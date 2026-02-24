Zubar na Crevélu

U svijetu cestovnog biciklizma postoji šaljiva, ali bolno točna figura – "zubar na Cervélu". Cervélo je kanadski proizvođač bicikala čiji modeli redovito koštaju pet, deset, pa i petnaest tisuća eura, a voze ih profesionalni timovi na Tour de Franceu i Giru d'Italia. No, velika većina Cervélovih kupaca nisu profesionalni biciklisti – daleko od toga. Radi se o dobrostojećim amaterima, najčešće liječnicima, odvjetnicima i poduzetnicima, koji vikendima voze lokalne rute i ponekad sudjeluju na amaterskim utrkama. Profesionalni biciklisti ne kupuju Cervélo – dobivaju ih besplatno od sponzora. Zubar na Cervélu kupuje taj bicikl zato što ga vozi netko brži i bolji od njega; profesionalac mu služi isključivo kao referenca, legitimacija, dokaz da je proizvod dovoljno dobar za one koji to shvaćaju ozbiljno.