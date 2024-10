Obišli smo GITEX Global 2024 u Dubaiju - najveću IT konferenciju na svijetu

Doživjevši značajni iskorak u internacionalizaciju, poznati tehnološki show GITEX Global održao se sredinom listopada 44. godinu zaredom, u Dubaiju, uz čak 40% više međunarodnih izlagača, ali i posjetitelja, u odnosu na prethodno izdanje tog događaja. Brojke kojima se organizator ove manifestacije hvali doista su impresivne. Tako je na sajmišnom dijelu GITEX-a nastupilo čak 6.500 izlagačkih kompanija, uz još dodatnih 1.800 startupa iz cijelog svijeta, raspoređenih u 38 hala World Trade Centera Dubai, kao i još nekoliko satelitskih lokacija u gradu.

Ukupno je, kroz izlagačke kompanije i govornike na konferencijskom dijelu događanja bilo zastupljeno čak 180 zemalja (i Hrvatska je imala jedan startup među izlagačima), a manifestaciju je tijekom pet dana trajanja posjetilo preko 200.000 ljudi.

Očekivali smo da će GITEX-om dominirati proizvodi temeljeni na tehnologijama umjetne inteligencije, no intenzitet kojim je AI dominirao, iskačući "iz paštete", bio je zapanjujuć. Štoviše, središnje točke konferencijskog programa – koji je na ovoj manifestaciji svakako kudikamo zanimljiviji od izlagačkog – fokusirale su se na to da se posjetiteljima vrlo plastično pokaže i dokaže do koje mjere će AI zavladati svjetskim gospodarstvom u narednih desetak godina, ali i koliko će se Ujedinjeni Arapski Emirati nastojati pozicionirati kao globalni lider tog superiorno lukrativnog biznisa.

Luksuzna inteligencija

Konkretno, na središnjoj pozornici već su prvi dan nastupili predstavnici vlasti – na razini ministara UAE-a – koji su se neposredno prije početka GITEX-a vratili iz SAD-a, gdje su se susreli s CEO-ima najvećih tech giganata, od Microsofta i Googlea, do Mete, Amazona i Applea – predstavivši usku kolaboraciju s njima, kao i detaljnu analizu Fortunea, prema kojoj će globalno tržište AI-ja do 2031. godine vrijediti, ikome teško zamislivih, 2,7 bilijuna (to je 2.700 milijardi) dolara. Jureći prema toj brojci, već do kraja ove godine – predviđa se – to će tržište vrijediti preko pola bilijuna (dakle, preko 500 milijardi) dolara, postajući jednom od najvrednijih, ali i najbrže rastućih industrija u povijesti čovječanstva.

Svjesni da su globalni lideri naftnog biznisa, ali i koliko je taj biznis dugoročno neodrživ, Emiraćani i njihovi ministri hvalili su se sve većim udjelom nenaftnih industrija u državnom BDP-u iz godine u godinu, a upravo im je plan industriju AI-ja postaviti kao stratešku granu gospodarstva svoje zemlje, koja će nadomjestiti ono što je desetljećima za tu zemlju predstavljala – nafta. Taj nenaftni udio u BDP-u, koji sada rado spominju, popeo se na 74%.

Međutim, to nije nov plan UAE-a. Još od 2017. godine, ta zemlja ima Ministarstvo umjetne inteligencije, a na njegovom čelu je 35-godišnji ministar koji je predstavio nacionalnu strategiju s ciljem transformacije Emirata u svjetskog AI lidera do 2031. godine. Ta strategija uključuje izuzetno razrađen i financijski izdašan plan za financiranje pojedinaca i tvrtki koje sudjeluju u njezinoj realizaciji. Glasovite "Zlatne vize" tako će se za doseljavanje u Dubai i ostatak UAE-a dodjeljivati stručnjacima u količinama koje ovu zemlju – de facto – čine otvorenim magnetom za eksperte koji na bilo koji način gravitiraju suvremenom IT-ju.

