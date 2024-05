Premium linija Dell XPS 14 9440 laptopa uz OLED ekran i Nvidia grafičku karticu ima i visoku cijenu

SPECIFIKACIJE – Dell XPS 14 9440 Ekran 14,5 ” / 3200 x 2000 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P+8E+2LP/22 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4050 Memorija 64 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Killer Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2x2, Bluetooth 5.4 Konektori 3 x USB 4 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort))

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,74 kg Dimenzije 320 × 216 × 18 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena 3.953,11 eura

Dell XPS godinama je najjači model proizvođača namijenjen običnim i potencijalno poslovnim korisnicima. Prvi je na tržište doveo iznimno tanke rubove oko ekrana i time pomogao u smanjenju dimenzija ultraprijenosne kategorije. Dell sa svakom generacijom nastoji napraviti neki takav pomak, a posljednja inovacija je gornji red tipkovnice izveden kao touch tipke. XPS 14 ima vrhunsku izradu i vrlo primamljive specifikacije, ali i prilično visoku cijenu koja se za ovaj model s OLED ekranom i RTX 4050 grafičkom karticom penje do 3953 eura. Bazni model s IPS ekranom i integriranom grafičkom trebao bi biti zamjetno povoljniji.

Dell XPS 14 ima privlačan dizajn s tankim rubovima oko ekrana, aluminijskim kućištem i dodirnim gornjim redom tipkovnice

Kućište Dell XPS 14 9440 modela dolazi u Graphite ili Platinum boji i napravljeno je od aluminija i s Gorilla Glass 3 zaštitom. Dizajnerski pristup je minimalizam, koji se očituje u manjku suvišnih detalja, pa na poklopcu ekrana ima samo uobičajeni logo proizvođača, a na odmorištu za dlanove iz uobičajenog kolosijeka iskaču gornji touch red tipki te zvučnici sa svake strane tipkovnice. Dell je ugradio četiri zvučnika izlazne snage od 8 W. Jedna od karakteristika koja od početka prati XPS seriju je tanak rub oko ekrana kojeg Dell zove InfinityEdge.

OLED ekran je skuplja varijanta, a donosi 120 Hz i visoku rezoluciju od 3200 x 2000 piksela

Budući da se u ovom slučaju radi o OLED panelu, taj tanak rub dodatno će istaknuti pozitivne karakteristike kao što su ogroman kontrast, precizan prikaz boja i podršku za Dolby Vision HDR prikaz. Inače, ekran ima stopu osvježavanja od 120 Hz i visoku rezoluciju od 3200 x 2000 piksela. Postoji opcija s IPS ekranom niže rezolucije, ali iste 14,5'' dijagonale.

Za performanse se u Dell XPS 14 brine Intel Core Ultra 7 155H procesor koji ima šest snažnih, čak osam učinkovitih te dvije low power jezgre. Zajedno sa 64 GB radne memorije i brzim terabajtnim SSD-om trebali bi imati izuzetno responzivan sustav sposoban za sve uredske, multimedijske i neke ozbiljnije poslovne i kreativne aplikacije. Da bi se to ostvarilo, Dell je ponudio i dediciranu grafičku karticu RTX 4050, no ona je ograničena na 30 W pa nećete moći iskoristiti sav potencijal. Za razliku od drugih konkurenata u ovoj granično ultraprijenosnoj kategoriji, s ovom grafičkom karticom moguće je odigrati i poneku igru. Upravo je masa od 1,74 kg malo poveća s obzirom na konkurente, no i dalje to nije preteško. Što se tiče opremljenosti, Dell se u potpunosti oslonio na USB C, pa laptop dolazi s tri Thunderbolt 4 priključka koji podržavaju power delivery i DisplayPort. Osim toga su tu 3,5 mm utor za slušalice te čitač microSD kartica. U paketu se dobiju i nastavci za HDMI te USB tipa A.

Pozadinski osvijetljena tipkovnica ima gotovo spojene tipke i gornji touch red, a ispod se nalazi nevidljivi stakleni touchpad

Dizajn tipkovnice izgleda vizualno lijepo, a tipke su velike i imaju vrlo mali razmak između. Pozadinski osvijetljena tipkovnica ima smanjene tipke za smjer, dok je gornji red napravljen kao touch i također je cijelo vrijeme osvijetljen. Ispod tipkovnice nalazi se nevidljivi stakleni touchpad smješten na onu poziciju gdje to očekuju svi dugogodišnji korisnici prijenosnih računala. Još jedna pozitivna stavka ovog modela je očekivano trajanje baterije od preko 19 sati čime ste pokriveni i za dva radna dana.