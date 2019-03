Sinergija poslovanja i tehnologije u fokusu zajedničkog programa WinDays19 konferencije

WinDays konferencija počinje za manje od mjesec dana na novoj lokaciji, u Amadria Parku u Šibeniku. Konferencija će od 2. do 5. travnja 2019. pokazati sinergiju poslovanja i tehnologija kroz zajednički program za sve sudionike u srijedu, 3. travnja, dok je utorak, 2. travnja rezerviran za WinDays19 Business, a četvrtak i petak, 4. i 5. travnja, za WinDays19 Technology.

Konferenciju u utorak otvara WinDays19 Business koji će imati nekoliko programskih smjerova posvećenih ključnim industrijskim granama – proizvodnji, maloprodaji, financijskim institucijama, javnom sektoru i obrazovanju te zdravstvu u suradnji s tvrtkom IN2 kroz program Hospital Daysa, vodeće regionalne tehnološko - zdravstvene konferencije. Svi programski smjerovi donijet će predavanja posvećena temama koje su od interesa za pojedine sektore uz niz panel rasprava i studija slučajeva, a detaljan program bit će objavljen uskoro.

WinDays konferencija u srijedu prvi puta donosi zajednički program za Business i Technology sudionike. Poslovanje i tehnologija postali su neodvojivi jer upravo tehnološke inovacije redefiniraju poslovanje i oblikuju nove poslovne modele. Sadržaj predavanja bavit će se perspektivama obje strane u inovacijskom procesu – IT kreatora i IT korisnika, a donijet će niz primjera uspješnog poslovanja domaćih tvrtki.

Uvod u program održat će keynote predavač Haydn Shaughnessy, ekonomist i strateški savjetnik specijaliziran za razvoj poslovnih ekosustava i utjecaj poslovnih platformi na globalnu konkurentnost te predavač na poslovnim konferencijama širom svijeta. Autor je nekoliko knjiga koje se bave digitalnom transformacijom i agilnim pristupom poslovanju, a tijekom karijere pisao je za Forbes, Harvard Business Review, The Wall Street Journal i Times. Na predavanju Bridging the IT-Business, Divide: The Key to Good Agile govorit će o tome kako prevladati podjele između IT-a i businessa da bi tvrtke zaista postale agilne i poboljšale konkurentnost u svijetu promjenjive ekonomije. Sudionici će moći čuti i poslovne priče hrvatskih tvrtki koje su pronašle svoje mjesto na globalnoj poslovnoj mapi – svoju priču o uspjehu ispričat će Luka Abrus iz Fivea, Tomislav Car iz Infinuma, Željko Bak iz Infobipa i Goran Kalanj iz Serengetija.

Five razvija mobilne aplikacije i digitalne proizvode i 100% je okrenut izvozu i poslovanju kroz ured u New Yorku, a na listi referenci su, među mnogima, i Napster, Mariott International, Rosetta Stone, Penguin Random House i AccuWeather. Infinum se bavi dizajnom i razvojem aplikacija, IoT platformi i machine learningom. Tvrtka zapošljava gotovo 200 ljudi te surađuje sa brojim priznatim tvrtkama iz regije i svijeta. Kroz 13 godina postojanja, Infinum se afirmirao u savjetovanju i stvaranju digitalnih proizvoda u području financija, telekomunikacija, zdravstva, turizma, medija te drugih industrija. Infobip svoju priču o uspjehu gradi na svom glavnom proizvodu, cloud platformi koja omogućava da se u različite poslovne sustave integira komunikacija putem SMS-a, e-maila i globalno najpopularnijih chat aplikacija kao što su Whatsapp, Viber, Telegram i Facebook Messenger te naprednih tehnologija poput RCS i IOT. Danas ova globalna IT i telekom tvrtka zapošljava više od 1500 ljudi, što je čini najvećom hrvatskom IT tvrtkom koja svoju bazu korisnika mjeri u milijardama. Ima više od 60 ureda na 6 kontinenata te radi s najvećim svjetskim brandovima poput Ubera, Costca, Virgin Mobilea i Strave te s više od 300 banaka. Serengeti je konzultantska tvrtka za pružanje usluga razvoja softvera, a od osnutka 2007. konstantno raste pa su uz urede u Zagrebu, Varaždinu i Bjelovaru otvorili i urede u Amsterdamu i Beču. Danas ima više od 140 zaposlenih i specifičan poslovni model ambasadorstva – ambasador višemjesečnim boravkom kod klijenta upoznaje njegov način razmišljanja i rada kako bi ga mogao prenijeti kolegama i u konačnici razviti proizvod koji potpuno odgovara potrebama klijenta. Takav inovativan način poslovanja Serengetiju je otvorio tržište Zapadne Europe na kojem ostvaruje 50% poslovanja, a među klijentima su i Siemens, Ericsson, Raifeissen banka i PBZ. Program dana završit će panelom tijekom središnje svečanosti na kojem će se razgovarati o sinergiji poslovanja i tehnologije koja donosi inovacije.

Četvrtak i petak rezervirani su za WinDays19 Technology koji donosi više od 80 predavanja koja će održati vrhunski domaći i strani predavači. Predavanja su podijeljena u četiri programska smjera: aplikacije i infrastruktura, moderno radno okruženje, podaci i umjetna inteligencija te platforma za poslovne aplikacije. Teme će uključiti umjetnu inteligenciju, sigurnost, IoT, DevOps i rješenja koja se temelje na otvorenom kodu, a sudionici će moći saznati više o Microsoft Azureu, Officeu 365, PowerAppsima, SQL Serveru 2019, SharePoint Serveru 2019 i brojnim drugim Microsoft tehnologijama. Objavljen je detaljan raspored i opis predavanja, koji se može pronaći na www.windays.hr/raspored/dan

Prijave za konferenciju su otvorene online pa se svi zainteresirani mogu prijaviti za sudjelovanje na konferenciji putem službene web stranice konferencije.