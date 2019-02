WinDays19 konferencija prvi puta donosi zajednički program za Business i Technology sudionike

WinDaysi su zadržali podjelu na Business i Technology dane, no uz jednu novost: zajednički program za sve sudionike u srijedu, 3. travnja. Online prijave su otvorene, a svi koji žele iskoristiti povoljnije cijene kotizacija, mogu to učiniti do 18. veljače

Novost u ovogodišnjem konferencijskom programu je zajednički program za Business i Technology sudionike. Program u srijedu, 3. travnja, odražavat će neraskidivu vezu Businessa i Technologyja u svakodnevnom poslovanju i donijeti sadržaj koji će biti zanimljiv svim sudionicima konferencije. Sadržaj će pokazati u kojem smjeru ide razvoj IT industrije koja je u službi businessa, i to kroz prizmu IT inovacija koje se događaju i u svijetu i u Hrvatskoj. Sadržaj će obuhvatiti perspektive obje strane u inovacijskom procesu, odnosno perspektivu IT kreatora, IT tvrtki koje stvaraju nove tehnologije i pomažu tvrtkama u njihovoj primjeni, te perspektivu IT korisnika, svih tvrtki koje grade svoje inovacije na temelju tehnologije.

WinDaysi, najveća regionalna poslovno-tehnološka konferencija, održat će se ove godine u Amadria Parku u Šibeniku od 2. do 5. travnja

Uz zajednički sadržaj, WinDays19 Business konferencija će se prvog dana, 2. travnja, usredotočiti na ključne industrijske grane – financijske institucije, maloprodaju, proizvodnju, zdravstvo (Hospital Days), obrazovanje i javnu upravu – kojima će se baviti kroz zasebne programske smjerove, a predavanja će se održavati u više dvorana Konvencijskog centra Šibenik istovremeno. WinDays19 Technology konferencija će se 4. i 5. travnja baviti najaktualnijim tehnološkim trendovima i novostima, među kojima se izdvajaju umjetna inteligencija, sigurnost, IoT, DevOps i rješenja koja se temelje na otvorenom kodu, a predavanja će se također održavati paralelno u Konvencijskom centru.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem službene web stranice konferencije, a do 18. veljače mogu iskoristiti Early Bird cijene kotizacije.

