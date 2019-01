IT Pub Quiz: Prijavite se za sudjelovanje na natjecanju u Splitu

Prvi IT Pub Quiz održat će se u Splitu u srijedu 30. siječnja 2019. - očekuju vas pitanja iz klasičnih kviz-kategorija, ali s naglaskom na IT

IT Pub Quiz je natjecanje poput klasičnog kviza s pitanjima iz kategorija povijest, zemljopis, sport, itd. No, razlika je u tome što će sva pitanja biti s naglaskom na IT. Prvi IT Pub Quiz u Splitu organizira Typeqast, a održat će se u srijedu, 30. siječnja 2019. u 20,30 sati. Okupljanje počinje u 19,30 na lokaciji Splitska Coffee & Co., u prizemlju nebodera Otp banke.

Prijave su otvorene, a svi zainteresirani timovi mogu se prijaviti na linku itpubquizsplit.typeqast.com. Jedino prijavljene ekipe mogu sudjelovati u kviz natjecanju, a svi ostali slobodno mogu doći i pratiti natjecanje.



Pravila natjecanja

Grupe se prije početka prijavljuju voditelju kviza koji im daje obrasce za odgovore. Na pitanja se odgovara pismenim putem nakon konzultacija unutar skupine. Jedna skupina predaje samo jedne zajedničke odgovore. Na kraju kviza, voditelj boduje odgovore i proglašava pobjednika. Pobjednički tim osvaja nagradu koja će biti najavljena na početku svakog kviza.

Timovi se mogu sastojati od minimalno 2 do maksimalno 4 osobe. Korištenje mobilnih telefona, laptopa i sličnih gadgeta nije dopušteno. U slučaju da skupina koristi nedozvoljena pomagala biti će diskvalificirana iz natjecanja. Prijave se predaju putem web obrasca, najkasnije do početka kviza. Ekipe prijavljuju ime ekipe i članove tima.

Pitanja se postavljaju iz sljedećih kategorija:

Književnost i jezik

Povijest

Zemljopis

Glazba

Lifestyle

Sport

Umjetnost

Film i TV

Pitanja u navedenim kategorijama bit će bazirana na IT i tehnološkim činjenicama i događajima. Detaljnija pravila pogledajte ovdje.

Događanje je objavljeno i na facebooku gdje također možete doći do dodatnih informacija: https://www.facebook.com/events/2303887689935321/