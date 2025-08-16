Leukotrieni: stari igrači s novom ulogom u alergijama na hranu

Stari alergološki poznanici dobivaju novu ulogu: leukotrieni se otkrivaju kao ključni „otvarači vrata” crijevne barijere, što bi moglo dovesti do novih metoda prevencije anafilaktičkih reakcija

Tko se ikad bavio alergijama ili astmom, dobro zna što su leukotrieni. Ovi lipidni signalni spojevi, produkti metabolizma arahidonske kiseline, odavno su poznati po svojoj ulozi u poticanju bronhokonstrikcije, povećanju vaskularne propusnosti i privlačenju upalnih stanica poput eozinofila. Ukratko, bez njih alergijske reakcije i napadaji astme ne bi izgledali ni približno tako dramatično.

Novo lice starih medijatora

No, novo istraživanje otkriva da se priča o leukotrienima proteže i izvan dišnih putova. Dva neovisna tima znanstvenika, radeći na modelima miševa, otkrila su da leukotrieni imaju i ulogu koju do sada nismo jasno prepoznali: otvaraju vrata crijevne barijere, dopuštajući alergenima iz hrane da uđu u krvotok i pokrenu lavinu događaja koja može završiti anafilaktičkim šokom.

Miševima koji su bili senzibilizirani na određeni prehrambeni alergen – poput bjelanjka ili kikirikija – istraživači su najprije davali male doze alergena kako bi izazvali reakciju. Zatim su, pomoću posebnih bojila i molekularnih markera, pratili koliko alergena uspijeva proći kroz crijevnu sluznicu u krvotok. Dio životinja dobio je prethodnu terapiju zileutonom, dok je kontrolna skupina ostala bez lijeka. Usporedbom skupina, vidjelo se da tretirani miševi imaju znatno manji prijelaz alergena u krv i slabije kliničke znakove alergije, što potvrđuje ulogu leukotriena u „otvaranju vrata” crijevne barijere.

Trodimenzionalni prikaz molekularne strukture LTC4 leukotriena Doc/AI

Anafilaksija – kada alergija postane opasna po život

Najteži oblik alergijske reakcije, anafilaksija, opasna je zbog svojeg iznanadnog i brzog početka, a potencijalno je smrtonosna. Nastaje kada imunološki sustav pretjerano reagira na alergen – tvar koja je za većinu ljudi bezopasna, ali kod alergične osobe pokreće masivno oslobađanje kemijskih medijatora iz mastocita (stanice imunološkog sustava koje sudjeluju u alergijskim reakcijama) i bazofila (vrsta bijelih krvnih stanica uključenih u upalu i alergije).

Ti medijatori uključuju histamin, leukotriene i citokine, a njihovo djelovanje dovodi do naglog širenja i povećane propusnosti krvnih žila, naglog pada krvnog tlaka, otežanog disanja zbog bronhokonstrikcije i oticanja sluznica, te sistemskih simptoma koji mogu zahvatiti kožu, probavni sustav, kardiovaskularni i dišni sustav, izazivajući teško cirkulacijsko zatajenje i gušenje.

Za razliku od „običnih” alergijskih reakcija, koje mogu biti ograničene na kožu (osip, urtikarija), dišne putove (kihanje, curenje nosa) ili probavni sustav (proljev, bol u trbuhu), anafilaksija zahvaća više organskih sustava istodobno i može se pogoršavati iz minute u minutu. Najčešće ju izazivaju ubodi insekata, neki lijekovi i određene namirnice poput kikirikija, orašastih plodova, ribe, školjaka, jaja i mlijeka.

Klasično liječenje anafilaksije temelji se na hitnoj primjeni epinefrina (adrenalina), lijeka koji brzo sužava krvne žile, opušta mišiće dišnih putova i smanjuje oticanje. Epinefrin se najčešće primjenjuje intramuskularno pomoću automatskih injektora poput EpiPena, koje alergične osobe i njihovi skrbnici nose sa sobom. Uz epinefrin, liječenje može uključivati kisik, intravenske tekućine, antihistaminike i kortikosteroide, ali nijedan od tih lijekova nije zamjena za pravodobnu primjenu adrenalina.

EpiPen autoinjektori - spasonosni epinefrin (adrenalin) u slučaju anafilaksije J. David Ake AP

Mastociti, crijeva i neočekivani prolaz

Ključna scena imunološkog trilera izazvanog prehrambenom (nutritivnom) alergijom odvija se u crijevima, gdje se odvija složena komunikacija između imunoloških stanica i crijevne barijere. Kada osoba s alergijom na hranu pojede problematičan sastojak – recimo kikiriki ili bjelanjak – mastociti u crijevnoj sluznici prepoznaju alergen i aktiviraju se putem specifičnih receptora za protutijela klase IgE.

