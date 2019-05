InWin predstavio kućište iz jednog komada aluminija - 928

InWin tajvanski proizvođač računalne opreme predstavio je novo kućište – 928 koje je posebno po tome što je izrađeno iz jednog komada aluminija debljine 4 milimetara. Kućište spada u kategoriju velikih kućišta, takozvanih Super Tower kućišta što dokazuje i svojom težinom od 23 kilograma.

Na mjestima na kojima se ne nalazi aluminij, proizvođač je stavio temperirano staklo. Dakako riječ je o bočnim stranicama, lijevoj i desnoj. Zahvaljujući tome, sve ugrađene komponente bit će vidljive. Kako se vidi iz priloženih fotografija, napajanje nema vlastiti tunel što znači kako će se toplina koju proizvede u radu miješati s toplinom drugih komponenti.

No, nema straha od prevelikih temperatura koje bi mogle utjecati na performanse i životni vijek komponenti. Naime, kako je također vidljivo na fotografijama u kućište InWin 928 moguće je ugraditi oveći broj ventilatora – do 12x (140mm), a oni zahtjevniji mogu ugraditi i vodena hlađenja s radijatorima veličine do 420 milimetara.

Kad smo kod veličina napomenimo kako treba voditi računa da dužina grafičke kartice ne prelazi 480 milimetara, te da visina hladnjaka za procesor nije viša od 185 milimetara. Napajanja može biti dva, ali pod uvjetom da ne prelaze dužinu od 250 milimetara. Kućište je predviđeno za ugradnju matičnih ploča različitih formata, od Mini-ITX pa sve do velikih 14“ x 14“ matičnih ploča.

Što se podatkovnog prostora tiče, InWin je predvidio ugradnju do dva 3,5“ HDD-a i do šest 2,5“ HDD ili SSD uređaja. Također moguće je ugraditi i do osam PCIe uređaja, no to će više ovisiti o odabranoj matičnoj ploči nego o kućištu. Uz ovih osam, InWin omogućava i ugradnju do tri PCIe uređaja koji će biti u vertikalnom položaju. Uz kućište proizvođač daje i jedan Riser Cable, odnosno adapter koji će omogućiti postavljanje jedne komponente u vertikalni položaj, ostala dva kupac mora nabaviti zasebno.

Na desnoj bočnoj strani prednjeg panela smještene su sve tipke i svi utori. Pritom mislimo na tipku za uključivanje računala, USB 3.0 (Type-A) i USB 3.1 Gen2 (Type-C) portove te 3,5-milimetarske audio portove za slušalice i mikrofon. . Dakako, RGB osvjetljenje nije izostalo, no ono je (ako ne računate ventilatore i ostale moguće komponete) diskretno – tek logo na prednjem panelu.

Dimenzije kućišta su 582 x 337 x 668 milimetara, a težina kako smo već naveli 23 kilograma, točnije 23,19 kilograma. Detaljnije specifikacije možete proučiti ovdje. U prodaju stiže od 16. svibnja 2019. godine po cijeni od 999 USD.