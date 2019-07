Trident Z Neo, DDR4 memorija za AMD Ryzen 3000 i X570 platformu

G.Skill jedan od poznatijih proizvođača računalne memorije u svijetu predstavio je novu DDR4 memoriju za AMD-ov najnoviji čipset i procesore iz serije Ryzen. Nova memorija nosi naziv Trident Z Neo, podržava čipset X570 te najnovije procesore Ryzen 3000.

Memorija Trident Z Neo bit će dostupna u četiri modela, odnosno u memorijskim modulima od 8 GB i 16 GB te u memorijskim kitovima do 64 GB brzine 2.666, 3.000, 3.200 i 3.600 MHz. Entuzijasti koji svoje komponentne vole potjerati do krajnjih granica moći će uz pomoć hlađenja s tekućim dušikom brzinu memorije podići i do 5.774 MHz.

Ovisno o modelu, radni napon memorije iznosi 1.20, 1.35 ili 1.40V, a latencije su između 14-14-14-34 i 18-18-18-38. Detaljnije specifikacije možete proučiti u priloženoj tablici i službenim stranicama proizvođača.

Hladnjak čija je zadaća odvođenje topline s memorije izrađen je od crnog brušenog aluminija, ima srebrne detalje i u zadnje vrijeme nezaobilazno RGB osvjetljenje u osam zona. Osvjetljenjem se upravlja softverski preko različitih aplikacija – G.Skill Trident Z lighting, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light i ASRock Polychrome.

Memorija Trident Z Neo u prodaji bi se trebala naći još ovog mjeseca po za sada nepoznatoj cijeni.