HP predstavio nove Omen i Pavilion laptope, periferiju i odjeću za gamere

HP OMEN X 2S

Prvi gamerski laptop u svijetu s dva zaslona. Glavni zaslon je dijagonale 15,6“ i razlučivosti 1080p (144 Hz/240 Hz) ili 4K (60 Hz, HDR400) dok drugi, manji, zaslon služi kao nadopuna većem, tj. za omogućavanje praćenja performansi sustava tijekom gaminga u realnom vremenu. Dodatni zaslon također može poslužiti i za obavljanje dodatnih zadaća, poput dopisivanja tijekom gaminga, ili korištenja YouTubea, Twitcha, Spotifiya ili neke druge korisniku zanimljive aplikacije. Može u realnom vremenu prikazati i određene dijelove s glavnog zaslona Real-Time Screen Mirroring), a može poslužiti i kao numerički dio tipkovnice koji je izostavljen kako bi na njegovo mjesto bio ugrađen trackpad.

HP OMEN X 2S može se opremiti s Intelovim Core procesorima sa šest i osam jezgri devete generacije, uključujući i modele iz serije „H“. Za najzahtjevnije gamere HP je omogućio konfiguriranje laptopa s Nvidijinom grafičkom karticom GeForce RTX 2080 Max-Q. Da bi gaming uvijek bio fluidan, HP je podržao i DDR4 memoriju do brzine 3200 MHz.

Budući se OMEN X 2S temelji na snažnom hardveru i sustav hlađenja mora bit takav. Dva velika 12-voltna FDB ventilatora ispuhuju vrući zrak kroz tri različita otvora koji se nalaze na desnoj bočnoj strani, te lijevoj i desnoj stražnjoj strani kućišta. Da bi odvođenje topline s procesora bilo što bolje, svaki laptop tvornički ima implementiran Thermal Grizzlyjev Conductonaut (tekući metal) koji do 10X bolje odvodi toplinu u usporedbi s nekim termalnim pastama.

Prema HP-ovim izračunima, Conductonaut omogućava do 28% bolje gaming performanse. Također procesori mogu raditi na višim taktovima što će do 8,5% ubrzati renderiranje, a time i smanjiti ukupno vrijeme potrebno za kreiranje sadržaja. Kao svaki pravi gamerski laptop i OMEN X 2S 15 ima tipkovnicu s osvjetljenim tipkama (RGB)i podrškom za N-key rollover.

HP OMEN X 2S 15 u prodaji će se naći krajem ovog mjeseca po početnoj cijeni od 2.099,99 USD.

HP OMEN 15 i HP OMEN 17

HP je predstavio i nove gamerske laptope iz serije OMEN 15 i OMEN 17 koje će također biti moguće nabaviti u konfiguracijama s istim procesorima i grafičkim kartica kao i OMEN X 2S 15. Neke od razlika između OMEN X 2S 15 i OMEN 15/OMEN 17 laptopa odnose se na drugačiji dizajn i činjenicu da potonji imaju samo jedan zaslon. HP je i na ovim laptopima zadržao isti sustav hlađenja, s 12-voltnim FDB ventilatorima koji vrući zrak ispuhuju kroz tri otvora na kućištu.

Za rashladni sustav HP ovog puta navodi kako su lopatice ventilatora na 15“ modelu 66% duže, a sami ventilatori 7% veći. Zahvaljujući tome, dobiven je 6% veći protok zraka uz razinu buke od 39 dBA. Kad je u pitanju 17“ model postotci su još impresivniji – lopatice su 44% duže, ventilatori 2% veći, a protok zraka je povećan za čak 11%, uz istu razinu buke od 39 dBA. HP je na novim modelima povećao postojeće, ali i dodao nove otvore za ispuhivanje zraka koji su veći u odnosu na prethodne modele. Do prethodni laptopi nisu imali bočni otvor za ispuhivanje traka, novi su ga dobili, a postojeći su kako smo već naveli znatno povećani. Točne dimenzije možete vidjeti u prilogu.

