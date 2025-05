Prvi put na .debugu, fintech panel: O transformaciji financija iz svih uglova

Kriptovalute, umjetna inteligencija i financijska inteligencija redefiniraju bankarstvo i ulaganja kroz napredne modele upravljanja imovinom i personalizirane financijske usluge. Vodeći stručnjaci iz potpuno različitih organizacija, kojima svakodnevno povjeravamo naš novac, neće raspraviti samo o potencijalu povećanja pristupačnosti i efikasnosti financijskih proizvoda, već i izazovima u razvoju sigurnih i skalabilnih tehnoloških rješenja u financijskoj sferi.

Kripto, AI i Financijska Inteligencija

Stvara li fintech era i neke potpuno nove vrijednosti koje – programiranjem – redefiniraju koncept novca? Na to će pitanje, kao i mnoga druga, pokušati odgovoriti sudionici panel rasprave na glavnoj pozornici .debuga:

Ivana Arambašić, direktorica razvoja u fintech tvrtki Aircash, gdje upravlja IT operacijama i razvojnim procesima. S preko 20 godina iskustva u korporativnom IT-u, prešla je iz velikog sustava u dinamično startup okruženje, fokusirana na internacionalnu ekspanziju i razvoj inovativnih fintech rješenja.

Filip Dragoslavić, suosnivač i izvršni kodirektor jednog od najbrže rastućih kripto walleta na svijetu - Solflare. Njihova aplikacija ima mjesečno oko 3 milijuna aktivnih korisnika koji u Solflareu drže preko 16 milijardi dolara u digitalnim sredstvima. Osnovan 2021. godine, Solflare danas zapošljava više od 90 ljudi s uredima u Zagrebu i Novom Sadu, te remote timovima širom svijeta. Vizija Solflare-a je da svaka osoba na svijetu ima web3 wallet, te time i potpunu kontrolu nad onime što je uistinu njihovo.

Ivan Kurtović, partner i CEO u InterCapital Asset Management s 20 godina iskustva u financijama i investiranju. Veliki je fintech etuzijast i endorser. Uz to je i IMD & INSEAD alumni, te jedan od naših najrenomiranijih investicijskih stručnjaka.

Vladimir Remenar, IT stručnjak s više od 20 godina iskustva, čiji je karijerni put obuhvatio širok spektar uloga – od razvojnog inženjera, preko akademske zajednice, do sistemskog i DevOps inženjera, a danas djeluje na menadžerskoj razini kao direktor IT Operacija u Raiffeisenbank Hrvatska. Tehnološki put koji je prošao vodi od programiranja u Pascalu i C#-u, rada na Microsoft poslužiteljskoj platformi, sve do suvremenih praksi poput orkestracije kontejnera i vođenja kompleksnih infrastrukturnih rješenja.

Moderator panela bit će Ivan Vrdoljak, voditelj i urednik na Bloomberg Adria TV, prethodno na RTL-u i Novoj TV. Ivan je uz to i trener za javne nastupe i sveučilišni predavač. Pomaže brojnim poslovnim ljudima da poboljšaju svoje nastupe na konferencijama, u TV intervjuima i poslovnim prezentacijama. Predavač je i na Sveučilištu Algebra Bernays.

Neupitno zanimljivi i intrigantni panel "Transformacija Financija - Kripto, AI i Financijska Inteligencija" na programu .debuga je 13. lipnja u Laubi.