u sebi mislio "mirno spavaj, ovi neće napraviti moderan auto ni narednih deset godina".

Diess se prije nekoliko dana pohvalio i kako njihovi dizajneri također znaju nacrtati koncept koji izgleda kao da je ispao iz SF filma. Što mislite, kada će i koliko će koncepata s ovih slika "preživjeti" kada ih se uhvati neka "Komisija za efikasnost" njemačke korporacije? Točan odgovor je, pogodili ste, nula.

Novi VW Polo, ako ćemo se šaliti

Epilog

I što je od svega ostalo? Osjećaj da se Volts , pardon, Volkswagen još jednom posipa pepelom zbog nepromišljenog marketinškog izleta. Slično kao lani kada su se morali ispričavati zbog rasizma u jednom Instagram Storyju. Ili godinu prije toga kada je Diess na jednom eventu izjavio "Ebit macht frei", parafrazirajući nacistički slogan i zamijenivši riječ "Arbeit" (rad) s "Ebit" (zarada).

A kako su se u konačnici posuli pepelom? Napisavši da je "glupo da mijenjaju ime u dobi od 66 godina". Otkuda 66, pitate se? Volkswagen je osnovan 1937., a američka podružnica 1955. – pa su jednostavno uzeli ovaj kasniji datum. Nije valjda da se stide svojeg rada s kraja tridesetih i početka četrdesetih u Njemačkoj? Možda je to, a možda im 1955. kao godina rođenja zaista i bolje odgovara – smješta ih, naime, baš u zlatnu generaciju boomera.