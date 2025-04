Hisense C2 - Moje malo kućno kino

Specifikacije Razlučivost 3.840 x 2.160 Vrsta projektora DLP/Laser Maksimalna svjetlina 2.000 ANSI lumena Veličina slike 65 – 300" Zvučnici 2x 10 W Softver VIDAA OS Dimenzije i masa 246 × 246 × 252 mm, 5,3 kg Jamstvo 2 godine Dojam Izvrstan izbor za sve one koji traže kompaktni kućni projektor i imaju ga mogućnost koristiti u kontroliranim svjetlosnim uvjetima

Kompaktne projektore mnogi entuzijasti smatraju inferiornima modelima pune veličine, što je stav koji je nekoć bio temeljen na činjenicama, s obzirom na to da su kompaktni projektori nudili niže razlučivosti, svjetlinu i kontrast, odnosno mogli su zadovoljiti potrebe tek manje zahtjevnih korisnika. Međutim, kompaktni projektori u novije su doba drastično napredovali, te u nekim slučajevima mogu s punim pravom stati uz svoju tradicionalnu, krupniju braću. Jedan od takvih projektora je Hisense C2. Radi se o pametnom projektoru, koji neće samo zadovoljiti, već u mnogočemu i nadmašiti potrebe većine korisnika.

Jednostavne, elegantne linije povezuju Hisense C2 u atraktivnu cjelinu koja će se uklopiti u većinu interijera

Odvojimo odmah koji redak na samo definiranje pojma kompaktnog projektora, kako bismo vam dali što realniji uvid u dimenzije modela C2. Hisense taj model naziva "mini projektorom", što djeluje pomalo nadobudno. On uistinu jest kompaktan, no ne i malen, te je dimenzijama bliži manjem uredskom projektoru nego prijenosnim modelima, kao što su Asusov ZenBeam L2 ili Xgimi MoGo 3 Pro, koje smo imali priliku testirati. Dimenzije Hisensea C2 iznose oko 25 centimetara u sve tri osi, što ga čini podobnim za smještanje na manje stolove ili čak stolice, no ne i toliko kompaktnim da ćete ga često premještati. Pri premještanju Hisensea C2 treba uzeti u obzir i masu od nemalih 5,3 kilograma. S time na umu, C2 najbolje je smatrati kućnim kompaktnim projektorom, i u toj ulozi se savršeno snalazi.

Hisense C2 može se pohvaliti širokim izborom priključaka, među kojima se najviše ističu dva HDMI 2.1 priključka, no ono što nedostaje jest barem jedan USB-C priključak, koji bi olakšao spajanje vanjskih medija s videom

Izrada Hisensea C2 zasnovana je na korištenju plastike na gotovo svim dijelovima kućišta, no riječ je o kvalitetnoj i čvrstoj plastici, koja ostavlja vrlo pozitivan taktilni dojam. Kao cjelina, Hisense C2 djeluje čvrsto, usudili bismo se čak reći, robusno, tako da se izbor plastike kao materijala kućišta dokazao ispravnim. Iako je samo kućište plastično, unutrašnja konstrukcija, odnosno noseći okvir projektora, izrađen je od metala, te Hisense C2 čini vrlo čvrstom cjelinom. Mehanizmu za podešavanje nagiba Hisense je zasigurno posvetio veliku pozornost, s obzirom na to da ga je uistinu užitak koristiti, jer nudi jednostavnu prilagodbu nagiba, uz vrlo glatku rotaciju, i siguran mehanizam koji trenjem drži projektor vrlo stabilnim, neovisno o odabranom nagibu. Osim samog nagiba projektora, moguće je podesiti i rotaciju baze projektora, zahvaljujući mehanizmu u bazi projektora koji nudi zakretanje cijelog projektora, uz vrlo gladak pokret.