AI i dugovječnost

Uloga robotike u zdravstvenoj tehnologiji bila je vjerojatno i dominanta podtema GITEX-a, ponovno na temelju razvoja AI-ja, kako na izložbi, tako i konferencijskog programa. Denis Ledenkof, osnivač Robosculptora, predstavio je kako robotika pokretana umjetnom inteligencijom transformira skrb o pacijentima pomoću autonomne platforme za tretmane tijela, koju su razvili stručnjaci iz zdravstvene industrije, naglašavajući da robotska tehnologija donosi mnoge koristi.

Alex Aliper, suosnivač i predsjednik Insilico Medicine, hongkonškog digitalnog zdravstvenog jednoroga, sudjelovao je na drugom panelu koji je istraživao genomiku. Govorio je o tome kako precizna medicina, pokretana umjetnom inteligencijom, revolucionira genetske profile – pristup koji će transformirati liječenje bolesti koje su se prije smatrale neizlječivima.

U međuvremenu, nakon studije koja je pokazala da umjetna inteligencija može smanjiti rizik od novih vaskularnih događaja 25,6% kod pacijenata s moždanim udarom, Aneesh Singhal, dr. med., direktor Sveobuhvatnog centra za moždani udar i zamjenik predsjednika neurologije u Općoj bolnici Massachusetts, dao je pregled očekivanja u području neurologije.

Tijekom svoje prezentacije, govorio je o ispitivanju nazvanom Golden Bridge II, koje je pokazalo da je uporaba sustava za podršku kliničkim odlukama temeljenog na umjetnoj inteligenciji imala značajno veći utjecaj na broj vaskularnih događaja i kvalitetu skrbi za moždani udar nego standardna skrb kod pacijenata s akutnim ishemijskim moždanim udarom.

Dubajska tvrtka za duboku tehnologiju Xpanceo izazvala je pozornost predstavljanjem pametnih kontaktnih leća za 3D snimanje i drugih za čitanje podataka, demonstrirajući mogućnosti bežičnog prijenosa podataka integrirane izravno u leću. Te inovacije redefinirat će granice percepcije podataka u stvarnom vremenu, gurajući digitalno zdravstvo u novu eru pametne dijagnostike.

Oracle Health također je predstavio svoj inovativni Klinički digitalni asistent. Koristeći prepoznavanje glasa pokretano umjetnom inteligencijom, asistent autonomno dokumentira susrete liječnika i pacijenata, interpretira informacije i točno unosi nacrt bilješke u Oracle Health EHR, omogućujući liječniku da brzo pregleda i odobri kliničku dokumentaciju.

Posebni uvjeti

Zanimljivo je, na posljetku, dodati i koliko grad Dubai "živi" za GITEX Global, tehnološki "brend" za koji u tom multinacionalnom gradu znaju apsolutno svi. Već im je i njihov neopisivo ogromni aerodrom, kompletno obasut reklamama za GITEX, da odmah osjetite zbog čega ste tu sletjeli, dok u gradu tijekom tog tjedna vlada potpuni prometni kolaps – inače je Dubai poznat samo po djelomičnom do jakom prometnom kolapsu.

U tom gradu je, uz jednu, ne baš pretjerano korisnu trasu metroa, automobil jedino upotrebljivo prijevozno sredstvo (pješice se ne može baš nigdje, čak niti preko ceste, jer pješački prijelazi ne postoje), što nije iznenađujuće, s obzirom na izuzetno jeftino gorivo – košta svega trećinu cijene u Hrvatskoj. Katkada tijekom GITEX-a treba i po nekoliko sati da se dođe od jednog do drugog kraja grada, no nitko oko toga ne radi veliku dramu, već samo odmahuju rukom, "pa GITEX je sada, opustite se"…

Vrućine, prometni čepovi, luksuz na sve strane, digitaliziranost svega što vidite oko sebe, enormna brzina rasta grada i novih zgrad(urin)a, izuzetna pristojnost svih ljudi, govor isključivo engleskog jezika i golemi respekt prema IT-ju i ljudima iz tech industrije – sve je to Dubai, i sve je to GITEX Global, koji će, do sljedeće godine, kao što možete pročitati u zasebnom okviru, prvi put biti održan i u Europi.