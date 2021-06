WWDC 2021: Apple predstavio nove generacije svojih OS-ova

Svoj središnji događaj namijenjen developerima, Worldwide Developers Conference, Apple svake godine otvara velikim keynoteom na kojem govori o novitetima u softveru, a ponekad i hardveru. Ove godine na red su došli iOS, iPadOS, watchOS i macOS, dok o hardveru nije bilo govora. Kao i svi događaji unatrag godinu i pol, i WWDC21 održava se isključivo online pa je takva bila i uvodna prezentacija – u virtualnom auditoriju pred virtualnom publikom koju su predstavljali Appleovi prepoznatljivi memojiji.

iOS 15

Za početak, Apple se posvetio iOS-u u verziji 15. Nova verzija mobilnog operacijskog sustava donijet će unaprjeđenje FaceTimea koji će uz audio efekte (spatial audio) donijeti osjećaj prostora u video razgovore, a zvukovi će biti izolirani tako da će mikrofon "hvatati" samo glas onoga tko govori u njega. Video konferencije podržavat će i portretni mod za prednju kameru, a u razgovore će se moći priključiti i korisnici s drugih OS-ova putem dijeljenih linkova.

SharePlay

Nova funkcija SharePlay omogućit će gledanje videa i slušanje glazbe zajednički, preko FaceTimea. Apple je otvorio i API za ovu funkciju pa će gledanje sadržaja biti moguće i iz vanjskih izvora, tj. s vanjskih društvenih mreža i streaming usluga.

Aplikacija iMessage dobit će redizajn koji će uključivati bolju integraciju s galerijom fotografija i drugim aplikacijama te pametnije dijeljenje linkova.

iPhone će u novoj nadogradnji iOS-a moći svojem korisniku pomoći u traženju ravnoteže između rada i zabave. Notifikacije će stoga biti redizajnirane i dobit će opciju stvaranja "sažetaka" – pa neće konstantno zatrpavati ekran zaključanog uređaja. Pred korisnika će se tako stavljati samo one najbitnije, i to onda kada ih on ima vremena pregledati. Dodatak nazvan Focus omogućit će vam odabrati koje vas aplikacije u koje vrijeme smiju "smetati" i slati notifikacije – bilo to spavanje, radno vrijeme ili doba dana rezervirano za obitelj.

Pametnije upravljanje notifikacijama

S fotografija, iz galerije ili izravno s kamere, bit će moguće izravno u iOS-u prepoznavati tekst, kroz OCR funkciju koju su Appleu nazvali LiveText. To će omogućiti i tekstualno pretraživanje fotografija i svog vizualnog sadržaja na njima, pa i prevođenje izravno u iOS-u uz nadograđenu aplikaciju Translate.

Prepoznavanje i prevođenje teksta

Apple Wallet u budućnosti će omogućavati pohranu ključeva auta (za neke nove modele odabranih marki), ali i ključeva od kuće ili soba u hotelima koji će uvesti ovaj standard. U Wallet će biti moguće u nekim saveznim državama SAD-a sasvim legalno pohraniti i osobne dokumente i imati ih uz sebe samo u digitalnom obliku.

Osvježena aplikacija Weather pokazivat će značajno detaljnije i dizajnerski poboljšane vremenske prognoze, a Apple Maps postupno će dobivati 3D prikaz i podršku za proširenu stvarnost.

AirPods

Popularne bežične slušalice AirPods uz iOS 15 moći će biti pretvorene u svojevrsni slušni aparat, uz funkciju koja će pojačavati zvuk glasa osobe s kojom razgovarate, uz poništavati okolnu buku. Kroz slušalice ćete ubuduće moći dobiti i notifikacije s iPhonea. Bit će ih moguće i pronaći u FindMy mreži poput AirTaga, jer ove slušalice od početka imaju ugrađen lokacijski Ultra Wideband čip.

iPadOS 15

OS namijenjen Appleovim tabletima donosi veću fleksibilnost u rasporedu widgeta na početni zaslon iPada, a i sami widgeti će biti više prilagođeni prikazu na velikom zaslonu. iPadOS dobiva i App Library, koji je prošle godine stigao na iOS.

