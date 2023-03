Ulaznice za najveći developerski spektakl u regiji su u prodaji - otkrivamo i bitne novosti

Drage programerke i programeri, dragi geekovi, IT-jevci i ostali zaljubljenici u tehnologiju - SAVE THE DATE! S velikim veseljem najavljujemo da će se 15. i 16. lipnja, na istom mjestu kao i lani, u Laubi i Algebra Campusu Zagreb, održati ovogodišnji .debug – developerska konferencija Buga, za koju već sada možemo reći kako će biti uvjerljivo najveće, najspektakularnije i najzabavnije takvo događanje dosad održano u našoj regiji!

"Podebljali" smo produkcijsku razinu, količinu predavanja i količinu šatora u našem ".debugu na otvorenom", pa će tako uz 83 predavanja iskusnih i globalno uspješnih predavača iz Hrvatske i svijeta, raspoređenih u dva dana i pet trackova, sudionici biti u prilici obići i veliku izložbu svih prvoligaških hrvatskih tehnoloških i programerskih kompanija na kojoj će u šatorima pred Algebra Campusom Zagreb u ljetnoj atmosferi uživati – kroz street-food zalogaje i gutljaje – u upoznavanju i druženju s kolegama developerima, predavačima, osnivačima najpropulzivnijih hrvatskih tech tvrtki i drugim iskusnim kreatorima regionalne developerske zajednice.

Već sada su, naime, uz generalnog pokrovitelja Hrvatski Telekom i suorganizatora konferencije Algebru, na .debugu potvrdili svoje sudjelovanje vodeći pokretači domaće programerske scene – elitne kompanije koje uživaju ponajveći ugled u regionalnoj tehnološkoj zajednici, kakve su Aircash, devot, Sofascore, SysKit, Span, Barrage, Croatia osiguranje, FIVE, Infigo IS, Microblink, Notch, Njuškalo Technology, Photomath, Porsche Digital Croatia, Productive, Q, Undabot, About You, Arsfutura, Assecco, Deegloo, EPAM, Intercapital, Gideon, GlobalLogic, IBM iX, Infinum, Joberty, King ICT, LAQO, Lemax, Maidea, Mireo, Native Teams, Newfire Global Partners, Omega Software, Poslovna inteligencija, Serengeti, Spyrosoft, Studenac, TIS Grupa i Triple Innovations.

Kako nam je bilo na .debugu 2022, pogledajte u kratkom (90 sec) videu:

Od danas su u prodaji Early Bird ulaznice za fizički dolazak na .debug 2023, kao i ulaznice za online-only praćenje predavanja, koje su dobavljive po povlaštenoj cijeni. Konkretno, odlučili smo kontingent od prvih 30% dostupnih ulaznica za fizički dolazak na .debug ponuditi po Early Bird cijeni, a tek nakon toga i preostale ulaznice - kojih za fizički dolazak imamo na raspolaganju samo 1800 - po punoj cijeni. Online ulaznica imamo u neograničenoj količini, ali će i one biti ponuđene po nižoj cijeni dok traje Early Bird period. Evo kakve tipove ulaznica nudimo i što uključuju:

Ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava fizički dolazak na konferenciju, goodie bag, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja nakon konferencije. Cijena (Early Bird period): 200 eura - puna cijena će biti 250 eura. PDV je uključen u iskazanu cijenu.

Studentska ulaznica za .debug

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija - NIJE namijenjena pravnim osobama. Ulaznica osigurava fizičko sudjelovanje, goodie bag, ulaz na .debug party, online pristup konferenciji i pristup snimkama svih predavanja nakon konferencije. Ukupno će 30% ulaznica za fizički dolazak biti dostupno po studentskoj cijeni. Ne postoji Early Bird period za studentske ulaznice. Cijena: 50 eura. PDV je uključen u iskazanu cijenu.

Online ulaznica za .debug

Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Cijena (Early Bird period): 80 eura - puna cijena će biti 100 eura. PDV je uključen u iskazanu cijenu.

Online studentska ulaznica za .debug

Ulaznica je namijenjena učenicima te redovnim i izvanrednim studentima dodiplomskih i diplomskih studija - NIJE namijenjena pravnim osobama. Ulaznica osigurava online pristup konferenciji i pristup svim snimkama predavanja nakon konferencije. Ne postoji Early Bird period za online studentske ulaznice. Cijena: 30 eura. PDV je uključen u iskazanu cijenu.

Ulaznice možete kupiti kroz Entrio sustav ovdje ili preko debug.hr stranice. Za specifične upite javite se na adresu info@debug.hr.

Nekoliko je bitnih novosti na .debugu 2023. Za sada samo ukratko: dodajemo još jedan stage, pa će se sada program odvijati u pet paralelnih trackova. Dodajemo i desetak novih izlagačkih boothova. Produžit ćemo pauzu između svakog predavanja. Produkcijski, ovo će biti neviđeno impresivan dvodnevni developerski tulum. Sva predavanja će oni koji imaju kartu moći pogledati i snimljena, u tjednima nakon .debuga, za slučaj da su propustili nešto što ih je zanimalo ili se događalo istovremeno s drugim zanimljivim predavanjem... I tako dalje - da ne duljimo - ugrabite svoju kartu već sada jer smo prilično sigurni da će ih i ove godine ponestati debelo prije samog .debuga!