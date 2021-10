Prometi hrvatskih kriptomjenjačnica u 2021. premašuju 1,2 milijarde kuna

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je objavila kako je primijećen sve veći interes hrvatskih građana za ulaganje u kriptovalute i trgovanje njima. Zabilježili su, naime, kako je putem hrvatskih kriptomjenjačnica promet u 2021. već sada premašio 1,2 milijarde kuna. Povodom obilježavanja Svjetskog tjedna ulagatelja (od 4. do 10. rujna) ova agencija provela je i online anketu u vezi s ulaganjem hrvatskih građana u kriptovalute.

Rezultati Hanfine ankete su pokazali da je značajan broj ispitanih, njih 62,8%, do sada već trgovalo kriptovalutama, a njih još 13,1% to planira. No, važno je napomenuti da je uglavnom riječ o ulagačima, njih 78,7%, koji imaju prethodnog iskustva u ulaganjima na financijskom tržištu, upoznati su s rizicima takvih ulaganja i činjenicom da ona nisu regulirana te ih na neki način možemo smatrati "kripto znatiželjnicima".

Rezultati ankete koju je provela Hanfa

Anketa je provedena na uzorku od 320 ispitanika tijekom rujna ove godine. U njoj je i 54,5% ispitanika izjavilo kako smatra da treba ulagati u kriptovalute jer one donose veliku dobit. Njih 40,4% dvoji te smatraju da bi možda trebalo ulagati, ali da su takva ulaganja vrlo rizična. Tek se pet posto ispitanih eksplicitno izjasnilo da im je takvo ulaganje previše riskantno.

Hanfa organizira edukacije

Zbog sve većeg interesa za ulaganja na kriptotržišta, a i rast oglašavanja o takvim ulaganjima, Hanfa će u listopadu pojačati svoje edukativne aktivnosti. Važnost edukacija je sve važnija budući da su kriptovalute izrazito volatilne i visoko rizične te kod njih, ali kao i kod ostale kriptoimovine kao što su korisnički i investicijski tokeni, trgovanje nije regulirano te, za razliku od ostalih navedenih vrsta ulaganja, ne postoji sustav zaštite malih ulagatelja.

Kod trgovanja kriptovalutama moguća je nedovoljna dostupnost pouzdanih informacija, ali i manipulacija tržištem s obzirom na to da ne postoji pravna obveza transparentnosti tržišta, kao što je slučaj kod trgovanja reguliranim financijskim instrumentima.

Iz tog će razloga predstavnici Hanfe održati serijal od nekoliko edukativnih on-line predavanja za građanstvo na kojima će se moći prisustvovati u potpunosti besplatno. Prvo predavanje bit će održano 15. listopada na temu kriptotržišta, a detalje o tome možete potražiti na ovom mjestu. Dodatno, 8. listopada s početkom u 11 sati bit će održana i studentska on-line debata na temu ulaganja u kriptovalute.