Podešavanje nagiba projektora vrlo je jednostavno, zahvaljujući kvalitetnom mehanizmu koji omogućuje glatko zakretanje i stabilnost, neovisno o samom nagibu

Kod projektora s podesivim nagibom, važno je da su oni opremljeni kvalitetnim sustavima za automatsku prilagodbu geometrije slike, pri čemu prije svega mislimo na keystone, odnosno samu perspektivu projicirane slike, kako bi se eliminirala distorzija prouzročena "neravnim" položajem projektora u odnosu na površinu na koju se vrši projekcija. Drugi dio sustava za automatsku prilagodbe slike je autofokus, odnosno sustav za automatsko izoštravanje projicirane slike. Oba navedena sustava kod Hisensea C2 funkcioniraju gotovo savršeno, osobito autofokus, koji uvijek, i s visokom preciznošću izoštri sliku. Sustav za automatsku prilagodbu keystonea također je vrlo pouzdan, među najpouzdanijima s kojima smo se imali prilike susresti u našoj redakciji, no kao i sa svakim sustavom, morate imati na umu da svaki projektor ima svoja ograničenja, pri čemu mislimo na kut pod kojim se sama perspektiva slike može ispraviti. Postavite li projektor na više od tridesetak stupnjeva u odnosu na površinu na koju vršite projekciju, sustav za prilagodbu keystonea može dati rezultate koje ne bismo nazvali idealnima, stoga je uvijek najbolje postaviti projektor što okomitije na površinu na koju projicirate. Kod okomite prilagodbe keystonea sustav ugrađen u Hisense C2 mnogo je uspješniji prilikom korekcije slike projicirane pod ekstremnijim kutom, što svakako olakšava projekciju u slučajevima kada sâm projektor morate uperiti u visinu pod malo drastičnijim kutom.

Svijetla i glasna projekcija

Sve značajke projektora, koliko god impresivni bili, padaju u drugi plan ako sama kvaliteta projekcije nije na očekivanoj razini. Srećom, Hisense je svojim modelom C2 zadovoljio očekivanja. Taj model koristi tri lasera, koji omogućuju izvanrednu preciznost prikaza boja, uz ΔE od oko 0,9, što je razina preciznosti prikaza boja kakvu biste mogli očekivati od profesionalno kalibriranih monitora. Osim preciznosti prikaza, sama širina prostora boja je impresivna, sa 110% pokrivenosti BT.2020 prostora boja.

Masa od 5,3 kilograma čini Hisense C2 nešto teže prenosivim u odnosu na klasične prijenosne projektore, no ne u tolikoj mjeri da ga ne biste mogli povremeno relocirati i uživati u vanjskim projekcijama

Krenimo od razlučivosti, koja iznosi danas standardnih 3.840 x 2.160 piksela, barem kad je riječ o projektorima cjenovnog razreda iznad 1.000 eura. Veličina projicirane slike iznosi od 65, pa sve do 300 inča, no vrijedi imati na umu kako je za projiciranje slike veće od 150 inča najbolje koristiti mračnu prostoriju, s obzirom na to da dolazi do velikih gubitaka svjetline i kontrasta. Najmanja udaljenost fokusa Hisensea C2 iznosi 1,7 m, odnosno projektor mora biti udaljen barem 1,7 metara od zida, kako bi mogao izoštriti sliku.

Osim nagiba, postolje Hisensea C2 omogućuje i zakretanje cijelog projektora, kako biste mogli idealno usmjeriti svoj projektor

Prilagodba postavki slike pri prvom pokretanju danas je praktički nužna, osobito kada je riječ o televizorima, zbog tvorničkih postavki koje proizvođači unaprijed aktiviraju. Jedna od njih je i uglađivanje pokreta (motion smoothing), koje umetanjem takozvanih "međuslika" stvara iluziju većeg broja sličica u sekundi. Ta je opcija uključena i na modelu C2, te vam savjetujemo da upravo nju prvo isključite kako biste sadržaj gledali onako kako je izvorno i zamišljen. Iduća opcija koju bismo vam savjetovali da isključite je smanjenje šuma, koje može smanjiti količinu detalja prikazanog sadržaja, osobito ako je riječ o sadržaju niže razlučivosti. Opcija za prilagodbu slike uistinu ne nedostaje kod modela C2, od kojih neke, poput dinamičkog pojačivača kontrasta, mogu pridonijeti iskustvu gledanja, dok su neke nešto manje uspješne u svojem naumu. Jedna od njih jest dinamičko pojačavanje svjetline, koje kao nuspojavu ima prenaglašavanje crvene, zelene ili plave boje, s obzirom na to da svaki od tri ugrađena lasera vrši prikaz jedne od tih boja.

Svjetlina je jedan od aduta Hisenseova projektora, te iznosi 2.000 ANSI lumena, što je respektabilna svjetlina za projektore općenito, dok je za kompaktne projektore natprosječna. Projektori pune veličine nerijetko nude dvostruko višu svjetlinu, no moramo imati na umu da je riječ o uređajima mnogo većih dimenzija, s mnogo robusnijim sustavima hlađenja.

