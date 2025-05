Program .debuga je objavljen: svi posjetitelji moći će pogledati svih 100 predavanja

Tehnološka konferencija .debug 2025 održat će se 12. i 13. lipnja u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays uz partnerstvo A1 Hrvatska i 50-ak najboljih domaćih IT tvrtki, pod motom "Reinventing Technology". Nikad bogatiji program bit će sastavljen od preko 100 predavanja raspoređenih na šest paralelnih pozornica, a s isključivo developerskih tema bit će, prvi put ove godine, značajno proširen najaktualnijim temama iz IT industrije.

Snimke .debuga na zahtjev

Posjetiteljima to može donijeti slatke brige – što od toliko sadržaja pogledati? No, o tome ne morate niti malo brinuti, jer baš sve točke programa se snimaju i postprodukcijski obrađuju. To znači da će vlasnici svih oblika ulaznica imati pristup snimkama cijele konferencije. Svih 100 točaka programa, dakle, moći ćete bingeati u mjesecima nakon .debuga i nadoknaditi propušteno, bilo da ste u posjedu karte za fizički dolazak na .debug ili one isključivo za online praćenje (sve navedeno vrijedi kako za standardne, tako i za studentske ulaznice).

Ulaznice potražite već danas na debug.hr ili unutar sustava Entrio.

Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju 10% popusta na sve akutalne cijene (osim studentskih ulaznica)!