Cougar Turret, mid-tower kućište za gamere

Cougar je predstavio novo kućište za gamere. Riječ je o modelu Cougar Turret koji se osim zanimljivim dizajnom odlikuje i prilagođenim sustavom hlađenja, takozvanim Gaming Vent Systemom kojeg je osmislio sam proizvođač.

Inače, Gaming Vent System odnosi se na otvore s prednje strane kućišta kroz koje prednji ventilatori uvlače hladniji zrak kako bi rashladili komponente unutar kućišta. Kad smo kod hlađenja napomenimo kako kućište podržava ugradnju klasičnih i vodenih sustava hlađenja.

Gameri koji su navikli svoje računalne komponente hladiti snagom vode mogu ugraditi različite sustave vodenih hlađenja, od onih najmanjih, sa radijatorima od 120 milimetara do onih većih sa 360-milimetarskim radijatorima. Da bi temperaturu unutar kućišta držao pod kontrolom, Cougar je napajanje smjestio u svojevrsni tunel čime je spriječio da toplina koju proizvede tijekom rada ode unutar kućišta.

Unutar kućišta ima mjesta za ugradnju matičnih ploča do ATX formata, zatim za dva 3,5“ HDD uređaja ili za do četiri 2,5“ HDD ili SSD uređaja. Kućište prima grafičke kartice do dužine 350 milimetara te procesorske hladnjake do visine 160 milimetara. Uz kućište proizvođač isporučuje i dva predinstalirana Cougar Vortex LED ventilatora. Ventilatori su 120-milimetarski i sa LED osvjetljenjem. Prednji i bočni panel izrađen je od temperiranog stakla.

Dimenzije kućišta su 206 x 461 x 420 milimetara. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Kućište je dostupno za prednarudžbu po cijeni od oko 70 eura.