Značajke za igranje - Kompetentan igrač

Igranje i projektori su, prema mišljenju većine igrača, kao ulje i voda. Koliko god se trudili, to su dva naizgled nespojiva svijeta, osobito u očima onih koji traže maksimalnu responzivnost. Mnogi zagriženiji igrači čak ni televizore ne smatraju podobnima za ikakvo ozbiljnije igranje.

Srećom, postoje proizvođači koji ipak ne vjeruju da su ta dva svijeta nespojiva, pa su neki projektori namijenjeni upravo igranju. Hisense sa svojim modelom C2 nije otišao toliko daleko da bi ga nazvao projektorom za igranje, no to ne znači kako se nisu ozbiljno posvetili stajalištima važnim igračima. Najvažniji faktor u jednadžbi jest Game Mode, odnosno način rada za igranje igara, koji drastično smanjuje input lag, na ispod 60 ms. To je razina odziva koja je kompetitivnim PC igračima iznimno visoka, no za sve igrače na konzolama, osobito one koji igraju single player naslove, ponuđeni odziv bit će dovoljno dobar. Tijekom testiranja na Hisenseu C2 igrali smo razne naslove, no fokusirali smo se ponajviše na Forzu Horizon 5, koja svakako zahtijeva nešto brži odziv od većine igara, s obzirom na to da je riječ o arkadnoj vozačkoj igri. Niti jednom nismo osjetili kako odziv nije dovoljno brz, odnosno da nas sâm projektor na ikoji način ograničava tijekom igranja, i to zaslužuje pohvalu, s obzirom na to da su nam brojni dosad testirani projektori igranje činili nemogućim.

Ahilova peta većine kompaktnih projektora, pa tako i Hisensea C2, jest nativni kontrast, koji u slučaju tog modela iznosi 1.700:1. To je adekvatno visok kontrast za korištenje u umjereno osvijetljenim prostorima, no zahtjevniji korisnici više će se usrećiti s modelima pune veličine, koji nerijetko nude višestruko viši nativni kontrast, kao i s nekim od konkurentskih kompaktnih modela koji kontrastom nadmašuju C2. Niži kontrast nije odlučujući ako planirate raditi projekcije u tamnijim prostorijama, odnosno ako svoj Hisense C2 planirate koristiti za namjenu projektora kućnog kina, no ako svoj projektor koristite u dobro osvijetljenim prostorijama, u ulogama, poput zamjene za televizor, tada ćete brzo osjetiti ograničenja niske razine kontrasta. Naime, nizak kontrast ograničava vidljivost u svjetlijim prostorima, jer se zbog manje razlike između najtamnijih i najsvjetlijih dijelova slike prikaz čini "ispranim". Kao što smo već napomenuli, pri projekciji u zatamnjenoj prostoriji problem niskog kontrasta mnogo je manje primjetan, no entuzijasti koji traže najbolji mogući prikaz, svakako će uočiti nedostatke kvalitete prikaza tog projektora. Ista ta problematika usko je vezana za HDR reprodukciju, odnosno reprodukciju sadržaja sa širokim dinamičkim rasponom. Iako Hisense C2 ima podršku za HDR10 i HDR10+ reprodukciju, nizak kontrast čini reprodukciju takva sadržaja prilično neimpresivnim.

Dva zvučnika snage 10 W s JBL-ovim potpisom daju Hisenseu C2 impresivne akustične performanse, koje će zadovoljiti čak i zahtjevnije korisnike tijekom gledanja filmova

Naravno, moramo biti svjesni da kompaktni projektori nisu namijenjeni entuzijastima, već kako su im ciljna publika uglavnom prosječni korisnici koji cijene kvalitetan prikaz, no također, nisu zahtjevni kad su u pitanju njegove tehnikalije, odnosno sama kompaktnost i jednostavnost korištenja pri vrhu su im liste prioriteta. Ako ste upravo takav korisnik, Hisense C2, ne samo da će zadovoljiti, nego i nadmašiti vaša očekivanja.

