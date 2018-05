Panzer EVO RGB, Cougarovo kućište za igrače s dvostukim notchem

Cougar je predstavio novo računalno kućište za igrače – Panzer EVO RGB. Radi se o kućištu Full Tower formata koje pored dovoljno mjesta donosi i stranicu od temperiranog stakla ukrašenu s ne jednim, već dva notcha (uzor ZTE-ov Iceberg?).

Istine radi, trebamo navesti kako su Cougarovi urezi drugačije namjene od onih na mobitelima, ne skrivaju kamere i senzore već služe za lakše uklanjanje staklene stranice bez da iza sebe ostavite otiske prstiju. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija kućište se odlikuje i nekim posebnostima poput ručice za odlaganje slušalica te posebno prilagođene gornje strane u koju se može pospremiti tipkovnica kada svoju konfiguraciju premještate iz sobe u sobu, ili od jednog LAN partyja do drugog i sl.

Kućište je dovoljno prostrano pa se mogu ugraditi matične ploče različitih veličina od Mini-ITX pa sve do matičnih ploča E-ATX formata. Također ima dovoljno mjesta za ugradnju do četiri radijatora (od 120 do 360 milimetara) za vodena hlađenja te veći broj 120 i 140-milimetarskih ventilatora. Po defaultu, Cougar uz kućište isporučuje četiri 120-milimetarska Vortex RGB ventilatora, a moguće je prema želji ili potrebi dodati još četiri.

Unutar Cougar Panzer EVO RGB kućišta moguće je ugraditi do četiri grafičke kartice dužine 390 milimetara, procesorske hladnjake do visine 170 milimetara te napajanja do dužine 220 milimetara. Što se prostora za podatkovne uređaje tiče predviđena je ugradnja do dva 3,5-inčna uređaja i do četiri 2,5-inčna uređaja. Prenamjenom prostora za 3,5-inčne uređaje moguće je ugraditi do maksimalno šest 2,5-inčnih HDD-ova ili SSD-ova.

Inače RGB osvjetljenje na ventilatorima podržava više od 100 svjetlosnih efekata pa inspiracije prilikom pronalaska idealne kombinacije ne bi trebalo nedostajati. Svjetlosnim efektima se upravlja bežično, pomoću daljinskog upravljača.

Na gornjoj strani prednjeg panela Cougar je postavio sve bitnije konektore – 1x USB (Type-C), 1 x USB 2.0 (Type-A), 2x audio portove (3,5 mm) i dva USB 3.1 (Type-A) porta. Također tu se nalaze i tipke za uključivanje i resetiranje računala te tipka za kontrolu brzine ugrađenih ventilatora.

Detaljne specifikacije nalaze se na službenim internetskim stranicama proizvođača. Cougar Panzer EVO RGB u prodaju stiže tijekom lipnja po preporučenoj cijeni od 219 USD.