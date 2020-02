Deepcool predstavio kompaktno kućište MATREXX 30 SI

Deepcool predstavio je novo računalo kućište za ljubitelje nenametljivog dizajna. Riječ je o kompaktnom kućištu naziva MATREXX 30 SI koje je prikladno za ugradnju matičnih ploča do veličine formata MicroATX.

Kućište samo po sebi nije odviše upadljivo, nema prozirnih stranica što znači kako nije namijenjeno korisnicima koji svoje konfiguracije temelje na komponentama s RGB osvjetljenjem, jer iste neće doći do izražaja. Unatoč tome što smo već dobro zagazili u 2020. godinu i što se zadnjih godina sve više korisnika oslanja na cloud, streaming i slične servise, a manje na CD, DVD i Blu-ray medije Deepcool je ipak odlučio zadržati jedno 5,25“ mjesto za ugradnju optičkog čitača.

Što se podatkovnog prostora tiče, u kućište MATREXX 30 SI moguće je ugraditi do tri 3,5“ uređaja i do dva 2,5“ uređaja. Kućište podržava i ugradnju do četiri PCI uređaja. Na gornjem panelu nalaze se sve tipke i svi konektori koji dolaze uz kućište. Dakle, power i reset tipka, dva USB Type-A Porta (1x 2.0, 1 x 3.0) te 3,5-milimetarski audio portovi za slušalice i mikrofon.

Kod odabira hladnjaka, napajanja i drugih komponenti treba voditi računa o njihovim dužinama i visini. Primjerice procesorski hladnjak ne smije biti viši od 151 milimetar, napajanje duže od 170 milimetara, a grafička kartica duža od 250 milimetara.

Proizvođač uz kućište isporučuje i jedan 120-milimetarski ventilator koji je smješten sa stražnje strane kućišta, a namjena mu je izbacivanje toplog zraka iz kućišta. Opcionalno moguće je ugraditi još jedan, također, 120-milimetarski ventilator s prednje strane kućišta koji bi služio za ubacivanje hladnijeg zraka.

Dimenzije kućišta su 405,8 x 193 x 378,2 milimetara, a masa 3,62 kilograma. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijenu kućišta proizvođač još nije objavio.