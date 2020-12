XPG DEFENDER PRO, tower kućište srednje veličine za gamere

XPG, tvrtka je koja je dobro poznata gamerima. U svojoj ponudi ima gotovo sve – od memorija, SSD-ova do računalne periferije poput tipkovnica, miševa i slušalica. Kako bi ponuda bila cjelovita XPG ima i vlastita kućišta za stolna računala. Najnovije stiže pod nazivom DEFENDER PRO.

Riječ je o srednje velikom kućištu koje može bez problema udomiti i najveće matične ploče te grafičke kartice koje su dostupne na tržištu. Točnije matične ploče do E-ATX formata te grafičke kartice dužine do 380 milimetara. Kad već spominjemo veličinu komponenti navedimo i kako se u DEFENDER PRO kućište mogu ugraditi i različiti procesorski hladnjaci do visine 170 milimetara te napajanja dužine do 220 milimetara.

Pobornici vodenih hlađenja mogu odabrati sustave hlađenja s radijatorima čije su dimenzije između 120 i 360 milimetara. Ljubitelji zračnog hlađenja pak imaju mogućnost ugradnje većeg broja 120 ili 140-mm ventilatora. Ovisno o mjestu ugradnje moguće je ugraditi do šest 120-mm ventilatora ili do četiri 140-mm i jednog 120-mm ventilatora. Uz kućište tvornički se isporučuju tri 120-mm XPG Vento ARGB ventilatora. Dva su smještena s prednje, a jedan sa stražnje strane kućišta.

Kad već spominjemo ugradnju komponenti spomenimo i kako se u DEFENDER PRO može ugraditi do dva 2,5“ SSD/HDD uređaja, do dva 3,5“ HDD uređaja. Shodno tomu da se nalazimo na samom kraju 2020. godine, DEFENDER PRO nema mogućnost ugradnje (zastarjelih) 5,25“ uređaja.

Kućište je izrađeno od čelika i dolazi u dvije izvedbe – crnoj i bijeloj. Jedna od bočnih stranica (lijeva) je od temperiranog stakla debljine 3 milimetra. Prednji panel ima dizajn mreže i postavlja se pomoću magneta kako bi se olakšalo održavanje, tj. čišćenje filtera protiv prašine. Shodno tomu sve tipke i konektori su postavljeni na gornju stranu kućišta (Power i Reset tipke, te USB (2x USB 3.0 Type-A) i 1x 3,5-mm audio)

Napajanje je smješteno unutar tunela čime se postigla veća urednost te smanjilo zagrijavanje zraka unutar kućišta od strane napajanja. Jedna od posebnosti ovog kućišta je mogućnost ugrađivanja grafičke kartice u vertikalnom položaju.

Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. U prodaju stiže početkom 2021. godine (u siječnju) uz dvogodišnju garanciju i preporučenoj cijeni od 99,99 USD.