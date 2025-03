Otkrivamo teme koje ćemo pokriti na trackovima .debuga 2025

Tehnološka konferencija .debug 2025 održat će se 12. i 13. lipnja u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays uz partnerstvo A1 Hrvatska i 50-ak najboljih domaćih IT tvrtki, pod motom "Reinventing Technology". Nikad bogatiji program bit će sastavljen od preko 100 predavanja raspoređenih na šest paralelnih pozornica, a s isključivo developerskih tema bit će, prvi put ove godine, značajno proširen najaktualnijim temama iz IT industrije.

Uz "problematiku" lokalnog IT-ja, sadržajem ćemo popratiti sve nove trendove u AI-ju, cybersecurityju, cloudu, human experienceu… Nećemo izostaviti niti među publikom .debuga omiljeni hardcore stage, kao niti prošlogodišnji megahit, poseban track posvećen dizajnu.

Šest pozornica šestog .debuga

ICT Community (Lauba) – Na glavnoj će se pozornici .debga, pred više od tisuću gledatelja, održavati keynote predavanja, tradicionalno intrigantne panel rasprave te predavanja. Sve to bit će vezano uz iskustva ICT zajednice, karijerne priče poznatih poduzetnika, aktualnu problematiku lokalne ICT scene i slične teme zanimljive širokoj publici.

Artificial Inteligence (Algebra) – Niz nešto tehnički zahtjevnijih predavanja vezanih uz umjetnu inteligenciju, trenutačno globalno najaktualniju temu u informatičkoj industriji.

Cyber Trends (Algebra) – Na ovoj će pozornici biti obrađivani aktualni tehnološki trendovi, od kibernetičke sigurnosti, poslovanja u oblaku, sistemaških i programerskih tema, pa sve do poslovnih i trendova s liderske razine, uz naglasak na nadolazeće trendove.

Human Experience / Behavior (Algebra) – Track rezerviran za predavanja o odnosima u organizaciji, psihološkom pristupu u ICT-ju i trendovima u kulturi komuniciranja, ljudskim resursima i svemu vezanome uz upravljanje i rad u timovima.

Hard Core (Algebra) – Tehnički "najteža" predavanja o "tvrdokornim" ICT temama poput programiranja, sistemskog inženjeringa, mreža, kriptotehnologija i sličnih usko specijaliziranih područja, namijenjena za najzahtjevnije posjetitelje.

Design (Šator između Laube i Algebre) – Sve što se diče dizajna u razvoju ICT rješenja, od softvera, do usluga i proizvoda, pa do specijaliziranih područja kao što su brand strategija, kreativnu direkcija, generativna umjetnost, produkcija, copywriting, typeface dizajn, industrijski dizajn, user experience… I ove godine track Design produkcijski kreiramo u suradnji sa Sofascoreom, a on će još jednom pred publiku dovesti vrhunske dizajnere, digitalne umjetnike, istraživače i ostale stručnjake za digitalni dizajn.

Želite li do ulaznice za .debug 2025, još uvijek to možete učiniti po sniženim cijenama uz Early Bird popuste – u nastavku provjerite sve detalje. Ulaznice su dostupne na debug.hr i kroz sustav Entrio.