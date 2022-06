Najavljeno pokretanje streaming servisa AMC+ u srednjoj i istočnoj Europi 2023. godine

Tijekom NEW konferencije u Dubrovniku, na panelu Pay TV: Global Trends vs. CEE Trends, predstavljeni su publici TV veterani koji su komentirali na koji način trendovi, poput sve većeg broja streaming platformi, mijenjaju poziciju pay TV-a na globalnoj razini u usporedbi sa specifičnom CEE regijom.

Na panelu je Levente Málnay (EVP/MD, AMC Networks International Central, and Northern Europe) najavio pokretanje streaming servisa AMC+ u srednjoj i istočnoj Europi 2023. godine. Objasnio je kako će streaming usluga biti drugačija od drugih te surađivati ​​s različitim distributerima kao što su kabelski i satelitski operateri.

Besplatno vs. plaćeno

Je li FTA (free-to-air) model još uvijek najbolji način za dopiranje do masovne publike u CEE regiji? Na panelu Are FTAs Still the Best Way to Reach a Mass Audience?, pod pokroviteljstvom Prve TV, sudjelovali su Katarina Pavlović (Program Director, Prva TV and B92), Jan Rudovský (Director of Content Acquisition and Sales, FTV Prima), Hartwig Rademacher (Vice President, National Sales and Content Management & Senior Project Manager Business Development, RTL Germany), Matej Lončarić (Director of Video Operations and Media Brands, JoomBoos & miss7), a pridružila se i Kateryna Edelshtein (SVP East Europe Area Leader, Nielsen). Debatirali su o “prijetnjama” FTA modelu na ovom području i nastojali predvidjeti nove trendove koji bi vrlo brzo mogli zahvatiti publiku i tržište u regiji.

Monetizacija sadržaja

Sve veća količina sadržaja stvara izazov kompanijama koje žele privući nove, ali i zadržati postojeće korisnike. Panel Media Game for Customer Attention otkrio je kako monetizirati sadržaj u suvremenim medijskim tržištima.

O kompleksnosti IPTV platformi koje se iznova moraju prilagođavati i pronalaženju profitabilnih biznis-modela govorio je Jörg Meyer (Chief Commercial Officer, Zattoo) u prezentaciji Five hypotheses on IPTV platform concepts for network operators by Zattoo, dok je Haymi Behar (CMO & CDO, SPI International) na prezentaciji Rethinking the TV Experience: What's Next? otkrio je kako medijske kompanije napreduju u branši koja se neprestano mijenja.

Na koji bi način TV platforme mogle funkcionirati s clouda i kakve bi to učinke moglo imati na broadcastere govorio je Martin Webb (Senior Product Manager, Cloud TV, Comcast Technology Solutions) u prezentaciji Navigating Your Digital Transformation Journey to Broadcast Cloud TV.