Kako izazove u hrvatskoj IT industriji pretvoriti u prednosti?

Tijekom fireside chata na .debugu 2025 saznajte kako vodeći stručnjaci hrvatske IT industrije vide njezinu sadašnjost i budućnost te koja bi mogla biti strategija izlaska iz aktualne izazovne situacije

Usporavanje rasta, usporavanje zapošljavanja, usporavanje izvoza... Izazove na globalnoj, pa tako niti na lokalnoj tech sceni nitko ne može ignorirati. Ipak, specifični problemi male sredine kakva je Hrvatska, na jednako specifičan način mogu se pretvoriti i u prednosti nad velikim, globalnim igračima. Kako nadići prepreke kojima smo izloženi u zamršenom meču u kojem svi priželjkujemo hrabre i neviđene poteze?

Na to će pokušati na .debugu 2025 u razgovoru jedan na jedan odgovoriti Ivan Bešlić, prvi čovjek najmoćnije udruge hrvatskih IT kompanija Unit. U razgovoru će mu se pridružiti "kraljica struke" koja taj naziv ne voli, ali ga na hrvatskoj IT šahovnici itekako zaslužuje – Tajana Barančić.

Tajana je dugogodišnja predsjednica CISEx-a, (danas Unit Croatia) stekla je ugled kao najvjerodostojnija analitičarka regionalnog tech sektora, mađioničarka brojeva koja elementarnom matematikom svakodnevno dokazuje da je IT-jevac strateško zanimanje, a IT strateška industrija za gospodarsku budućnost Hrvatske.

Ivan je COO i suosnivač Sofascorea, a posljednjih godinu dana preuzeo je i ulogu predsjednika najveće i najutjecajnije udruge hrvatskih tehnoloških kompanija, Unit Croatia, pokrenuvši brojne inovativne procese kojima se potiče jedinstvo, snaga i globalni potencijal svih domaćih IT tvrtki. Po prvi puta u ulozi moderatora okušat će se upravo na .debugu. Kako i ne bi, kad ga najpreciznije opisuje jedna riječ: opušten.

Njihov fireside chat "Damin gambit za hrvatski IT - kako izazove pretvoriti u prednost?" na programu .debuga je kao posljednja točka u četvrtak, 12. lipnja u 17:30 sati na glavnoj pozornici u Laubi.