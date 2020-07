ThinkStation P620 je prva radna stanica s Threadripperom PRO

Iako je AMD od početka s procesorima Ryzen Threadripper ciljao na korisnike koji računalo primarno koriste za rad, a sekundarno za zabavu, kompletna platforma nikada nije došla na razinu pravih profesionalnih rješenja kakva Intel nudi u obliku procesora Xeon i pripadajućih čipseta. Primjerice, niti jedna TRX40 ploča za obične Threadrippere ne nudi više od tri PCIe x16 utora pune propusnosti. Sukladno tome, Threadripperi nikad nisu bili dostupni u "pravim" radnim stanicama već u, ajmo reći, složencima visoke klase. Sada se to stubokom mijenja jer su svjetlo dana ugledala nova obitelj profesionalnih procesora pod imenom Threadripper PRO.

Nove procesore prvi je odlučio iskoristiti Lenovo u svojoj novoj radnoj stanici ThinkStation P620, ponukan odličnom dosadašnjom suradnjom s AMD-om, ali i komunikacijom sa svojim ključnim klijentima koji su isprobavali rješenja temeljena na običnim Threadripperima, no nisu ih mogli posve integrirati u posao zbog izostanka certifikacije od strane proizvođača profesionalnog softvera i nekih drugih ključnih značajki.

P620 u Lenovom se portfelju radnih stanica smjestio između postojećih modela P520 i P720, s tim da zapravo preuzima kompletno kućište od modela P520. P520 je radna stanica s jednim, a P720 radna stanica s dva procesora, no kako je riječ o Intelovim Xeonima, novi P620 zahvaljujući visokoj gustoći jezgri po socketu enkapsulira mogućnosti obje starije serije. Naravno, to ne znači da P520 i P720 neće više biti u Lenovovoj ponudi, već da P620 stiže kao još jedna atraktivna opcija za korisnike.

Lenovo općenito vidi ThinkStation P620 kao idealan za korisnike koji trebaju izravan pristup stroju s velikim brojem jezgara, a što može biti iskoristivo i primjenjivo u širokom dijapazonu različitih industrija. U prvom redu tu su nameću industrijski dizajn, simuliranje dinamike fluida pri konstrukciji vozila, plovila ili zrakoplova, protipiziranje, pa potom industrija energije i eksploatacije nafte i plina (analiza i simulacije, seizmičke vizualizacije, modeliranje rezervoara). No, u komunikaciji s klijentima otvorile su se tu brojna druga područja kao financijska i osiguranja, medijske industrije te razvoja različitog softvera.

Dakle novi P620 temeljen je na poznatom 33-litarskom Tower kućištu starijeg modela P520, a koje osim standardne samostojeće ugradnje podržava i ugradnju u serverski ormar. Računalo pogoni jedan AMD-ov procesor Threadripper PRO s tim da su u ponudi četiri modela – s 64, 32, 16 i 12 fizičkih jezgara. Ovo je ponešto drugačije u odnosu na obične Threadrippere koji dolaze u konfiguraciji od 24, 32 i 64 jezgre. Podsjetimo se – Intel u ovom profesionalnom segmentu po jednom socketu ne nudi više od 28 jezgara, pa je 64-jezgreni Threadripper PRO u većini slučajeva nudi više performanse čak i od Intelovih konfiguracija s dva najjača 28-jezgrena procesora.

Osim konfiguracije jezgri, PRO varijante procesora imaju i značajno moćnije memorijski i PCIe kontrolere. Memorijski kontroler ima osam umjesto četiri kanala, a podržava sve varijante ECC memorije (UDIMM, RDIMM,) do brzine od 3.200 MT/s i kapaciteta od 256 GB, što pak teoretski maksimum za memoriju diže na do 2 TB po procesoru. Lenovo je s P620 ipak ostao malo konzervativniji, pa su podržani samo 128-gigabajtni DIMM-ovi odnosno maksimalni kapacitet radne memorije je 1 TB.

PCIe kontroler, naravno verzije 4.0, nudi 128 kanala, dočim na običnim varijantama procesora ima svega 88. To je u slučaju Lenovove radne stanice omogućilo podršku za ugradnju do četiri grafičke kartice – do četiri Quadro RTX 4000 ili do dvije Quadro RTX 8000. Osim dvostruko više propusnosti na utorima za kartice, PCIe kontroler nove generacije nudi i dvostruko veću vršnu propusnost na konektorima za NVMe SSD-ove – nešto čime se ne može pohvaliti niti jedna druga profesionalna platforma. P620 podržava ugradnju do osam uređaja za pohranu podataka, s maksimalnim ukupnim kapacitetom do 20 TB.

U specifikacijama je navedeno da matična ploča, temeljena na čipsetu BXB-B, nudi četiri PCIe 4.0 x16 utora i dva PCIe 4.0 x8 utora. Niti jedan od njih srećom nije potrebno trošiti na dodavanje mrežnih kartica visoke propusnosti jer je na samu ploču integrirani 10-gigabitno rješenje. Također se nudi i WiFi, no kod ovakvih strojeva to je samo zgodan dodatak.

Valja napomenuti da procesori Threadripper PRO imaju i ponešto drugačije taktove u odnosu na svoje izravne (s obzirom na broj jezgri) pandane u Threadripper i EPYC seriji procesora. U odnosu na EPYC-e radni taktovi su viši, a u odnosu na Threadrippere ponešto manji. Razlog je balansiranje specifikacija s obzirom na radne zahtjeve korisnika (TR PRO vs. EPYC) odnosno pojačane kontrolere (TR PRO vs. obični TR). Posebno su zanimljivi i 12 te 16-jezgreni procesori kakvih u Threadripper gâmi nema jer tu AMD već nudi obične Ryzene s jednakim brojem jezgara. Štos je u tome što Threadripperi PRO s tako malenim brojem jezgara i dalje zadržavaju golemi 280-vatni TDP, pa je osnovni takt Threadrippera PRO dok su sve jezgre pod opterećenjem viši – čak 4 GHz u slučaju 12-jezgrenog Threadrippera PRO 3945WX. Uzgred rečeno, sada je postalo jasno zašto je u 3. generaciji Threadrippera izostala WX (W kao Workstation) nomenklatura viđena u 2. generaciji čipova – AMD je odlučio napraviti posve novi proizvod striktno fokusiran na profesionalno tržište.

Osim sirovih performansi, P620 može se pohvaliti i s naprednim softverskim rješenjima. Threadripperi PRO nude naprednu sigurnost na razini silicija u obliku posebnog AMD Secure koprocesora kao i tehnologiju AMD Memory Guard koja omogućava enkripciju kompletne radne memorije. ThinkStation Diagnostics 2.0 pobrinut će se za lako i brzo identificiranje potencijalnih problema, a ThinkShield korisnička podrška za rješavanje istih. Također su dostupne doplate za nadogradnju na Premier razinu podrške te produljenje jamstva na tri godine.

Po pitanju industrijskih certifikata, P620 podržan je od strane sljedećih kompanija - Adobe, Autodesk, AVID, Altair, AVEVA, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC, Siemens, Barco, Eizo i McKesson.

Nove Lenovove radne stanice ThinkStation P620 stići će na tržište tijekom rujna ove godina s preinstaliranim Windowsima 10, Ubuntu Linuxom ili Red Hat Enterprise Linuxom.