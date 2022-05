DUMP Days: Spojem volje i znanja, Split je i ove godine centar IT aktivnosti

Prepoznata kao jedna od vodećih konferencija u IT krugovima u Hrvatskoj, DUMP Days konferencija koju organiziraju članovi DUMP Udruge mladih programera već šestu godinu okuplja tehnološke divove Hrvatske IT scene na jednom mjestu. Besplatna studentska konferencija se održava 14. i 15. svibnja na splitskom FESB-u

"Konačno se vraćamo standardnom izdanju konferencije koja će se održati u potpunosti uživo, ali ovaj put s čak 32 vodeće IT tvrtke s uredima u Hrvatskoj i više sadržaja od svih prethodnih izdanja. Posljednje pripreme su u tijeku i odbrojavamo dane do 14. i 15. svibnja kada će FESB još jednom postati centar hrvatske IT scene”, rekao je Nino Borović, organizator konferencije i potpredsjednik DUMP Udruge mladih programera.

Uz svjetski priznate sponzore među kojima se ističu Blank, Extension Engine, Photomath i Rimac Technology, konferenciji se pridružuju i brojni istaknuti predavači koji će pokriti posljednje trendove iz domena techa, developmenta, dizajna i marketinga. Praktične radionice jedinstvena su prilika da se sudionici upoznaju s najmodernijim tehnologijama i tehnikama korištenim u struci.

Ilija Brajković, izvršni direktor Kontra digitalne agencije i predavač na prošlogodišnjim DUMP Daysima ima samo riječi hvale o mladim organizatorima: “Bez obzira na situaciju, ekipa iz Udruge napravila je vrhunsku konferenciju. Odlična priprema i komunikacija i vrhunska podrška prije i poslije predavanja svakom predavaču jako olakšava posao. Kvaliteta predavanja i općenito sadržaja je bila vrhunska…”

Sponzorski štandovi firmi otvoreni su za sve posjetitelje, a nalaze se u atriju i akvariju fakulteta. Ako ste u ozbiljnoj potrazi za poslom u IT-ju, pozivamo vas da se prijavite na Fly Talks. Kratki speed dating intervjui su idealan način za predstaviti sebe i svoje životopise poslodavcima! Uz Fly Talks, tu su i Campfire Talks, mini panel rasprave između brojnih profesionalaca i publike.

Naravno, Fly Talks nije jedini način kako doći do posla. Sve sponzorske firme koriste konferenciju kao idealnu priliku da se upoznaju s mladima koji polako kreću u poslovne vode. Svi imaju priliku ostaviti na štandovima svoje životopise, a i pobliže se upoznati s poslom koji obavljaju te kulturom firme preko njihovih predstavnika.

Kao šećer na kraju, za lakše praćenje cijelog događaja, dumpovci su pripremili aplikaciju dostupnu svima koja sadrži raspored, personalizirane preporuke predavanja i nagradnu igru. Na drugom danu konferencije proglasit će se i pobjednici koji će osvojiti nagrade poput Quest 2 VR-a, drona, pametnog sata, slušalica i još puno drugih. Za sudjelovanje potrebno je samo prijaviti se u DUMP Days aplikaciju i skupljati bodove, za koje se kodovi mogu pronaći na sponzorskim štandovima i na kraju svih predavanja.

Vrata konferencije otvorena su za sve koji žele kročiti u poslovni svijet. Prijavite se na days.dump.hr i pridružite se novoj generaciji digitalaca.

Fotografije: Josip Svalina