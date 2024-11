Enigma mokraćne kiseline: otpadna molekula koja je pomogla oblikovati ljudsku evoluciju

Peroksinitrit (kemijska formula ONOO⁻) je snažan oksidativni spoj u tijelu koji nastaje u uvjetima visokog oksidativnog stresa, kada stanice proizvode previše slobodnih radikala, prvenstveno molekula dušikovog oksida (NO) koje se sa superoksidnim anionom (O₂⁻) spajaju u peroksinitrit, koji je vrlo reaktivan i može kroz procese oksidacije i nitrozacije dovesti do oštećenja strukture i funkcije proteina, peroksidacije lipida u staničnim membranama i do oštećenja molekule DNK s posljedičniim nastankom raka i stanične smrti.