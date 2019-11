Team Leadovi Financial Timesa i Kiwi.com-a govorit će na .debugu – predstavljamo strane predavače

Na .debugu će se uz preko 60 predavača i panelista naći i dobar broj stranih stručnjaka koji će svoje znanje i iskustvo podijeliti s posjetiteljima. Predstavljamo one najistaknutije od njih…

Najveća developerska konferencija dosad održana u našoj regiji dogodit će se 12. i 13. prosinca u Algebra LAB-u. Ulaznica je sve manje, ono što je ostalo dostupno je putem web-stranice www.debug.hr, a mi vam, dva tjedna prije same konferencije, donosimo detalje o nekima od najznačajnijih predavača – koji će na .debug stići izvan granica naše zemlje.

Dora Kalneus (Militaru)

Financial Times, Senior Engineer

Dora je inženjer za pouzdanost (site reliability engineer) u Financial Timesu. Prije toga vodila je tim odgovoran za implementiranje GDPR-a na stranici ft.com. Njezine strasti uključuju: učiniti našu industriju prijateljskim mjestom za sve, sve što uključuje performanse weba i… skakanje padobranom.

U svojem predavanju, nazvanom "10 kinds of developers you'll meet at this conference", Dora će na humorističan način razotkriti portrete idealnog inženjera, ali i iznijeti teške istine o toksičnosti, rješavanju problema, osobnom brandingu i samopromociji. "Pokazat ću vam kako nastaviti učiti i ostati sretan, brinuti se za sebe i bližnje, te učiniti svijet malo boljim mjestom svojim doprinosom tehnologiji", najavila je.

Kátia Nakamura

Kiwi.com, Technical Team Lead/Backend Dev

Kátia dolazi iz Brazila, a u svojem poslu za Kiwi.com većinom radi u češkom Brnu i Beogradu. Jedna je od organizatora PyCon-a Balkan i Django Girls PyCon-a Balkan u protekle dvije godine.

Njezino predavanje "Tech Leadership: People + Technology" govorit će o tome kako vodstvo u području tehnologije mora nadići tehnologiju i baviti se – ljudima. Kátia će podijeliti iskustva o nekim procesima, svojem svakodnevnom radu, kulturološkim barijerama, te očekivanjima i stvarnosti kad je riječ o statusu Tech Leadera.

Imran Nazar

DeviantArt, Frontend Developer

Imran Nazar je PHP/React developer u DeviantArtu. U slobodno vrijeme eksperimentira s emulatorima i assembly jezicima.

Na .debugu će govoriti o emuliranju C64 u JavaScriptu. Dat će nam uvod u razvoj emulatora korištenjem izvornog koda Commodore Clickera, putem kojeg je istražio kako izraditi emulator koji funkcionira u internetskom pregledniku.

Martin Stenkilde

CROZ.io, Direktor

Martin je strastveni i iskusni profesionalac koji razvija i koristi međunarodnu mrežu partnera kako bi "preokrenuo" slabije razvijena tržišta i osigurao rast prihoda u high-tech industriji. Vješt je u identificiranju, regrutiranju i održavanju odnosa s poslovnim partnerima u svrhe ubrzanja ostvarivanja profitabilnosti. Prije CROZ-a radio je deset godina u IBM-u.

U svojem predavanju, nazvanom "Experiments done in business and life" Martin će diskutirati o značajnim naprecima koji su postignuti kroz eksperimentiranje u tehnologiji, društvu, kulturi… ali i njegovom osobnom životu.

Srđan Vranac

Chaos Tamer, Software Engineer, Project Rescue Expert

Srđan je u ovoj industriji već dugo vremena. Imao je sreće raditi s mnogo talentiranih ljudi te vidjeti neke od najbriljantnijih primjera, ali i najgorih mogućih dijelova programskog koda. Plaćaju mu da piše kod koji radi besprijekorno, a vodi i Code4Hire, malenu tvrtku koja se bavi rješavanjem velikih problema.

Predavanje "Devonomics – Expanding the developer horizons" govorit će o iskustvima kada developeri izađu iz svojeg "balona", iskorače u "vanjski svijet" biznisa, koji karakteriziraju nelogične izjave i odluke.

Shahyar Ghobadpour

Trudesk, Principal Founder

Shahyar za sebe kaže da je "bivši haker video igara na oporavku". Svjestan je da mu je jedna od "top vještina" Microsoft Windows 98 i ponosi se time.

Njegov nastup nosi naslon "Hairy Developer and the Sorcerer's Startup", a bit će to tragikomedija o developeru koji je učio tijekom karijere pune (ne)kalkuliranog riskiranja, što je kulminiralo vođenjem startupa.