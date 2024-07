Lenovo ThinkBook 13x je lagani kompaktni laptop s Intel Ultra procesorom i dugim trajanjem baterije

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook 13X Ekran 13,5” /2880 x 1920 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 5 125U (2P+8E+ 2 LP/14 T) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža WiFi 6E 802.11AX (2 x 2) + Bluetooth 5.3 Konektori 3 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4)

3,5-mm audio Masa 1,24 kg Dimenzije 293,5 × 205,3 × 12,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 1.394 eura

Lenovo ThinkBook je uređaj koji je usmjeren prema poslovnim korisnicima, no za razliku od tradicionalnih ThinkPad serija ima više dizajnerskih elemenata posuđenih iz modela usmjerenih za consumer dio tržišta. ThinkBook 13x model stigao je do svoje četvrte generacije i ističe se malim dimenzijama i masom te kvalitetnom izradom, a oslanja se i na Intel Core Ultra procesore u hardverskom smislu.

ThinkBook 13x ima aluminijsko kućište i prepoznatljivi ekran u dva tona sive

Vizualno se radi o klasičnom primjerku ThinkBook serije sa sivim kućištem koje je na poklopcu ekrana u dva tona što postaje prepoznatljivi znak serije. Osim toga, dolazi s metalnim aluminijskim kućištem i prilično minimalističkim pristupom. Najviše je impresionirao malim dimenzijama i masom od 1,2 kilograma što ga definitivno smješta u kategoriju ultraprijenosnika. Da bi se postigle te dimenzije Lenovo je oko ekrana stavio vrlo tanke rubove te postigao omjer ekrana prema tijelu od 97%.

IPS dodirni ekran visoke rezolucije ima visoku svjetlinu i 120 Hz

I baš je matematika oko ekrana jedna od stavki kojom se Lenovo najviše ponosi, pa kaže da je ekran od 13,5 inča s omjerom stranica 3:2 zapravo veći od 14'' modela s klasičnim 16:9 omjerom. Radi se inače o dodirnom ekranu s IPS panelom koji postiže 500 cd/m2 svjetline i ima visoku stopu osvježavanja od 120 Hz što i nije uobičajeno za ultraprijenosne poslovne modele. Osim toga dolazi s VESA DisplayHDR 400 certifikatom te pokriva 100% sRGB spektra. Ekran ima i nešto višu rezoluciju od 2880 x 1920 piksela.

U unutrašnjosti glavnu ulogu igra Intel Core Ultra 5 125U koji ima dvije jače, osam učinkovitijih i dvije jezgre niske potrošnje. Štedljivi procesor reflektirao se i na ukupnu autonomiju, pa baterije od 78 Wh može pogurati i preko 23 sata na jednom punjenju. U ponudi ove serije osim Ultra 5, postoje modeli s Intel Core Ultra 9 185H procesorom. Moguće je imati do 32 GB radne memorije te do terabajtnog SSD-a. Za grafiku se brine Intel Arc integrirana grafička kartica, koja će kao i sam procesor moći odraditi sve svakodnevne zadatke poput uredskih aplikacija, pretraživanje internetskih preglednika i multimedije, ali nije osobito sposobna za gaming.

Uređaj ima male dimenzije i masu od 1,2 kilograma

Kada smo spomenuli multimediju, Lenovo je u tu priču uklopio četiri zvučnika s potpisom Harman Kardona, a ugrađena su i četiri mikrofona. Inače, iznad ekrana je ispupčenje u kojemu je smještena 1080p kamera s IR senzorom za login u Windows Hello. Uz kameru je Lenovo ugradio i Magic Bay Light, odnosno LED svjetlo koje u video pozivima osvjetljava korisnika i poboljšava kvalitetu video poziva, a podržani su i novi AI Studio efekti u sklopu Windows kamere. Kod sučelja se Lenovo odlučio za tri USB C priključka i sva tri imaju Thunderbolt 4 standard. Tipkovnica djelomično podsjeća na ThinkPad modele po širini i razmaku među tipkama, no nešto je plića, a pod plus joj ide i pozadinsko osvjetljenje, dok su stisnute tipke za smjer i izostanak dediciranih Home, End, Page Up i Page Down tipki potencijalni minusi. Touchpad je vrlo prostran u odnosu na dostupni prostor i nema vizičke tipke.

Cijena ovog modela kreće se ispod 1400 eura, no još nije široko rasprostranjen u većim domaćim IT trgovinama.