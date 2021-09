Konferencija My Smart City Zadar govorit će o otpornosti na krizu, a priprema se i hackathon

Paralelno s konferencijom My Smart City Zadar održat će se i 4. My Smart City hackathon za učenike te studente i mlade do 27 godina, a pobjednike očekuju vrijedne nagrade

Konferencija My Smart City Zadar četvrtu godinu zaredom u atriju palače Cedulin u četvrtak i petak, 9. i 10. rujna, okupit će uspješne domaće poduzetnike, članove zadarske IT zajednice i sve zainteresirane za tehnologije koje transformiraju poslovanje.

Najave predavanja

Sudionici će od Željka Krizmanića moći saznati kako je nastao BIRD Incubator, prvi hrvatski startup inkubator za umjetnu inteligenciju. Bruno Balen predstavit će Cidrani, uspješan brand koji vrijedi više od 3 milijuna eura, a korištenjem umjetne inteligencije razvija zdrave i funkcionalne proizvode i suplemente. U razgovoru jedan na jedan moderator Dragan Petric saznat će kako je Stjepan Buljat osnovao Cognism i kako je izgradio tvrtku koja danas zapošljava gotovo 200 ljudi te ima urede na tri kontinenta.

Ivan Burazin ispričat će kako se Shift tijekom godina transformirao u najveće okupljanje developera u srednjoj i istočnoj Europi te što je konferenciji donijelo povezivanje s Infobipom, prvim hrvatskim jednorogom u ICT sektoru.

Tijekom panela „Zašto su neki opstali, a neki ne“ Luka Abrus, Tomislav Car, Stjepan Buljat, Selma Čmelik (Zona Plus) i Lovre Peraić (Sutra) razgovarat će o tome kako su njihovi biznisi prebrodili krizu i kako im je u tome pomogla tehnologija te zašto su otpornost i prilagodljivost ključne za svaki posao. Denis Tepša (Neostar) predstavit će Neostar, potpuno novi način kupnje automobila, prvu digitalnu platformu u Europi koja povezuje kupce i prodavatelje, a lansirana je tijekom 2020. godine.

U popodnevnim satima konferencije razgovarat će se o tome kako brandirati Zadar da postane privlačna destinacija digitalnim nomadima, o brandiranju u vrijeme pandemije te o zaposlenicima kao o promotorima branda. Diskusije će moderirati Tomislav Pancirov (Lifestyle poduzetnik), Oleg Maštruko (Mreža) i Petar Štefanić (Word), a ugostit će Teu Zavacki (TeaTime.com.hr), Darija Marčaca (Top 10 Balkan TikToker), Maju Markulin Klarić (Combis), Bojana Mušćeta (Hrvatski Telekom), Draška Ivaniševića (Microsoft) i Marina Mamića (AWS).

Hackathon

Tijekom konferencije održat će se i 4. izdanje My Smart City hackathona. Prijave za timove su besplatne i traju do srijede, 8. rujna 2021, u 23:59. Timovi se mogu prijaviti online na www.mysmartcityzadar.com, i to u dvije kategorije: učenici te studenti i mladi do 27 godina.

Sudionici ne moraju imati tehničko predznanje jer se od njih ne očekuje tehnička izvedba rješenja, već kreativna razrada ideje koja može unaprijediti gradske digitalne usluge i učiniti ih otpornima, održivima i inovativnima. Da bi svi timovi imali istu startnu poziciju, tema hackathona bit će im otkrivena na samom početku hackathona u crkvi Svetog Dominika u četvrtak, 9. rujna u 10:00. Hackathon će trajati 24 sata, a tijekom održavanja svi timovi će imati pomoć mentora.

Timovi će svoja rješenja predstaviti u petak, 10. rujna od 12:00 nadalje u atriju palače Cedulin, a ocjenjivat će ih tročlani stručni žiri u dvije kategorije. Proglašenje pobjednika je u 18:00 u crkvi Svetog Dominika.

Pobjednici lanjskog hackathona

Prvoplasirani tim u kategoriji studenata i mladih do 27 godina očekuje novčana nagrada u iznosu od 10.000,00 kn, dok će pobjednički tim učenika osvojiti novčani iznos od 5.000,00 kn. "Srebrni" i "brončani" studentski timovi dobit će priliku sudjelovati na Tehnopolis hackathonu u Nikšiću u listopadu, dok će "srebrni" učenički tim osvojiti put u Tehnopolis, biznis inkubator za srednje i male tvrtke u Nikšiću, u kojem će iz prve ruke moći vidjeti na koji način inkubator podržava startupove. Trećeplasirani učenički tim osvojit će pametne gadgete.

Sudjelovanje na My Smart City konferenciji u Zadru je besplatno – dovoljno je ispuniti online prijavu na www.mysmartcityzadar.com Prijave su otvorene sve do početka konferencije u četvrtak, 9. rujna u 9:30. Obzirom na epidemiološke mjere, prvih 50 prijavljenih moći će sudjelovati na konferenciji uživo u atriju palače Cedulin, dok će svi ostali konferenciju moći pratiti putem live streama na službenoj web stranici.