LG na CES 2019 donosi i novi laserski CineBeam 4K projektor - HU85L

Nedavno smo objavili kako LG na predstojećem CES 2019 sajmu namjerava predstaviti nove monitore iz linija UltraWide i UltraGear. Podsjetimo, riječ je o monitorima za poslovne korisnike (profesionalne) i gejmere o kojima nešto više možete pročitati u našem ranijem tekstu.

No, novi monitori neće biti i jedini uređaji koje će LG predstaviti na CES 2019 sajmu. Zna se kako će tih dana predstaviti i barem jedan novi projektor iz linije CineBeam. Točnije radi se o modelu naziva HU85L koji predstavlja nasljednika HU80 modela i koji se temelji na UST tehnologiji (Ultra Short Throw).

I ovog puta se radi o laserskom projektoru razlučivosti 4K no, novijem i boljem. Kako sam proizvođač navodi, novi model može prikazati sliku veličine do 120 inča s male udaljenosti od zida – od tek sedam inča. Korisnici koji će se moći zadovolji nešto manjom slikom, od 90 inča, projektor će moći dodatno približiti zidu, na udaljenost od tek 2 inča.

Trenutno nema previše poznatih podataka što je razumljivo, LG treba nešto sačuvati i za sajam. No, zna se kako je osvjetljenje projektora 2.500 ANSI lumena, kako podržava ThinQ AI značajke (kontrola pomoću glasovnih naredbi). Zahvaljujući podršci za ThinQ AI korisnici će s projektorom moći komunicirati na bitno prirodniji način. Umjesto fraza poput „Turn off projector“, korisnici će moći izgovoriti smisleniju rečenicu poput „turn off projector after the movie has finished“.

Također i pretraživanje sadržaja bit će prirodnije. Recimo da vas zanimaju video zapisi o Yogi na YouTubeu, HU85L će bez problema prepoznati naredbu „play yoga videos on YouTube“.

Uz projektor stići će i Magic daljinski upravljač koji omogućava kontrolu nad uređajem pomoću pokreta, odnosno pomoću gesti. Detaljne specifikacije saznat ćemo kroz kojih tjedana dana, između 8. i 12. siječnja za vrijeme trajanja CES 2019 sajma.