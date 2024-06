Deveto izdanje konferencije SpliTech u Bolu na Braču

U organizaciji splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) održava se deveta Međunarodna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama SpliTech 2024 na kojoj je prihvaćeno preko 240 znanstvenih radova iz preko 40 zemalja svijeta.

Ugledni znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstva te javnih institucija okupili su se kako bi razmijenili znanja iz područja Interneta stvari (IoT), pametnog grada, energije i inženjerskog modeliranja te e-zdravlja. Razlog velikog broja zainteresiranih, zasigurno je i IEEE tehnički su-sponzor SpliTech konferencije koji je najutjecajnija svjetska udruga za promicanje znanstvenog i stručnog rada na području elektrotehnike i računarstva. Iz bogatog programa vrijedi istaknuti predavanja Matta Reynoldsa (Electrical and Computer Engineering University of Washington, USA) pod nazivom "IoT Past, Present, and Future: An industry and academic research perspective" te Agisa M. Papadopoulosa (Aristotle University Thessaloniki, Greece) pod nazivom "Decarbonizing the building sector: A strategic approach".

U sklopu konferencije održane su i radionice: "RESHeat", "Workshop on eHealth applications in practice" te "Meet the editors". Sudionici su imali priliku prisustvovati simpozijima "Symposium on IoT", "Symposium on RFID & EM for IoT" te "Symposium on Statistics and Machine Learning in Electronics".

Odabrani radovi SpliTech konferencije ujedno znače i visoku kvalitetu, a time omogućavaju i pozicioniranje u visoko kvalitetnim časopisima koji su povezani s ovogodišnjom konferencijom. Najkvalitetniji radovi dobit će mogućnost slanja proširenih verzija svojih radova za buduće objavljivanje u nekom od renomiranih časopisa: Elsevier, Taylor and Francis, Energy Sources Part A: Recovery, Springer, Archives of Thermodynamics Journal (Polish Academy of Sciences).

Prvog dana konferencije, 25. lipnja, na FESB-u se održao jednodnevan IoT day, besplatan za sve zaljubljenike u tehnologiju, hardware, elektroniku, senzorske tehnologije ali i danas nezaobilazno područje umjetne inteligencije. Radi se o nizu praktičnih radionica gdje su svi prijavljeni imali prilike dobiti najnovija znanja na temu izrade senzorskih uređaja, korištenju umjetne inteligencije, izradi tiskanih antena i mnogim drugim temama. Održane su četiri praktične radionice, od kojih je svaka posvećena određenoj temi iz svijeta IoT-a.

Znanstveni dio konferencije se održava u Bolu na Braču radi boljeg povezivanja i match-makinga po pitanju prijava na projekte. Svečano otvorenje se održano je trećeg dana konferencije, 27. lipnja u 11:30 sati, nakon čega su predavanje održali ugledni svjetski znanstvenici/profesori Matt Reynolds te Agis M. Papadopoulos.