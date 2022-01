Globalna IT zajednica se 14. i 15. lipnja okuplja na WeAreDevelopers World Congressu u Berlinu

Najveća svjetska konferencija za programere i IT stručnjake, WeAreDevelopers World Congress, nakon duže se pauze vraća u Berlin, a okupit će preko 5 tisuća posjetitelja

WeAreDevelopers World Congress, najveća svjetska konferencija za programere i IT stručnjake, nakon duže pauze uzrokovane pandemijom vraća se u Berlin, i to 14. i 15. lipnja ove godine. Konferencija će okupiti više od pet tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta i održati će se pod sloganom BUILD.DEPLOY.EMERGE.CONNECT.

Na osam paralelnih trackova, uz brojne radionice i s više od 200 predavača, kao i više desetaka međunarodnih partnera, konferencija će ponuditi brojne mogućnosti za usavršavanje i informiranje o raznim temama iz svijeta razvoja softvera.

Zvučna imena predavača

Glavne teme su široko postavljene oko web programiranja, software arhitekture, cloud okruženja, DevOpsa, umjetne inteligencije, blockchaina, testiranja, cybersigurnosti i suradnje.

"Prilika susretanja uživo i dalje je posebno iskustvo za međunarodnu IT zajednicu. Tijekom proteklog razdoblja dobili smo mnogo poruka od članova naše zajednice kako im je to iskustvo nedostajalo. S WeAreDevelopers World Congressom ove godine stvaramo idealnu platformu za daljnje usavršavanje i informiranje o važnim temama iz svijeta razvoja softvera te umrežavanje s vodećim stručnjacima iz IT svijeta," navodi Sead Ahmetović, CEO WeAreDevelopersa.

Među prvim najavljenim predavačima nalaze se zvučna imena kao što su osnivač npm-a Laurie Voss, izumitelj Angular-a Miško Hevery, stručnjakinja za sigurnost Tanya Janca, izumitelj JSON-a i pionir JavaScripta Douglas Crockford, zatim Machine Learning i Quantum Computing stručnjakinja Alexandra Waldherr, autor Nuxt.js-a Sebastien Chopin, te John Romero, legendarni kreator video igre DOOM i redovni gost WeAreDevelopers World Congressa.

Koonferencijske kotizacije po Super Early Bird cijenama od 199 eura moguće je kupiti sve do 31. siječnja. Također, dostupne su i posebne kotizacije za studente, kao i grupne propusnice. Više provjerite na ovoj adresi.