HP OMEN 15 i HP OMEN 17 u prodaju stižu tijekom idućeg mjeseca (lipanj 2019.) po početnim cijenama od 1.049,99 USD i 1.099,99 USD.

HP OMEN X 25 i HP OMEN X 25F

HP je za ljubitelje stolnog gaminga predstavio i dva monitora – OMEN X25 (G-Sync) i OMEN X 25f (Adaptive Sync). Monitori se odlikuju 240-hercnim 24,5“ panelima, razlučivosti . Monitori sa tri strane (gornja te lijeva i desna bočna strana) imaju minimalne rubove što ih čini pogodnim za slaganje gamerskih konfiguracija s više monitora. Nadalje, monitori imaju osmišljen sustav upravljanja kablovima, mogućnost podešavanja po visini i nagibu te posebno mjesto za odlaganje slušalica nakon što virtualna borba završi (na vrhu postolja). Za bolji dojam tu je i ambijentalno osvjetljenje kojemu je moguće mijenjati boju, defaultna je crvena, koja je i zaštitni znak OMEN serije.

Što se portova tiče, razlika između OMEN 25X i OMEN X 25F je minimalna kao što je i slučaj s njihovim nazivima. Oba modela imaju po jedan DisplayPort (1.2) port, po dva USB 3.0 porta i jedan 3,5-milimetarski audio port. Jedina razlika je u broju HDMI (1.4) portova – OMEN X 25 ima jedan, a OMEN X 25F dva takva porta.

Monitor OMEN X 25F na tržište dolazi 23. lipnja 2019. godine po cijeni 499,99 USD, OMEN X 25 1. rujna 2019. godine po cijeni 549,99 USD.

HP OMEN Photon Wireless Mouse

Za gaming je potreban i dobar miš, a HP navodi kako ima upravo jednog takvog. Naziv miša je OMEN Photon i za punu udobnost korištenja nema repa, odnosno temelji se na bežičnim tehnologijama (2,4 GHz). Photon uz standardnu lijevu i desnu tipku te jednako standardni kotačić ima i 11 dodatnih, programbilnih, tipki te posebna odmorišta za prste koji se na tijelo miša spajaju magnetima.

Iako je glavna zamisao da se miš koristi bežično, HP je za potrebe punjenja baterije dodao i Micro-USB port koji ujedno omogućava i da se miš koristi na stariji način – putem kabela. Ovo je posebno zgodno kada su baterije pri kraju, a gaming nije. Vrijeme punjenja baterije do 100% napunjenosti je oko 2,5 sata, a vrijeme autonomije je oko 50 sati. OMEN Photon podržava punjenje baterije i bežičnim putem, preko pogodnih podloga, poput recimo OMEN OUTPOST podloge o kojoj će biti riječi nešto kasnije.

Programiranje tipki vrši se preko posebne aplikacije – OMEN Command Center. Preko nje mogu se mijenjati postavke rada, razlučivost senzora, osvjetljenje i provjeravati stanje baterije. RGB osvjetljenje je relativno diskretno, osvjetljeni su samo logo i bočne strane kotačića. Što se prekidača tiče, OMEN Photon koristi optičko-mehaničke prekidače koji su do 3X brži od standardnih mehaničkih prekidača. Izdržljivost prekidača je do 50 milijuna pritisaka. Razlučivost senzora kreće se od 100 do 16000 DPI.

OMEN Photon Wireless Mouse bit će dostupan od 15. srpnja 2019. godine po cijeni 129,99 USD.

OMEN OUTPOST MOUSEPAD

Ova podloga za miša ima trostruku ulogu – pružiti ugodno kruženje za miša kako bi korisnik bio siguran da neće doći do pogrešnog očitavanja položaja miša, pružiti ugodan ambijent pomoću RGB osvjetljenja te omogućiti punjenje baterije miša bežičnim putem. Budući ima ugrađen bežični Qi punjač baterija i RGB osvjetljenje podloga zahtjeva vanjski izvor napajanja za što joj služi USB kabel (Type-A/Type-C) s kojim se spaja na računalo. Preko istog kabela se vrši i podešavanje boja preko aplikacije – OMEN Command Center.

