Dell Technologies je na otoku Obonjan organizirao konferenciju za svoje partnere

Nakon što je 2017. istarsko mjesto Bale pretvorila u grad-hotel, globalna tehnološka kompanija Dell Technologies ove je godine otok Obonjan pretvorila u otok tehnoloških inovacija. Na konferenciji Go Beyond koja se održala od 23. do 26. rujna, sudjelovalo je više od 200 osoba iz više od 20 zemalja Centralne i Istočne Europe