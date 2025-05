Fractal Design Meshify 3 XL TG Black - Goleme dimenzije i nenadmašne mogućnosti hlađenja

SPECIFIKACIJE Tip Full tower Kompatibilne matične ploče Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, EE-ATX Dimenzije 575 x 245 x 515 mm Podržane grafičke kartice Do 514 mm Podržana visina hladnjaka procesora Do 182 mm Isporučeni ventilatori 3x Fractal Design Momentum 14 140 mm (1.800 o/min) Jamstvo 2 godine Dojam Iznutra i izvana odlično dizajnirano i kvalitetno proizvedeno kućište, idealno za snažne konfiguracije, s fokusom na performanse hlađenja

Čini se da je Fractal Design ove godine odlučio značajno unaprijediti i nadograditi svoju ponudu kućišta za sve vrste kupaca. Nedavno smo imali prilike družiti se s odličnom Erom 2, kućištem minijaturnih dimenzija i zaista fantastične izvedbe. Sada imamo priliku isprobati potpuno drukčiju zvijer, novi Meshify 3 XL.

Meshify 3 XL kućište je takozvanog full tower formata, što znači da su njegove glavne karakteristike povećane dimenzije. Uz XL varijantu, postoji i "obična" inačica, jednostavno nazvana Meshify 3, s bitno pitomijim dimenzijama. Bilo kako bilo, veći model dolazi u nekoliko kombinacija, uključujući verziju s punom bočnom stranicom te bočnom stranicom načinjenom od kaljena stakla, koju smo i mi testirali. Ipak, moramo naglasiti da Fractal Design nudi modele RGB te Ambience Pro RGB, koji su opremljeni RGB ventilatorima, kontrolerom za osvjetljenje, te, u slučaju modela Ambience Pro RGB, dodatnim svjetlosnim trakama koje, barem na fotografijama, izgledaju posebno atraktivno. Svi modeli dostupni su u crnoj boji, a osvjetljenjem potpomognute varijante dostupne su i u bijeloj izvedbi.

Meshify 3 XL RGB i Meshify 3 XL Ambience Pro RGB - Varijacije na temu

Iako smo testirali "samo" temeljnu inačicu bez RGB osvjetljenja, Fractal Design u ponudi ima i dvije naprednije verzije. Meshify 3 XL RGB tako dolazi s tri nova ventilatora, obasjana RGB osvjetljenjem, dok najskuplji model, Meshify 3 XL Ambience Pro RGB dolazi i s dodatnim svjetlosnim trakama, postavljenima oko vanjskog ruba prednjice te na dnu komore napajanja.

Novitet unutar obitelji Meshify 3 jest inačica Ambience RGB s dodatnim RGB trakama. Iako ju nismo imali prilike isprobati, Fractal ističe da se kompletna konfiguracija osvjetljenja obavlja preko jednostavnog web-sučelja

Međutim, Fractal nije samo ovdje stao s novitetima. Obje RGB varijante kućišta isporučuju se s pripadajućim hubom, dok proizvođač navodi da se kontrola osvjetljenja može konfigurirati iz novorazvijenog web-sučelja, dok se sve postavke spremaju izravno u memoriju navedenog huba. S obzirom na generalno problematično izvedene desktop aplikacije za kontrolu osvjetljenja, to nam se čini kao dobrodošlo rješenje te jedva čekamo isprobati ga. Preporučena cijena Meshifya 3 XL RGB iznosi 189, odnosno čak 249 eura za varijantu Ambience Pro RGB.

Ako želimo biti kratki, mogli bismo reći da Meshify 3 XL odaje dojam kućišta dimenzijama vrlo sličnima onima u Northu XL, uz drukčiju estetiku. Dok kućišta North ciljaju na kupce kojima je dizajn jednostavno najvažnija stavka pri odabiru kućišta, Meshify 3 nastavlja ondje gdje je Meshify 2 stao. Radi se o vrlo decentno dizajniranom komadu hardvera, a prvo što nam je upalo u oči jest i dalje jednako "naborana" prednja maska. Zaobljeni rubovi šasije i maske zamijenili su dosta oštre linije prethodnika, što uživo izgleda odlično. Novi Meshify 3 XL neusporedivo je atraktivniji od prethodnika. Odgovorno to tvrdimo, jer u redakciji posjedujemo Meshify 2, koji koristimo za testiranja drugih komponenti.