Bogata oprema

Jedna od korisnih značajki, koju će korisnici ciljne publike itekako cijeniti, jest mogućnost povećanja razlučivosti sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije, i to u stvarnom vremenu. Osim same razlučivosti, podiže se i kontrast te zasićenje boja sadržaja, kako bi on izgledao što atraktivnije. Teorija je, naravno, jedno, a praksa drugo, ali sa zadovoljstvom možemo reći da taj sustav u praksi funkcionira vrlo dobro. Oni među vama koji znaju gdje je potrebno tražiti greške u procesu povećanja razlučivosti korištenjem umjetne inteligencije, poput vlasi kose ili predmeta koji se brzo kreću unutar kadra, moći će ih uočiti tijekom reprodukcije, no za većinu korisnika sustav za povećanje razlučivosti svoj će posao obaviti i više nego dovoljno dobro, te kvalitetu prikaza sadržaja niže kvalitete podići na osjetno višu razinu.

VIDAA OS - Skoro pa telka

Operacijski sustav koji pokreće Hisenseove televizore zove se VIDAA OS, a svoj dom pronašao je i u projektoru C2. Konkretna inačica kojom je opremljen C2 jest VIDAA U7, jednostavan, no pomalo netipičan operacijski sustav. Jedna od nespretno izvedenih komponenti tog sustava jest njegov početni zaslon, koji je kamen spoticanja brojnim korisnicima Hisenseovih televizora. Sâm početni zaslon, umjesto izbornika koji bi vam pružio laku navigaciju, odnosno odabir izvora za reprodukciju sadržaja, služi kao oglasna ploča popularnih servisa za streaming videosadržaja, što mnoge korisnike, a osobito one koji nisu obožavatelji takvih servisa, odbija od tog, inače prilično jednostavnog operacijskog sustava. Ostatak sučelja sustava VIDAA U7 prilično je logično organiziran, te omogućuje čak i manje iskusnim korisnicima da jednostavno promijene izvor sadržaja. Izbornici s postavkama nešto su kompleksniji te zahtijevaju određenu prilagodbu dok se ne naviknete na njihov raspored, jer mnoge postavke smještene su u podizbornicima, što čini prilagodbu postavki slike kompliciranijom nego što bi trebala biti. Također, suvišnim smatramo konstantna upozorenja o povišenom korištenju energije pri promjeni postavki prikaza, koja su korisna prvi put, no sa svakim novim prikazivanjem gube na značaju.

Kao operacijski sustav, VIDAA U7 u konačnici ostavlja dojam kvalitetnog proizvoda, koji zaslužuje pohvalu za brzinu rada i stabilnost. No, spomenuto sučelje početnog zaslona i kompleksnija organizacija postavki, elementi su na kojima se definitivno može i mora poraditi. Naravno, kao i kod svakog softvera, navika igra važnu ulogu, pa vjerujemo da će se većina korisnika Hisensea C2 brzo priviknuti na njegovo sučelje.

Osim slike, važno je staviti naglasak i na zvuk, bez kojeg nema kvalitetne filmske projekcije. Za zvučnu sliku Hisensea C2 brinu se dva zvučnika snage 10 W, koje krasi JBL-ov potpis. Ugodno smo se iznenadili kvalitetom zvuka, kako njegovom glasnoćom, tako i samim balansom zvučne slike te čistoćom tonova u svim njezinim dijelovima. Naravno, u startu moramo postaviti realna očekivanja, s obzirom na to da je riječ o samo dva zvučnika snage 10 W, no zahvaljujući njihovoj pametnoj implementaciji u kućište projektora te preciznom ugađanju, Hisense C2 zvukom može ispuniti prosječan dnevni boravak, i to bez distorzije ili očitih gubitaka niskih tonova, što je čest problem manjih zvučnika.

Povećanje kvalitete sadržaja niže razlučivosti jedno je od najzanimljivijih softverskih rješenja Hisensea C2, koje osim same razlučivosti, podiže svjetlinu, kontrast te zasićenje boja sadržaja koji se reproducira

Na tržištu projektora, Hisense C2 zapravo ima iznenađujuće malo izravnih konkurenata, odnosno projektora koji slijede istu filozofiju i pristup dizajnu te odabiru značajki. Riječ je o vrlo kvalitetnom kompaktnom projektoru, koji nudi mnogo i pokušava izvući maksimum iz svih komponenti, što mu uvelike i uspijeva. Očita boljka tog modela jest manjak kontrasta, koji ga čini nepodobnim za reprodukciju u svjetlijim prostorima, no za sve koji traže projektor koji će im omogućiti ugodne kućne kino-večeri, Hisense C2 pružit će vam sjajno iskustvo.