Dosad smo znali da ta aktivacija dovodi do oslobađanja histamina i drugih medijatora upale, no sada se pokazalo da među tim signalnim molekulama iznimno važnu ulogu igraju i leukotrieni, koji se oslobađaju u vrlo kratkom vremenskom roku nakon kontakta s alergenom. Leukotrieni, oslobođeni iz mastocita, ne djeluju samo lokalno kao upalni signali, nego i izravno na epitelne stanice crijeva, mijenjajući spojeve između njih i povećavajući propusnost sloja koji bi inače bio čvrsta zaštitna barijera.

Posljedica? Alergeni, koji bi bez ovog mehanizma ostali zatočeni u crijevnom lumenu, sada prolaze u krvotok. Kad jednom dospiju tamo, susreću cirkulirajuća protutijela i različite imunološke stanice, što pokreće lančanu reakciju koja se brzo širi cijelim tijelom – u najtežim slučajevima dovodeći do naglog pada krvnog tlaka, poteškoća s disanjem i potpune anafilaksije.

Ilustracija elektronskomikroskopskog prikaza mastocita, bijele krvne stanice zadužene za upalne i obrambene (najčešće alergijske) reakcije putem oslobađanja histamina, heparina i leukotriena iz svojih granula Doc/AI

Stari lijek, nova nada

Inhibitor 5-lipoksigenaze, zileuton, već se godinama koristi u liječenju astme jer blokira sintezu leukotriena i time smanjuje upalu i bronhokonstrikciju. U novim eksperimentima na miševima znanstvenici su ga iskoristili kako bi precizno testirali može li se spriječiti crijevna „propusnost na zahtjev“ – fenomen u kojem alergeni lakše prolaze u krvotok nakon aktivacije mastocita.

Pokus je uključivao mjerenje koncentracije alergena u krvnoj plazmi, praćenje kliničkih simptoma poput promjena disanja i krvnog tlaka, te histološku analizu crijevne sluznice nakon izlaganja alergenima. Rezultati su bili ohrabrujući: kod miševa tretiranih zileutonom, razina alergena koji su prelazili u krv bila je znatno niža, a simptomi alergijske reakcije blaži i kraće trajali.

To otvara intrigantnu mogućnost ponovne primjene postojećeg lijeka za novu indikaciju – prevenciju teških alergijskih reakcija na hranu. Međutim, put do eventualne kliničke primjene je dug i zahtjevan. Trebat će provesti rigorozna ispitivanja na ljudima, utvrditi optimalne doze za različite skupine pacijenata, provjeriti sigurnost kod kronične primjene i interakcije s drugim lijekovima, te, naravno, potvrditi učinkovitost u kontroliranim uvjetima.

Zileuton, potencijalni preventivni lijek za nutritivne alergije, svoju terapijsku očinkovitost na ljudima tek treba dokazati u kliničkim ispitivanjima

Granice mehanizma

Važno je naglasiti da se ovaj leukotrienski put odnosi isključivo na alergene unesene hranom i na način na koji oni prolaze kroz crijevnu barijeru. Ubodi insekata, injekcije lijekova ili alergeni uneseni inhalacijom izazivaju anafilaksiju drugim, odvojenim biokemijskim putovima, u kojima leukotrieni možda jesu prisutni kao dio šireg upalnog odgovora, ali nemaju ključnu ulogu u samom „prijelazu“ alergena u krv. Ova distinkcija je važna jer pokazuje da potencijalne terapije temeljene na inhibiciji leukotriena ne bi imale jednaku učinkovitost kod svih tipova anafilaksije.

Alergije na hranu u stalnom su porastu, osobito među djecom, što se povezuje s promjenama prehrambenih navika, okolišnim faktorima i promjenama u mikrobiomu crijeva. Anafilaksija izazvana hranom jedan je od glavnih razloga hitnih intervencija u pedijatriji i može se razviti vrlo brzo, ponekad u roku od nekoliko minuta nakon konzumacije alergena. Razumijevanje točnih molekularnih mehanizama koji stoje iza ovih reakcija presudno je za razvoj preventivnih terapija i bolje edukacije pacijenata i roditelja.

Oprezni optimizam

Ako se pokaže da inhibicija leukotriena doista može smanjiti rizik od sistemskih reakcija kod visokorizičnih osoba, to bi moglo značiti promjenu paradigme u pristupu prevenciji – prelazak s isključivo izbjegavanja alergena na farmakološku zaštitu.

Za sada, ipak, sve ostaje na razini laboratorijskih pokusa i pretkliničkih modela. No, povijest medicine pokazuje da su upravo ovakva otkrića – gdje stari lijek dobiva novo područje primjene – često bila najbrža i najisplativija putanja do novih terapijskih rješenja, jer se preskaču godine potrebne za razvoj potpuno nove molekule i već postoji baza podataka o sigurnosti lijeka.

- - -

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.