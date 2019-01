BOBCATSSS 2019 – Informacije i tehnologije transformiraju živote

Odsjek za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku iduće je godine domaćin međunarodne studentske konferencije BOBCATSSS koja će se održati od 22. do 24. siječnja 2019. na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Konferencija je prvi puta održana 1993. godine s ciljem okupljanja studenata i profesora s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti.

Zanimljivo ime zapravo predstavlja početna slova imena zemalja u kojima se konferencija na početku održala: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen, Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely, Sheffield. Konferencija se održava u zajedničkoj organizaciji četiriju fakulteta, a to su: Filozofski fakultet u Osijeku (Hrvatska), The Hague University of Applied Sciences (Nizozemska) Linnaeus University, Kalmar and Växjö (Švedska) i Sweden Uppsala University (Švedska). Konferencija je također i dio aktivnosti kojom se obilježava 20 godina djelovanja Odsjeka za informacijske znanosti odnosno katedre za knjižničarstvo, iz koje je nastao odsjek, koja je počela s djelovanjem akademske godine 1998/1999.

Konferencija će okupiti više od 150 studenata i profesora

Studenti Odsjeka za informacijske znanosti uz podršku svojih nastavnika organiziraju konferenciju: sudjeluju u programskom (biraju pozvane predavače, sastavljaju program) ali i financijskom dijelu (npr. kontaktiraju sponzore itd.). Posebno je značajan doprinos studenata s Odsjeka za informacijske znanosti, članova Kluba studenata informacijskih znanosti "Libros" koji kao domaćini odrađuju najveći dio posla – osmislili su grafički dizajn konferencije, izradili mrežnu stranicu, sudjeluju u izradi programa i osmislili su neformalno druženje u slobodno vrijeme nakon predavanja (vođeni obilazak grada za sve sudionike, posjete lokalnim muzejima, klizalištu, kino projekcije hrvatskih autora, pub kviz u Cadillacu, zabava u Klubu Exit na kojoj će svirati VIS Odsjek za filozofiju i The Red Roosters, uređuju priloge za zbornik itd.).

Na ovoj konferenciji jedna od triju pozvanih izlagača je i doc. dr. sc. Milijana Mičunović s Odsjeka za Informacijske znanosti u Osijeku. Tradicionalno, dva pozvana izlagača dolaze i iz organizatorskih zemalja: profesor Frank Huysmans sa Sveučilišta u Amsterdamu (Nizozemska) te profesorica Koraljka Golub sa Sveučilišta u Linnaeusu (Švedska). Ovogodišnja tema konferencije glasi: Informacije i tehnologije transformiraju živote: povezivanje, interakcija, inovacija, a obuhvaća sljedeće podteme: informacijska profesija i discipline, društvene uloge informacijskih ustanova i inovativne tehnologije. Na konferenciju dolazi oko 150 studenata i profesora iz cijelog svijeta (iako ponajviše iz Europe) koji će predstaviti svoje radove i postere na odabranu temu. Više informacija o programu i prijavi možete pronaći na službenim stranicama konferencije http://bobcatsss2019.ffos.hr/