Samsungova nova serija microSD kartica dolazi sa likovima iz Sonica

Samsungova nova serija microSD kartica, Sonic the Hedgehog PRO Plus, stiže u četiri memorijske varijante. Svaka ima drugačijeg lika iz Sonica

Samsung je predstavio Sonic the Hedgehog PRO Plus, novu seriju microSD kartica s likom Seginih brzih ježeva. Riječ je o izrazito izdržljivim memorijskim karticama koje su dostupne u četiri memorijske varijante.

Naime, varijanta od 128 GB dolazi s crvenim Knucklesom, verzija od 256 GB ima žuti logotip Taila, kartica od 512 GB sadrži plavog Sonica, dok verzija s 1 TB memorije ima crni logotip Shadowa.

"Od svog debija prije više od tri desetljeća, Sonic je postao ikona pop kulture, pojavljujući se u desecima igara, TV serija i filmova. Sada, s microSD karticama Sonic the Hedgehog PRO Plus, kombiniramo prepoznatljive likove iz franšize s brzinom i pouzdanošću Samsungovih PRO Plus microSD kartica kako bismo vašoj opremi pružili ultimativno Sonicovo pojačanje“, priopćio je Jim Kiczek, potpredsjednik marketinga memorijskih uređaja u Samsung Electronicsu.

Sve četiri kartice su A2 microSD kartice sa sekvencijalnim brzinama čitanja i pisanja do 180 MB/s i 130 MB/s, a posebno je zanimljiva njihova otpornost na razne uvjete. Prema tvrdnjama Samsunga, mogu biti u slanoj vodi dubine metra do 72 sata bez oštećenja.

Navodi se da su kartice također otporne na visoke temperature, magnetska polja i rendgenske zrake, a mogu preživjeti i padove s visine veće od 4,8 metara.