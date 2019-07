U Dubrovniku održan 4. Asseco Group Product Review o modernim bankarskim i IT trendovima

Održana je međunarodna konferencija Asseco Group Product Review, namijenjena poslovnim i tehnološkim novinarima. Glavne teme bili su trendovi i IT rješenja u području paymenta i bankarstva

U Dubrovniku je od 12. do 13. lipnja održan 4. Asseco Group Product Review pod naslovom Moderni bankarski i IT trendovi. Ova međunarodna konferencija namijenjena je poslovnim i tehnološkim novinarima. Ovaj su put glavne teme bili trendovi i IT rješenja u području paymenta i bankarstva. Domaćini su susreta bili Asseco Poljska i Asseco Jugoistočna Europa.

Konferenciju je otvorio Piotr Jeleński, predsjednik Uprave Asseca SEE i Paytena. Predstavio je strateške smjernice razvoja ASEE-a u bliskoj budućnosti, uzimajući u obzir planirane aktivnosti ne samo u postojećoj balkanskoj regiji, već i u Južnoj Americi.

Artur Wiza, potpredsjednik Uprave Asseca Poljske, predstavio je povijest Grupe Asseco koja se u posljednjih 25 godina iz start-upa s nekoliko zaposlenika pretvorila u najveću poljsku IT kompaniju i šestoga najvećega proizvođača softvera u Europi te koja djeluje u više od 50 zemalja.

Sljedeće prezentacije pokazale su praktične primjere primjene Assecovih rješenja u financijskim institucijama. Igor Gržalja, član uprave Asseca SEE Hrvatska, predstavio je mjerljive koristi koje banke mogu postići zahvaljujući tehnološkim inovacijama na primjeru projekta provedenoga u Privrednoj banci Zagreb. Izlagao je zajedno s Draženkom Kopljarom, članom Uprave banke.

Pitanje tehnoloških promjena u financijskim institucijama bila je i glavna tema prezentacije Roberta Mihaljeka, direktora prodaje iz Asseca SEE-a, koji je razmotrio utjecaj regulative PSD2 na europski bankarski sektor. Predstavio je i mogućnosti koje nudi Virtual Branch, rješenje koje je razvio Asseco, a koje omogućuje stvaranje virtualne poslovnice banke.

Asseco Innovation Hub

Drugi je dan konferencije bio posvećen Assecovu Innovation Hubu i načinu na koji podržava mlade poduzetnike i inovatore u razvoju proizvoda. Ovom su prilikom široj publici predstavljeni Asseco Voice Banking te Scan & Pay, rješenja stvorena u Assecovu inkubatoru. Prezentaciju o funkcionalnosti ovih alata vodio je Tomasz Buczak, direktor Assecova Innovation Huba.

Asseco Innovation Hub pomaže ljudima s inovativnim idejama stvoriti komercijalni proizvod. Pomažemo mladim poduzetnicima kao mentori, ali i financiramo projekte koji im omogućuju usredotočiti se na razvoj njihove osnovne djelatnosti, rekao je Tomasz Buczak.

Marcin Zaniewicz, stručnjak Asseca Poljske, predstavio je još jedan Assecov nov proizvod za financijski sektor - ePROMAK NEXT - modernu, intuitivnu aplikaciju za ulagače na burzi.

Eduardo Ferreira, voditelj odjela Digital&Channels koji zastupa Asseco PST, portugalsku kompaniju iz Grupe Asseco specijaliziranu za platne sustave, predstavio je trenutačne trendove i perspektive daljnjega razvoja mobilnih plaćanja.

Konferencija je završila prezentacijom Martina Chripka, voditelja poslovne jedinice za bankarstvo Asseca Središnje Europe, koji je govorio o različitim vrstama klijenata e-bankarstva i o potrebi prilagodbe ponude banaka svakoj od njih.