Dimenzije kućišta toliko su goleme da jedan referentni Radeon 7900 XTX zauzima tek polovicu ukupne dubine kućišta

U brojkama, kućište mjeri pozamašnih 575 x 245 x 515 mm, što ga zapravo čini još i većim od Northa XL. Poslovično za Fractal, kvaliteta izrade na zavidnoj je razini – lim ne poznaje oštre rubove, dok su spojevi s plastičnom maskom kirurški precizno izvedeni.

Vanjski izričaj

Kako smo već rekli, Meshify 3 XL već na prvu djeluje znatno uglednije u odnosu na svog izravnog prethodnika. S druge strane, određene karakteristike posuđuje iz kućišta drugih serija, kao što je gornja ploha, koja se jednostavno skida povlačenjem kožnog "repa" prema van. Time se otkriva drugi sloj krova kućišta, koji se također može izvaditi odvrtanjem dva vijka sa zadebljanom glavom. Kakvu god konfiguraciju slagali, ta mogućnost odlično je rješenje s praktične strane, jer drastično olakšava instalaciju matične ploče, kao i provlačenje svih potrebnih kabela.

S prednjim I/O konektorima nije se puno filozofiralo. Na krov su postavljena dva USB-a 3.2 Gen 1 u Type-A varijanti, jedan USB-C brzine 3.2 Gen 2x2, tipka za uključivanje te jedan kombinirani TRRS audiokonektor.

Na stražnju stranu postavljene su tri plastične kopče, čija je zadaća obuzdavanje šume kabela, a tu je još i mnoštvo čičak-vezica za dodatnu organizaciju

S prednje strane tvornički su instalirana tri nova ventilatora pod nazivom Momentum 14. Riječ je o prilično sposobnim 140 mm ventilatorima, maksimalne brzine 1.800 o/min. Svojim dizajnom i konfiguracijom osiguravaju stabilan i visok protok zraka i pri niskim brzinama. Upravo zbog velikog promjera savjetujemo kupcima da ih drže na nižim brzinama vrtnje, kako bi buka cijele konfiguracije bila što niža. Hvalimo Fractal zbog izuzetno uredno provedenih kabela – ventilatori su tvornički ulančani, a na kupcu je jedino da poveže krajnji 4-pinski konektor na matičnu ploču. I tu dolazimo do rijetkih negativnosti ovog kućišta. Naime, zbog nekog neobjašnjivog razloga, kabeli ventilatora su neoprostivo kratki – toliko, da smo ih jedva povezali s headerom koji se nalazio na samom desnom rubu matične ploče. Dakako, u pakiranju s kućištem ne isporučuje se nikakav oblik produžnog kabela, stoga preporučujemo njegovu nabavku.

Hlađenje u prvom planu

Kućišta iz serije Meshify potpuno su optimizirana za izvlačenje maksimalnih performansi iz konfiguracije. U prijevodu, to znači da je svaki detalj kućišta podređen što boljem strujanju zraka te mogućnosti ugradnje što većeg broja komponenti. Kod modela XL to još više dolazi do izražaja. Prednje ventilatore smo već spomenuli, ali moramo reći da kućište ukupno podržava instalaciju do njih čak deset. Ako za tim vidite potrebu, s prednje strane moguće je skinuti tvornički instalirane ventilatore te ih zamijeniti s dva golema ventilatora promjera 180 mm. Krov kućišta dovoljno je izdašan za instalaciju do tri 140 mm ventilatora, a enormna dubina Meshifya 3 XL osigurava instalaciju tri 140 mm ventilatora na desni rub.

Novi ventilatori Momentum 14 ističu se umjerenom zvučnom kulisom. Dolaze uredno ulančani preko posebnog 8-pinskog kabela, ali problem vidimo u nedovoljno dugom krajnjem 4-pinskom kabelu

Dakako, umjesto silnih ventilatora, kućište na istim mjestima osigurava instalaciju golemih vodenih hlađenja. Pritom najviše mislimo na krov kućišta, na koji je moguće instalirati radijator veličine do 420 mm, a na bok i prednju stranicu one do 360 mm. Sve u svemu, goleme dimenzije prati jednako pametan inženjerski pristup, te su one maksimalno iskorištene. Tijekom testiranja, instalacija vodenog hlađenja nije nam predstavljala niti najmanji problem, što zbog dimenzija kućišta, što zbog mogućnosti odvajanja krova, što zbog odlično promišljenih koridora za provlačenje kabela.