Punjenje baterije na mišu nije moguće na cijeloj podlozi, već na njezinom gornjem lijevom dijelu gdje je smješten Qi punjač. OMEN OUTPOST podloga može poslužiti i za punjenje baterije u mobitelima koji takvu mogućnost imaju.

OMEN Outpost Mousepad bit će dostupan od 15. srpnja 2019. godine po cijeni 99,99 USD.

HP APPAREL 2019

HP je ove godine odlučio kreirati i liniju udobne odjeće za gamere. Na odjeći se nalazi prepoznatljivi logo brenda OMEN. HP u ponudi ima po pet odjevnih predmeta za muškarce i žene u različitim bojama i različitim stilovima (20). Linija gamerske odjeće dostupna je već sada.

Cijene se ovisno o vrsti i modelu odjevnog predmeta kreću između 29,99 USD i 79,99 USD.

HP Pavilion Gaming 15 i HP Pavilion Gaming 17

HP je unutar serije Pavilion Gaming predstavio nove 15“ i 17“ laptope koji su namijenjeni korisnicima koji uz gaming laptope koriste i u druge svrhe, posao (25%), školu (15%), gledanje filmova i slušanje glazbe (21%), za druženje na društvenim mrežama (14%) i slično.

Laptopi iz ove serije imaju 144-hercne 15,6“, odnosno 17,3“ zaslone razlučivosti 1080p ili 4K, mogu biti opremljeni s Intelovim Core i5 i Core i7 procesorima s četiri i šest jezgri devete generacije te s Nvidijinim grafičkim karticama iz serije GeForce GTX (do 1660 Ti Max-Q). HP je i kod ove serije poradio na boljem sustavu hlađenja – ventilatori su veći za 22% (15“), odnosno 78%( 17“), a protok zraka je povećan za 85% (15“), odnosno 74% (17“), uz razinu buke od 39 dBA.

Otvori koji služe za ispuhivanje vrućeg zraka također su povećani i na laptopima iz serije HP Pavilion Gaming. No, HP nije stao samo na tome, već je odlučio povećati i otvore i za uvlačenje hladnog zraka. Njihove točne dimenzije i usporedbu s otvorima na prethodnom modelu možete proučiti u prilogu.

Novi modeli iz serije Pavilion Gaming moći će se kupiti još ovog mjeseca po početnim cijenama od 799,99 USD (Pavilion Gaming 15) i od 849,99 USD (Pavilion Gaming 17).

HP Pavilion Gaming Mouse 200

Kako bi kupcima laptopa iz serije Pavilion Gaming olakšao gaming, HP je predstavio i prigodnog miša (Pavilion Gaming Mouse 200) te podlogu za njega (Pavilion Gaming Mousepad 400). Miš se temelji na PixArt senzoru – PAW3305DK. Riječ je o standardnom mišu koji uz standardne ima i dvoje dodatne tipke koje služe za prilagođavanje razlučivosti senzora i prilagođavanje osvjetljenja. I ovaj miš ima RGB osvjetljenje, koje ovog puta iz logo i dijelove kotačića osvjetljava i zadnji donji rub kućišta.

Pavilion Gaming Mouse 200 već sada je dostupan po cijeni 24,99 USD.

HP Pavilion Gaming Mousepad 400

Za razliku od podloge iz serije OMEN, ova nema mogućnost bežičnog punjenja baterija i nema mogućnost upravljanja osvjetljenjem preko aplikacije. Za tu namjenu HP je na kućište koje sadrži i USB 2.0 hub dodao posebnu tipku. Korisnicima je na raspolaganju do sedam različitih kombinacija boja.

Pavilion Gaming Mousepad 400 također je već u ponudi po cijeni 39,99 USD.