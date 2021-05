Iran zabranjuje rudarenje kriptovaluta na četiri mjeseca

Iran je privremeno zabranio rudarenje kriptovaluta, zbog učestalih nestanaka struje u većim gradovima. Kako prenosi Bloomberg, iranski je predsjednik Hassan Rouhani, rekao da će zabrana trajati do 22. rujna ove godine.

Prema izvješću BBC-a, iranski se rudari bitcoina, moraju registrirati kod vlade, dodatno platiti električnu energiju te prodati svoje kriptovalute središnjoj banci. Rouhani je izjavio da se rudarenjem potroši 2 GW snage dnevno te da je čak 85 posto operacija takve vrste nelicencirano. Procjenjuje se da se 4,5 posto ukupnog svjetskog rudarstva bitcoina odvija u Iranu.

"Svi u zemlji pronalaze način kako bi rudarili kriptovalute. Tko god od danas to čini, bavi se ilegalnim poslom. Čak i oni kojima je to dosad bilo dopušteno, više to ne smiju raditi dok ne riješimo ovaj problem", objašnjava Rouhani ističući da su se dozvoljene rudarske operacije u državi, već dobrovoljno ugasile.

Kako bi se borili protiv nelicenciranog rudarstva, iranska vlada angažira špijune da lociraju rudare koji računala skrivaju posvuda, od svojih domova, pa sve do vjerskih objekata poput džamija. Osim toga, iranska tvrtka za proizvodnju i distribuciju električne energije, TAVANIR, nudi i novčane nagrade da bi potaknuli ljude da prijave one koji ilegalno rudare kriptovalute.

Vijest o iranskoj zabrani rudarenja stiže nakon što su kineski regulatori financijske industrije onemogućili bankama i platnim tvrtkama da klijentima nude usluge koje uključuju kriptovalute, što je sve imalo utjecaja na pad cijena kriptovalutao, kao i objava Elona Muska početkom mjeseca, da Tesla obustavlja prodaju automobila za bitcoine.