Prihvaća sve

Unutar specifikacija primijetili smo da je novi Meshify 3 XL kompatibilan s enormno velikim matičnim pločama EE-ATX formata, koje se viđaju u domeni radnih stanica. U prijevodu, instalacija klasične ATX matične ploče ostavlja nešto prostora s desne strane, što za rezultat dodatno olakšava provođenje svih kabela, ali i stvara potencijalnu zabrinutost da pojedini kabeli ne budu dovoljno dugački. Prostor za grafičku karticu ne predstavlja nikakav problem zbog činjenice da je moguće instalirati modele do 514 mm dužine, kakvi danas jednostavno ne postoje. To znači da imate odriješene ruke za instalaciju bilo kakvog vodenog hlađenja sprijeda, ako to želite.

Meshify 3 XL dizajniran je tako da se mnogi njegovi dijelovi lako skidaju. Tu ponajprije želimo skrenuti pozornost na odvojiv metalni nosač krova kućišta, koji drastično pomaže u sklapanju cijele konfiguracije, kao i prilikom montiranja radijatora vodenog hlađenja

Ugradnja natprosječno velikih napajanja također ne predstavlja nikakav problem. Službeno, podržani su modeli duljine do golemih 230 mm, a naš redakcijski Thor, snage jednog kilovata i duljine 190 mm, bez problema se smjestio u donju komoru, pri čemu je ostalo više nego dovoljno prostora za provođenje cijele šume kabela. Ispod napajanja nalazi se jedan filter za prašinu, koji se povlači van prema lijevoj strani.

Dodatni uređaji za pohranu također nisu ignorirani. Uz kućište isporučuju se odgovarajući nosači, na koje je moguće instalirati dva 3,5'' tvrda diska, ili do četiri 2,5'' uređaja za pohranu. Još jedan dodatni 2,5'' uređaj moguće je ugraditi na samo dno kućišta. Stava smo da gotovo nitko neće imati veće zahtjeve, kad je riječ o uređajima za pohranu, od onoga što Meshify 3 može pružiti.

Kabeli, kabeli posvuda

Kada je riječ o provlačenju kabela, moramo istaknuti da je upravo to jedna od najvećih prednosti ovog kućišta. Nakon ugradnje matične ploče, s desne strane uočit ćete metalni pokrov koji olakšava skrivanje i organizaciju kabela. Pokrov je na šasiju kućišta pričvršćen s dva velika vijka, i može se vrlo lako pomaknuti ili u potpunosti ukloniti. Mi smo ga u procesu izgradnje konfiguracije skinuli kako bismo imali što više prostora. U slučaju, pak, da pokušavate instalirati E-ATX matičnu ploču ili veću, taj pokrov bit će nužno skinuti. To je prava šteta, jer vjerujemo da bi se pojedini kupci zaista i mogli naći u takvoj situaciji.

Prednji konektori smješteni su na gornju stranu kućišta

Gledano s desnog boka, kućište posjeduje zaista raskošnu količinu prostora, dovoljnu za bezbrižno provlačenje svih kabela. U toj priči donekle pomažu tri plastične kopče koje se skidaju pritiskom na gumb te povlačenjem prema van. Ideja je da se one skinu dok se ne obavi provlačenje svih kabela, a nakon toga kopče bi trebale čvrsto držati sve provučene kabele na mjestu. Međutim, kopče su međusobno razmaknute više nego što bismo željeli, te smo se svejedno odlučili na dodatno učvršćivanje kabela klasičnim vezicama. Kabeli koji izviru iz prednjih konektora bili su uredno skupljeni i dovoljno dugački, s izuzetkom već rečenog 4-pinskog kabela s prednjih ventilatora. Ako niste potpuno sigurni koja je najbolja ruta za provlačenje pojedinih kabela, preporučujemo da zavirite u iznimno detaljne upute, u kojima su jasno prikazani i najsitniji elementi vezani uz tu funkcionalnost kućišta. Primijetili smo i velik broj čičak-traka, strateški raspoređenih uz rubove kućišta, koje dodatno olakšavaju organizaciju kabela.

"Nagužvana" prednjica ostala je prepoznatljivi element kućišta Meshify

Meshify 3 XL na nas je ostavio dojam pametno projektiranog i opcijama bogatog kućišta. Niti jedan segment proizvoda nije zanemaren, a sve uz zadržavanje poslovično odlične kvalitete izrade. Kao vrh aduta moramo ponoviti apsolutno odlične rashladne mogućnosti te veliku posvećenost što lakšoj organizaciji kabela. Povećane dimenzije modela XL neće svima biti poželjne, stoga kupcima još jednom skrećemo pozornost i na "obični" Meshify 3, koji će biti dostupan i u drugim bojama. Kućište Meshify 3 pametan je izbor za kupce koji na stolu žele imati dominantnu i kvalitetnu kutiju.