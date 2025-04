HP EliteBook Ultra G1i 14 je kompaktan i ultralagan laptop s OLED ekranom i Intel Core Ultra CPU-om

SPECIFIKACIJE – HP EliteBook Ultra G1i 14 Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 258V (4 P, 4 LP/ 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 3 x USB Type C (Thunderbolt 4, Power delivery, Display Port 2.1)

1 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,19 kg Dimenzije 313,7 × 217,2 × 12,1 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine

Tržište laptopa doživjelo je pravu pomamu za ARM procesorima nakon zadnje iteracije Qualcomm Snapdragon X procesora. Tako je i HP prije ove Intel inačice, predstavio EliteBook Ultra G1q model baziran upravo na mobilnom Snapdragon čipsetu. U odnosu na starijeg brata, ovaj Ultra G1i 14 donosi poboljšanja u gotovo svim aspektima proizvoda, a to se najviše vidi u ekranu koji je od IPS tehnologije prešao na OLED. Jasno, velika promjena je i u dijelu procesora gdje se novi model oslanja na Intelove Lunar Lake procesore.

HP EliteBook Ultra G1i 14 ima metalno kućište, plavu boju i minimalistički dizajn

S masom od samo 1,19 kilograma, EliteBook Ultra G1i 14 lakši je od Snapdragon inačice, a uz to ima i veći broj konektora. Plavičasto kućište napravljeno je od aluminija i šarke omogućuju otvaranje ekrana do 180 stupnjeva. Dizajn je minimalistički sa stiliziranim HP logom na poklopcu ekrana i sličnom idejom na odmorištu za dlanove. Laptop je deblji u stražnjem dijelu, no i tamo je maksimalna debljina od 12,1 milimetra impresivna, dok je pri vrhu sklopljenog laptopa debljina ispod 10 mm.

OLED ekran visoke rezolucije sa 120 Hz jedna je od najvećih prednosti EliteBooka

HP je prednju stranu prekrio zaštitnim staklom i sa strana su oko panela tanki rubovi dok je na vrhu smještena jedna od jačih stavki ovog modela, a to je web kamera od 9 megapiskela s IR senzorom za login u Windowse. I sam ekran je velik skok u kvaliteti u odnosu na prethodnika, pa se ovdje radi o OLED panelu dijagonale 14'' i rezolucije 2880 x 1800 piksela. Panel ima brz odziv i stopu osvježavanja od 120 Hz. Samsung isporučuje ovaj ekran HP-u i on dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2 te pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Osim premium ekrana i kvalitetne izrade, promjene su stigle i unutar čvrstog kućišta, pa se ovaj model oslanja na Intel Core Ultra procesore. Ovaj konkretan model ima Core Ultra 7 258V procesor s četiri snažnije jezgre i osam ukupno. I dok će procesor omogućiti ugodan rad u uredskim i multimedijalnim aplikacijama, mogao bi se mučiti u zadacima koji zahtijevaju napredne multithreading performanse. Još jedna pozitivna strana Lunar Lake serije je poboljšana integrirana grafička kartica u vidu Intel Arc Graphics 140V koja će vam omogućiti i igranje do neke mjere. Uz to prijenosnik ima 32 GB radne memorije i brzi SSD od 1 TB.

Tri Thunderbolt 4 priključka vode glavnu riječ u tom segmentu ovog laptopa

HP je opremio ovaj ultraprijenosnik s Wi-FI 7 i Bluetooth 5.4 mrežnim standardima, a tu je i veći broj konektora u odnosu na Snapdragon varijantu. Tako ovaj EliteBook Ultra G1i 14 dolazi s tri Thunderbolt 4 priključka koji podržavaju power delivery i alternativno DisplayPort spajanje. HP je osigurao i dodatni USB A te 3,5 mm audio konektor. Kada smo kod zvuka, laptop ima četiri stereo zvučnika, kao i dvostruke mikrofone s opcijom smanjenja buke uz pomoć umjetne inteligencije koji se nadopunjuju sa spomenutom 9 MP web kamerom za što boje iskustvo video poziva. Na skučenom prostoru HP očekivano nije na tipkovnici mogao dodati numerički dio, no tipke su prostrane sa zadovoljavajućim prostorom između njih i pozadinskim osvjetljenjem, a maksimalno je iskorišten i ostatak prostora za prostrani touchpad.

Radi se o premium poslovnom laptopu čiji Intel procesor nudi 48 TOPS-a za AI namjene, dolazi s baterijom od 64 Wh i ima Wolf Pro sigurnosni paket. Istovremeno ovaj laptop, koji još nije stigao na naše tržište, ali je na domaće HP stranice, ima vrlo visoku cijenu, pa je na američkim stranicama proizvođača cijena ove konfiguracije ogromnih 3.849 dolara.