Raidmax X08 - otvoreno-zatvoreni tower

Raidmax je predstavio novo računalno kućište – X08. Riječ je o tower kućištu koje se odlikuje neobičnim dizajnom, a koje je načinjeno kombinacijom kaljenog stakla i metala.

Na prvi pogled čini se kako se radi o kućištu zatvorenog tipa, ali već na drugi pogled jasno je kako je kućište otvoreno, te da su stakleni paneli od kaljenog stakla tu tek radi ukrasa. Proizvođač navodi i kako je aluminij od kojeg je načinjen okvir kućišta radi što veće preciznosti rezan laserom.

Inače Raidman X08 kućište prima matične ploče do ATX formata, osigurana je i podrška za ugradnju do 7 PCI uređaja kao i mogućnost ugradnje vodenih sustava hlađenja s radijatorima do 360 milimetara. Nadalje, unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju grafičkih kartica do maksimalne dužine do 400 milimetara te procesorskih hladnjaka maksimalne visine do 150 milimetara.

Izdan prednjeg panela, Raidmax je osim tipki za uključivanje i resetiranje računala dodao i 3,5-milimetarske audio portove te dva USB 3.0 (Type-A) porta. Kao što se može vidjeti iz priloženih fotografija unutar kućišta nema kaveza za 3,5“, 2,5“ i 5,25“ uređaje.

Proizvođač je ugradnju mehaničkih diskova i SSD-ova smjestio na bočnu stranicu kućišta, istu onu na koju ćete ugraditi i matičnu ploču. Kad smo kod smještaja komponenti unutar kućišta navedimo i kako je s gornje strane kućišta predviđena ugradnja do tri 120-milimetarska ventilatora.

Dimenzije kućišta su 610 x 255 x 525 milimetara. Cijena kućišta je oko 240 USD.