Poboljšano će biti iskustvo multitaskinga na iPadu. Tako će, na primjer, korisnici moći pohraniti određene često korištene parove aplikacija i jednim klikom po zaslonu vratiti ih u onaj raspored kako su ih navikli koristiti.

Nadogradnja aplikacije Notes donosi i QuickNote – brzu funkciju koja će na ekranu otvoriti "post it" papir za brzinsko pisanje podsjetnika i spremanje istih u obliku bilježaka.

Swift Playgrounds na iPadu će od sada omogućiti izradu iOS i iPadOS aplikacija izravno na tabletu, gdje će ih biti moguće odmah i isprobati.

Privatnost

Apple posebno poglavlje posvetio i zaštiti privatnosti korisnika u svojim OS-ovima. Tako je najavljeno da će u Mail aplikaciji i Safariju biti moguće sakriti IP adresu i lokaciju, onemogućujući praćenje korisnika od strane aplikacija. Nova sekcija "App Privacy Report" prijavljivat će korisniku točno kako, kada i kako pojedina aplikacija pristupa njegovim privatnim podacima.

Po novome, glasovna asistentica Siri će više operacija i svu obradu glasovnih naredbi odrađivati na samom uređaju, bez potrebe da se zvučni zapisi šalju na vanjski poslužitelj. Osim privatnosti, to će i ubrzati reakcije Siri.

Aplikacija Health pratit će pravilnost hoda, a omogućit će i sigurno dijeljenje podataka o zdravlju unutar obitelji

iCloud dobiva novu opciju iCloud+, koja će korisnicima omogućiti, među ostalim, sigurnije surfanje internetom, figurirajući kao kriptirana VPN usluga unutar Safarija. Tu je i funkcija jednokratnih mail adresa vezanih za osnovni račun. Cijene pretplata za iCloud+ bit će jednake kao cijene za iCloud do sada.

watchOS 8

Pametni satovi Apple Watch s ovom će nadogradnjom omogućiti vježbe disanja, trenutke opuštanja i bolje praćenje ciklusa spavanja, pa i ritam disanja korisnika. Putem sata bit će moguće pregledavati omiljene fotografije, ali ih i podijeliti s kontaktima putem poruke ili e-maila, bez korištenja iPhonea.

macOS

U novoj verziji Monterey operacijski sustav za Mac prenijet će sve nadogradnje koje donose iOS i iPadOS, predstavljene ranije, kao što su QuickNote, Focus, pametno dijeljenje, itd.

Ova nadogradnja donosi i opciju Universal Control koja će omogućiti da se isti miš, trackpad i tipkovnica koriste na više uređaja – iPadima ili Macovima – što praktički pretvara iPad u dodatni ekran za Mac. Funkcija omogućava i lak prijenos dokumenata s jednog računala na drugo, kao da su međusobno spojena, ili pak između Maca i iPada.

Poput magije - istim kursorom na više ekrana različitih uređaja

Macovi s novim macOS-om moći će se spojiti na Appleove mobilne uređaje i putem AirPlaya. Novi macOS donijet će na desktope i aplikaciju za automatizaciju Shortcuts, poznatu s iOS-a.

Safari

Nova nadogradnja Safarija donosi potpuno nov dizajn, kompaktnije korisničko sučelje, grupiranje tabova te boje pozadine koje se prilagođavaju sadržaju otvorenih web stranica. Po novome, Safari na iPadu i iPhoneu podržavat će ekstenzije preglednika poznate s desktopa, otvarajući novu publiku developerima dodataka za Safari.

Svi predstavljeni OS-ovi danas će biti pušteni u nadogradnju u obliku developer beta verzije. Sljedećeg mjeseca bit će dostupna javna beta, a svim korisnicima finalne će inačice biti dostupne najesen.