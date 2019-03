MAKASHI MK50, Enermaxovo RGB kućište za gamere

Enermax je ovih dana predstavio svoje najnovije računalno kućište za gamere – MAKASHI MK50. Budući da proizvođač ovim kućištem cilja na točno određenu publiku, gamere, kućište je opremljeno s providnom bočnom stranicom, RGB osvjetljenjem te modularnom unutrašnjošću.

Kako gameri više vode računa o izgledu svojih konfiguracija nego obični korisnici kojima je bitno da im računalo samo radi, a ne i lijepo izgleda, Enermax je s bočne strane postavio providnu stranicu od temperiranog stakla. Staklo je temperirano, debljine 4 milimetra i proteže se preko cijele bočne strane kućišta te tako u potpunosti otkriva njegovu unutrašnjost i ugrađene komponente.

Makashi MK50 kućište je dovoljno prostrano da se može ugraditi matična ploča do E-ATX formata. U donjem dijelu je predviđen smještaj HDD uređaja i napajanja. No, ako kojim slučajem imate nešto dulje napajanje, kavez za diskove se može ukloniti kako bi se osigurao dodatni prostor za njegovu ugradnju.

Kućište ima vlastito RGB osvjetljenje koje je kompatibilno s matičnim pločama i softverom različitih proizvođača – Asus, Gigabyte, ASRock i MSI. Enermax je vodio računa da RGB ne bude prenapadan pa se dotično osvjetljenje nalazi s prednje strane kućišta, točnije na prednjem panelu. Osvjetljenjem se može upravljati i preko posebne tipke na kućištu. Enermax je osigurao 13 predefiniranih svjetlosnih efekata.

Ovisno o željama kupaca Makashi MK50 može se konfigurirati sa zračnim i vodenim sustavima hlađenja. Kućište podržava radijatore od 120, 140, 240, 280 i 360 milimetara. Na gornjoj strani prednjeg panela smještene su sve tipke i svi konektori. Točnije, Dva USB 2.0 (Type-A), jedan USB 3.0 (Type-A), dva 3,5-milimetarska audio porta te tipke za uključivanje i upravljanje svjetlosnim efektima. Kako su USB i audio konektori zbog svog smještaja posebno pogodni za prikupljanje prašine Enermax je osigurao i gumene čepove kojima se njihovi otvori mogu zatvoriti kako bi se priječilo nakupljanje prašine.

U kućište je moguće ugraditi napajanja do dužine 200 milimetara, grafičke kartice do 410 milimetara te procesorske hladnjake do visine 160 milimetara. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Enermax Makashi MK50 na tržište stiže tijekom ovog mjeseca (ožujak 2019.) po za sada još uvijek nepoznatoj cijeni.