Thermaltake S500 u bijelom, Snow, izdanju

Crna računalna kućišta postala su zadnjih godina klasika. No s vremena na vrijeme proizvođači predstave i posebne modele bijele boje. Jedno takvo je ovih dana u svoju ponudu dodao i Thermaltake - S500 Tempered Glass Snow Edition.

Dizajnerski između običnog i Snow modela nema razlika. Sve što se može reći za crni S500 vrijedi i za bijeli, osim mase. Iz nekog razloga bijeli model je teži od crnog i to za oko dva kilograma. Inače kućište je izvedeno u modularnom mid-tower formatu od SPCC čelika i s jednom providnom bočnom stranicom od temperiranog stakla debljine 4 milimetara.

Svi portovi koji dolaze uz kućište smješteni su na gornji panel kako bi prednji panel ostao rezerviran isključivo za logo tvrtke. Na gornjem panelu nalaze se tako četiri USB porta (2x USB 3.0, 2x USB 2.0) te po jedan 3,5-milimetarski audio port za slušalice i mikrofon te tipke za resetiranje i uključivanje računala.

Tvornički su ugrađena dva ventilatora (1.000 RPM), prednji od 140 milimetara (20 dBA) i stražnji od 120 milimetara (16 dBA). Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za smještaj jedne matične ploče formata Mini-ITX, micro ATX ili ATX. Nadalje, unutar kućišta moguće je ugraditi do sedam 120-milimetarskih ventilatora, odnosno do pet 140-milimetarskih ili do četiri 200-milimetarska ventilatora. Ovisno o poziciji kućište prima od 120-milimetarskih do 360-milimetarskih radijatora za vodena hlađenja.

S500 Tempered Glass Snow Edition kućište prima do osam PCI komponenti te do dva 2,5“ ili 3,5“ HDD-a. Kod odabira komponenti treba voditi računa da visina procesorskog hladnjaka ne prelazi 172 milimetara, te da grafička kartica nije duža od 282, odnosno 400 milimetara. Maksimalna dužina grafičke kartice je uvjetovana time koristi li se kavez za diskove ili ne. Također ni napajanje ne bi smjelo biti duže od 220 milimetara.

Dimenzije kućišta su 565 x 240 x 500 milimetara, a masa 17,2 kilograma. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Cijena za sada nije poznata, ali cijena standardnog crnog modela na američkom tržištu je oko 110 USD.